Sắp cưới vợ, người đàn ông 30 tuổi phát hiện sùi mào gà khi khám tiền hôn nhân

Chuẩn bị làm đám cưới với bạn gái do gia đình giới thiệu, người đàn ông 30 tuổi, Thanh Hóa cùng vợ sắp cưới tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, với mong muốn sớm sinh con và yên tâm bước vào cuộc sống gia đình.

Tự đánh giá bản thân khỏe mạnh, anh không ngờ kết quả thăm khám lại khiến cả hai bàng hoàng. Các bác sĩ phát hiện anh mắc sùi mào gà và chỉ định điều trị bằng đốt điện. Những tổn thương nằm ở vị trí khuất, số lượng ít, không đau, không ngứa nên người bệnh hoàn toàn không nhận ra. Chỉ khi nghe kết luận, anh mới nhớ tới một lần uống say trong chuyến công tác trước đó và có quan hệ ngoài luồng.

Theo BSCKI Đặng Văn Hà, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa An Việt, sùi mào gà (mụn cóc sinh dục) là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến, do virus HPV gây ra. Đặc điểm của bệnh là diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu nên nhiều người chỉ phát hiện khi đi khám định kỳ hoặc khám tiền hôn nhân.

“ Virus HPV có nhiều chủng khác nhau, một người có thể nhiễm đồng thời nhiều type, trong đó có những chủng nguy cơ cao liên quan đến ung thư ”, bác sĩ Hà cho biết.

Bác sĩ tư vấn cho cặp đôi khám tiền hôn nhân. (Ảnh: BSCC)

Bệnh lây chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, ngoài ra còn có thể truyền qua tiếp xúc trực tiếp với vùng da, niêm mạc bị tổn thương, từ mẹ sang con hoặc dùng chung đồ cá nhân có dính dịch tiết.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 2 đến 9 tháng. Ban đầu, các nốt sùi nhỏ, mềm, màu hồng nhạt hoặc xám, sau đó phát triển lớn dần, liên kết thành từng mảng giống mào gà hoặc súp lơ. Do không gây đau đớn rõ rệt, người bệnh dễ chủ quan bỏ qua.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, hiện chưa có thuốc điều trị triệt để virus HPV. Các phương pháp điều trị chủ yếu nhằm loại bỏ tổn thương như dùng thuốc tại chỗ, đốt điện, laser hoặc áp lạnh bằng nitơ lỏng. Nếu phát hiện muộn, việc điều trị kéo dài, phải can thiệp nhiều lần và nguy cơ để lại sẹo, tái phát cao.

Sau điều trị, người bệnh cần tái khám định kỳ để phát hiện sớm tổn thương mới. Trong thời gian này, cần kiêng quan hệ tình dục hoặc sử dụng bao cao su nhằm hạn chế lây nhiễm cho bạn tình. Đối với nữ giới, tiêm vaccine HPV được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả các bệnh liên quan đến virus này, trong đó có sùi mào gà và ung thư cổ tử cung .

Các chuyên gia khuyến cáo nam, nữ trong độ tuổi sinh sản nên khám sức khỏe tiền hôn nhân, quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung đồ cá nhân và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường vùng kín. Việc tự ý mua thuốc bôi không rõ nguồn gốc có thể khiến tổn thương nặng hơn, gây khó khăn cho điều trị về sau.