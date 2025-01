Sao phim "Sex Education" ngày càng xinh đẹp, quyến rũ, tiết lộ cách chăm da, giữ dáng: Bắt đầu dưỡng da từ những năm học cấp 2, thích uống trà xanh

“Sex Education” là series phim được ra mắt vào năm 2019 trên Netflix, có 4 mùa. Đây là một trong những series truyền hình “ăn khách, đình đám của Netflix, nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả.

Bộ phim thu hút hơn 40 triệu lượt người xem trên nền tảng trực tuyến chỉ trong vòng một tháng đầu tiên ra mắt. Mùa 3 của bộ phim giành giải cao nhất cho Loạt phim hài hay nhất tại Lễ trao giải Emmy quốc tế vào năm 2022.

Dàn diễn viên trẻ của phim “Sex Education” cũng nhận được nhiều sự chú ý. Trong đó, phải kể đến diễn viên Mimi Keene vào vai Ruby Matthews trong phim. Ruby Matthews là một nữ sinh nổi tiếng nhất trường Moordale, có tính cách kiêu căng.

Diễn viên Mimi Keene vào vai Ruby Matthews trong phim.

Mimi Keene sinh năm 1998 tại Hertfordshire, miền nam nước Anh. Cô từng học diễn xuất tại trường Italia Conti Academy of Theatre Arts ở London. Mimi Keene được biết đến là một diễn viên và người mẫu nổi tiếng qua các vai diễn trong các chương trình và phim như After Everything, Close và Our Girl, Sex Education,...

Mimi Keene được nhiều khán giả yêu mến với nhan sắc xinh đẹp, phong cách quyến rũ tự nhiên cùng làn da căng bóng, vóc dáng mảnh mai. Nữ diễn viên từng chia sẻ về cách bản thân chăm sóc da và giữ dáng.

Bí quyết chăm sóc da

Mimi Keene có quy trình chăm sóc da 6 bước và phong cách trang điểm “đơn giản, rạng rỡ, từ ngày đến đêm”. Nữ diễn viên cho biết cô bắt đầu chăm sóc da từ sớm. Mimi Keene chia sẻ: “Tôi bắt đầu chăm sóc da từ thời học cấp 2. Nếu tôi có thể quay ngược lại thời gian và chăm sóc da từ khi còn là em bé, tôi sẽ làm vậy. Bởi vì tôi rất thích làm điều này, đây là khoảng thời gian yêu thích của tôi trong mỗi buổi tối”.

Đầu tiên, Mimi Keene rửa mặt bằng dầu tẩy trang. Sau đó, nữ diễn viên dùng mặt nạ dưỡng da mắt để làm sáng vùng da dưới mắt. Tiếp theo, cô dùng kem dưỡng ẩm nhẹ, tiện lợi dưới dạng xịt. Sau khi bóc mặt nạ mắt, nữ diễn viên bôi thêm một lớp kem mắt với thành phần chính làm từ quả bơ. Sau đó, cô thoa kem chống nắng, kem dưỡng cho cổ và thoa son dưỡng cho môi.

Cách tập luyện

Mimi Keene coi trọng việc tập thể dục hàng ngày. Cô từng chia sẻ rằng mình rất thích các bài tập dành cho chân, cũng như duy trì sự dẻo dai, linh hoạt và vóc dáng mảnh mai, thon gọn. Việc giữ cho bản thân luôn năng động cũng rất quan trọng đối với cô, Mimi Keene thường xuyên tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau.

Mimi Keene là một người hâm mộ yoga và đã chia sẻ việc tập luyện của mình trên Instagram. Yoga không chỉ là một cách hợp lý để duy trì thể lực mà còn là một phương pháp tuyệt vời để duy trì sự khỏe mạnh về mặt tinh thần.

Lối sống năng động của Mimi Keene đóng vai trò quan trọng trong việc đốt cháy calo mỗi ngày.

Chế độ ăn uống

Mimi Keene không tuân theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hay cố định để giữ dáng. Tuy nhiên, cô ấy nhấn mạnh sự cân bằng và cố gắng đưa ra các lựa chọn lành mạnh hơn trong chế độ ăn uống của mình. Điều này bao gồm việc tránh đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn và rượu.

Mimi Keene thích tự chuẩn bị bữa ăn với các nguyên liệu tươi sạch. Cô ấy chăm chỉ uống đủ nước và thích uống trà xanh. Trà xanh không chứa calo và đóng vai trò là chất chống oxy hóa tuyệt vời có lợi cho da.