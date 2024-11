Sao phim “Sex and the city” U60 vấn rạng rỡ và xinh đẹp với 3 BÍ QUYẾT đơn giản “độ” body cực nuột

Kristin Davis (59 tuổi) là một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ, được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Charlotte York trong seri phim bom tấn toàn cầu "Sex and the City".

Sex and the City là tác phẩm truyền hình đình đám của Mỹ, được phát sóng từ năm 1998 đến 2004, do Darren Star sáng tạo, dựa trên cuốn sách cùng tên của Candace Bushnell.

Bộ phim lấy bối cảnh tại thành phố New York kể về cuộc sống, tình yêu, và tình bạn của bốn người phụ nữ hiện đại với sự tham gia của Sarah Jessica Parker (trong vai Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (trong vai Samantha Jones), Kristin Davis (trong vai Charlotte York) và Cynthia Nixon (trong vai Miranda Hobbes).

Sau bộ phim, Kristin Davis được đề cử giải Quả cầu vàng, giải SAG và Emmy. Bên cạnh đó, bà cũng có nhiều tác phẩm đình đám như: Of Two Minds, Deck the Halls, Couples Retreat, Journey 2: The Mysterious Island và Holiday in the Wild,...

Ngoài thời gian hoạt động nghệ thuật, bà cũng tham gia nhiều tổ chức từ thiện, trong đó nổi tiếng nhất phải nhắc đến là Human Rights (Tổ chức nhân quyền), Disaster Relief (Tổ chức cứu trợ thiên tai).

Thời gian qua, Kristin Davis đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với một diện mạo vô cùng ấn tượng và thời thượng trong khi quay mùa thứ ba của And Just Like That.

Nữ diễn viên 59 tuổi đã tái hiện một trong những phong cách mang tính biểu tượng của nhân vật Charlotte York trong Sex and the City và khiến nhiều người không khỏi trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ trung và quyến rũ của bà.

Trong bộ trang phục này, Kristin diện một chiếc váy đen nhỏ (little black dress) nổi tiếng, với thiết kế mang đậm dấu ấn của Charlotte - một người lãng mạn, dịu dàng, luôn tìm kiếm tình yêu hoàn hảo.

Thiết kế này có kiểu dáng ôm vừa vặn tôn lên vòng eo thon gọn và vòng ngực đầy đặn của bà, tạo nên một tổng thể thanh lịch, sang trọng nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Làn da sáng và vẻ ngoài trẻ trung của Kristin cũng là điểm nổi bật, cho thấy bà vẫn giữ được vẻ đẹp vượt thời gian dù đã bước sang tuổi 59.

Diện mạo này không chỉ làm sống lại ký ức về nhân vật Charlotte yêu thích mà còn chứng minh rằng Kristin Davis vẫn luôn duy trì phong cách và thần thái thời trang đáng ngưỡng mộ.

Điều này một lần nữa khẳng định phong cách và gu thẩm mỹ thời trang tinh tế của Kristin Davis, đồng thời truyền cảm hứng cho phụ nữ về sự tự tin và phong độ bất chấp tuổi tác.

Trong một lần phỏng vấn, bà từng tiết lộ những bí quyết giữ gìn sắc vóc đơn giản mà ai cũng có thể học hỏi.

1. Tập yoga mỗi ngày

Kristin Davis cho biết yoga là một phần không thể thiếu trong thói quen sinh hoạt giúp trẻ khỏe mỗi ngày của bà.

Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất, bà rất đam mê tập yoga và đã được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành một giáo viên. Kristin chia sẻ rằng bản thân đã nhận chứng chỉ dạy yoga chuyên nghiệp

Kristin bắt đầu ngày mới với một vài động tác yoga giúp thư giãn, cải thiện sự linh hoạt và giữ cho cơ thể dẻo dai. Yoga không chỉ giúp bà duy trì vóc dáng mà còn giúp giảm căng thẳng và giữ tinh thần luôn lạc quan.

Hơn nữa, khi tập luyện cũng giúp hỗ trợ việc tuần hoàn máu cho cơ thể, từ đó giúp làn da của bà luôn sáng khỏe và săn chắc.

2. Thường xuyên đi bộ

Sau thời gian làm việc căng thẳng, Kristin luôn tranh thủ thời gian để đi bộ thư giãn và chơi cùng các con luôn.

Bà thường lựa chọn đi bộ trong công viên hoặc xung quanh khu vực sống để rèn luyện sức khỏe và chăm con Việc đi bộ là một cách tuyệt vời để tăng cường sức bền, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Kristin nói rằng đi bộ không chỉ tốt cho cơ thể mà còn giúp bà thư giãn tinh thần, loại bỏ sự mệt mỏi sau những ngày dài vất vả cùng công việc

3. Nhảy bạt nhún

Một trong những bí quyết thú vị vừa giúp duy trì sắc vóc, sự dẻo dai linh hoạt cho cơ thể lại giúp thư giãn mà Kristin Davis yêu thích là nhảy bạt nhún, hay còn gọi là trampoline.

Đây là một hoạt động thể thao vui nhộn và hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe cả thể chất và tinh thần. Kristin cho biết nhảy bạt nhún không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và sự linh hoạt của cơ thể.

Ngoài ba hoạt động này, Kristin Davis cũng chú trọng đến việc duy trì một chế độ ăn khoa học, lành mạnh với nhiều rau của quả tươi, uống đủ nước và các thực phẩm giàu dưỡng chất. Bà cũng chăm sóc làn da bằng các sản phẩm dưỡng ẩm và chống lão hóa, giúp làn da luôn mịn màng và tươi sáng, bất chấp tuổi tác.