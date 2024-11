Sao phim "Sex and the City" U50 vẫn đầy sức hút, đồng ý kết hôn lần thứ ba chỉ vì LÝ DO sau

Heidi Klum (sinh năm 1973) là một diễn viên, siêu mẫu, MC dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ gốc Đức. Với vóc dáng cân đối và đôi chân dài cuốn hút, cô đã thống trị nhiều sàn diễn.

Ngoài ra, với vai trò là diễn viên, cô cũng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Trong loạt phim "Sex and the City" đình đám của HBO, cô vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Desperate Housewives", "The Devil Wears Prada", "How I Met Your Mother",... Với lối diễn xuất tự nhiên, thần thái lôi cuốn, nữ diễn viên đã nhận được nhiều sự tán thưởng và hâm mộ từ công chúng.

Hạnh phúc viên mãn bên người chồng hiện tại

Trong một buổi phỏng vấn, diễn viên Heidi Klum đã chia sẻ đôi nét về cuộc hôn nhân của cô với nghệ sĩ guitar của Tokio Hotel Tom Kaulitz. Trước đó, nữ diễn viên đã có bốn người con với chồng thứ hai là nam ca sĩ Seal, gồm hai cô con gái Leni (20 tuổi) và Lou (14 tuổi), cùng hai cậu con trai Henry (18 tuổi) và Johan (17 tuổi).

Cô đã kết hôn ba lần, lần đầu tiên với nhà thiết kế Ric Pipino (1997 - 2002), lần thứ hai với nam ca sĩ Seal (2005 - 2014). Nữ diễn viên cùng người chồng thứ ba Tom Kaulitz chính thức trở thành vợ chồng từ năm 2019 đến thời điểm hiện tại.

Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ một cử chỉ cô cảm thấy tuyệt vời nhất người chồng thứ ba đã thực hiện trước khi cầu hôn cô. Cô cho biết nghệ sĩ Tom Kaulitz đã hỏi các con riêng của cô trước xem anh có thể cầu hôn cô không. Cô nhận xét: " Vì vậy, anh ấy đã 'thông đồng' với các con tôi ".

Nữ diễn viên nói thêm, các con cùng nghệ sĩ Tom Kaulitz đã cùng nhau lên kế hoạch cầu hôn cô vào năm 2018, chỉ vài tháng sau khi cô và người chồng hiện tại bắt đầu hẹn hò. Cô cho rằng đây là một phần không thể thiếu trong mối quan hệ của bản thân: " Các con cùng chồng tôi đã tìm ra cách để cầu hôn tôi. Sau đó, họ đã làm tôi bất ngờ vào Giáng sinh cách đây 6 năm. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt khi chồng mới có quan hệ tốt các con tôi ".

Con cái là những người ủng hộ nhiệt tình cho mối quan hệ giữa cô và người chồng hiện tại, đồng thời họ cũng giúp nghệ sĩ Tom Kaulitz lên kế hoạch cầu hôn. Do đó, nữ diễn viên đã đồng ý kết hôn lần thứ ba cùng nam nghệ sĩ guitar nhờ vào sự gắn bó thân thiết giữa anh và các con của cô.

Cùng nhau thể hiện những cử chỉ ngọt ngào

Nữ diễn viên cũng nói thêm trong cuộc phỏng vấn rằng vợ chồng cô đang học nhảy Zumba, mặc dù việc này không diễn ra suôn sẻ: " Tôi đã nghĩ việc này sẽ thuận lợi hơn vì anh ấy là một nhạc sĩ nên anh ấy có cảm nhận tốt về nhịp điệu ".

Diễn viên Heidi Klum cho biết cô muốn làm những điều tử tế với người chồng hiện tại vì cặp đôi muốn cùng nhau già đi. Nữ diễn viên bày tỏ cô sẽ chọn nhiều địa điểm để khiêu vũ và cùng chồng hiện điều này thường xuyên.

Trong một cuộc phỏng vấn khác, nữ diễn viên đã thẳng thắn chia sẻ về việc bị chế giễu tuổi tác vì mối quan hệ với nghệ sĩ Tom Kaulitz. Cô bày tỏ: " Tôi đã hơn 50 tuổi, không còn ở tuổi 20. Tôi không phải là một cô gái trẻ chưa từng trải qua bất cứ điều gì hay không có khái niệm gì về cuộc sống. Thời gian sẽ không dừng lại vì tôi. Vì thế, tôi sẽ luôn già hơn anh ấy 17 tuổi và tôi nhận thức được điều đó ".

Cô bày tỏ bản thân luôn biết mình sẽ sớm trông già hơn chồng: " Có thể sau 10 năm nữa, anh ấy sẽ không còn thích tôi. Sau 20 năm nữa, tôi sẽ 70 tuổi. Tôi thường lập kế hoạch cho tương lai, nhưng với chồng tôi, tôi sẽ chỉ quan tâm đến cuộc sống hiện tại ".

Tuy nhiên, về việc một số người chỉ trích mối quan hệ của cô với chồng trẻ, cô cho rằng đó thường chỉ là sự ác ý: " Có lẽ nhiều người cũng nghĩ rằng tôi đã quá may mắn trong cuộc sống. Tôi có một công việc tuyệt vời, tôi được đi du lịch khắp thế giới, tôi có thể mua những thứ đắt tiền. Và giờ, tôi cũng có một người chồng tuyệt vời như vậy ".