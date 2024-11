Sao phim "Sex and the city" thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ, không hổ danh nữ hoàng Halloween

Heidi Klum là một siêu mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ nổi tiếng. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành “Thiên Thần” của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu thành công, Heidi còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng, ví dụ như Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006), Ocean's 8 (2018), How I Met Your Mother, Desperate Housewives và Sex and the city.

Trong “Sex and the city”, Heidi Klum là diễn viên khách mời. Cô vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw.