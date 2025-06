Sao phim “Sex and the city” sở hữu biệt thự 5 triệu đô ở TP đắt đỏ bậc nhất, chưa chồng nhưng đã có 2 con

Trong dàn sao phim “Sex and the city”, Kristin Davis nổi bật với thân hình quyến rũ, phong thái nhẹ nhàng và bề ngoài ‘hack tuổi’. Dù đã bước sang tuổi 60, nữ diễn viên vẫn có ngoại hình vô cùng trẻ trung, làn da trắng hồng ít nếp nhăn, cộng với mái tóc đen bóng mượt.

Trong phim “Sex and the city”, Kristin vào vai Charlotte York – một cô gái sống tại New York luôn khát khao tìm được ‘hoàng tử bạch mã’ để lấy làm chồng. Vậy nhưng ngoài đời thực, Kristin lại rất khác. Dù trải qua không ít mối tình nhưng đến nay, cô vẫn chưa bao giờ kết hôn.

Kristin Davis độc thân quyến rũ ở tuổi 60.

Trong một buổi phỏng vấn trên podcast Best Friend Energy năm 2023, Kristin đã chia sẻ quan điểm của mình về các mối quan hệ.

"Hiện, tôi độc thân. Tôi chưa bao giờ kết hôn. Đó không phải là điều dành cho tôi. Tôi chưa bao giờ tập trung vào điều đó. Kết hôn chưa bao giờ là một mục tiêu, có thể nói như vậy", sao phim “Sex and the city” chia sẻ.

"Tôi có những người bạn có cuộc hôn nhân ổn định, và tôi nhìn họ với sự ngưỡng mộ, nhưng tôi không nghĩ rằng mình phải có một mối quan hệ như thế".

Kristin nói kết hôn chưa bao giờ là một mục tiêu.

Kristin cho biết cô được gia đình nuôi dạy với kỳ vọng sẽ kết hôn, nhưng sau đó cô chuyển đến New York để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Những năm 20 tuổi của cô dành trọn cho công việc, và cô tham gia “Sex and the city” khi bước sang tuổi 30.

Giờ đây, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống độc thân hạnh phúc với hai con nuôi - Gemma và Wilson. Năm 2011, Kristin nhận nuôi con gái Gemma. Vào thời điểm đó, Davis đã ngoài 40 tuổi. Sau đó, cô nhận nuôi con trai Wilson vào năm 2018. Cả hai đều là người Mỹ gốc Phi.

Biệt thự 5 triệu đô của sao phim “Sex and the city”

Trên trang Instagram cá nhân, Kristin thường xuyên đăng ảnh chụp tại nhà riêng – một căn biệt thự sang trọng với sân vườn và ánh sáng tràn ngập.

Theo tạp chí Mỹ Hello, căn biệt thự của nữ diễn viên “Sex and the city” nằm ở khu Brentwood – một ‘khu nhà giàu’ ở thành phố Los Angeles, Mỹ.

Bên ngoài căn biệt thự của sao phim "Sex and the city" ở Los Angeles, Mỹ.

Rất nhiều người nổi tiếng định cư tại Brentwood. James Corden và gia đình sở hữu một biệt thự trong khu phố sau khi chuyển đến Los Angeles để làm việc cho The Late, Late Show, trong khi Gwyneth Paltrow, Arnold Schwarzenegger, Tom Brady và Gisele Bundchen đều sống gần đó.

Căn biệt thự nằm ở khu Brentwood – một ‘khu nhà giàu’ ở thành phố Los Angeles.

Los Angeles là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Theo báo cáo công bố tháng 4 năm 2025 của công ty Henley & Partners, Los Angeles hiện xếp thứ mười trên toàn cầu về chi phí sinh hoạt cao ngất ngưởng.

Kristin đã sống tại căn biệt thự ở Los Angeles trong suốt hơn 20 năm qua. Theo Hello, căn biệt thự này trị giá 5,29 triệu USD. Sao phim “Sex and the city” đã mua biệt thự có năm phòng ngủ và bảy phòng tắm này vào năm 2020. Ngôi nhà mang đến không gian rộng rãi và sự riêng tư cho cô cùng các con tận hưởng cuộc sống.

Phòng khách có thiết kế trang nhã, sang trọng.

Khu vực phòng bếp cũng nhiều lần xuất hiện trên Instagram của nữ diễn viên.

Căn nhà có cổng kín, nằm ở cuối một con đường dài, có hồ bơi ngoài trời và một căn bếp lớn với phòng chứa đồ riêng dành cho quản gia, cùng khu vườn đẹp như tranh.

Trước đây, Kristin từng sống trong một ngôi nhà nhỏ hơn gần đó, với bốn phòng ngủ và ba phòng tắm, mà cô đã mua với giá 690.000 USD vào năm 1998, và bán lại với giá ấn tượng 2,45 triệu USD vào năm 2020.

Căn nhà này tạo điều kiện cho Kristin theo đuổi một lối sống lành mạnh. Qua những bức ảnh được chia sẻ trên Instagram, chúng ta có thể thấy cô là người rất thích dành thời gian ở ngoài trời. Nữ diễn viên từng chia sẻ sự phấn khích khi mùa hè đến với loạt ảnh chụp với hoa cẩm tú cầu ngoài sân.

Kristin chụp ảnh với thú cưng ở nhà riêng.

Nữ diễn viên thường xuyên cho thú cưng lên sóng.

"Đón ánh nắng mùa hè. Chúc mọi người Ngày lễ Lao động vui vẻ!!", nữ diễn viên viết chú thích, nhắc tới Ngày lễ Lao động (Labor Day) của Mỹ.

Ngoài ra, cô cũng nhiều lần chụp ảnh với hoa hồng ngoài vườn và nói rằng “rất thích những bông hoa hồng của mình”.

Nữ diễn viên yêu thích các loài hoa trong vườn nhà.

Cô cũng tỏ ra phấn khích khi mùa hè đến với nhiều ánh nắng hơn.

Sao phim “Sex and the city” cũng là ‘tín đồ’ của bộ môn yoga. Tập yoga ngoài trời tại sân vườn rộng rãi nhiều cây cối có thể giúp nhân đôi lợi ích của bộ môn này.