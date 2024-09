Sao phim “Sex and the City” sáng nào cũng dùng 1 thức uống nổi tiếng ở Việt Nam để giảm cân, làm đẹp ở tuổi U60

Sao phim "Sex and the City" sáng nào cũng dùng 1 thức uống nổi tiếng ở Việt Nam

"Sex and the City" là một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ, phát sóng từ năm 1998 đến 2004, gồm 6 mùa với tổng cộng 94 tập, được sản xuất bởi HBO. Nội dung xoay quanh cuộc sống, tình yêu và sự nghiệp của bốn người phụ nữ độc thân sống tại New York.

Trong đó vai Carrie Bradshaw, do diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai, là linh hồn của phim. Cô trở thành một biểu tượng thời trang và là nhân vật được yêu thích trong series phim này. Không những vậy, Sarah Jessica Parker còn chinh phục khán giả nhờ sự chân thành, hài hước, cách nhìn nhận cuộc sống, tình yêu.

Tuổi 59 đầy vui vẻ của Sarah Jessica Parker.

Giờ đây khi ở độ tuổi 59, Sarah Jessica Parker vẫn luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài quyến rũ, thanh lịch. Mỗi sáng, Sarah Jessica Parker có thói quen thưởng thức 1 ly cà phê do cô tự pha. Mỗi ngày cô cũng chỉ uống duy nhất 1 tách cà phê, có khi là cà phê hoà tan, cũng có lúc cô dùng cà phê viên nén... Sở thích của nữ minh tinh đó là sưu tầm cà phê trên khắp thế giới.

Cà phê vốn không phải thức uống gì quá xa lạ, thậm chí chúng còn vô cùng phổ biến ở Việt Nam. Thực ra, việc thưởng thức cà phê vào buổi sáng như Sarah Jessica Parker đem lại không ít lợi ích.

Những tách cà phê do nữ diễn viên tự pha.

Uống cà phê vào buổi sáng có tốt không?

Uống cà phê vào buổi sáng là thói quen phổ biến của nhiều người, mang lại sự tỉnh táo, tập trung và năng lượng cho ngày mới.

1. Tăng cường sự tỉnh táo

Caffeine trong cà phê giúp kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp bạn tỉnh táo và tập trung hơn.

Một nghiên cứu của Journal of Psychopharmacology (2010) đã chỉ ra rằng caffeine giúp cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất công việc. Những người tham gia uống cà phê cho thấy phản ứng nhanh hơn, chính xác hơn trong các bài kiểm tra liên quan đến trí nhớ và sự chú ý so với nhóm không dùng caffeine.

2. Cải thiện tâm trạng

Cà phê có thể làm tăng sản xuất serotonin và dopamine – hai chất dẫn truyền thần kinh giúp cải thiện tâm trạng.

Một nghiên cứu đăng trên Archives of Internal Medicine (2011) cho thấy rằng phụ nữ uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ trầm cảm thấp hơn 15% so với những người không uống cà phê. Điều này được cho là do caffeine tác động đến hệ thần kinh trung ương, kích thích giải phóng serotonin và dopamine, những chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ.

3. Hỗ trợ giảm cân

Caffeine có thể tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu của American Journal of Clinical Nutrition (2004) phát hiện ra rằng caffeine có khả năng kích thích quá trình sinh nhiệt, giúp cơ thể đốt cháy calo nhiều hơn trong thời gian ngắn, góp phần hỗ trợ giảm cân.

4. Giàu chất chống oxy hóa

Một báo cáo từ The Journal of Nutrition (2005) cho thấy cà phê là một trong những nguồn chất chống oxy hóa hàng đầu trong chế độ ăn uống của người Mỹ. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và lão hóa.

Lưu ý:

- Uống với lượng vừa phải: Uống 1-2 tách cà phê mỗi sáng là đủ. Uống quá nhiều có thể gây căng thẳng, lo lắng hoặc mất ngủ.

- Không nên uống khi đói: Cà phê có tính axit, nếu uống khi bụng đói có thể gây kích thích dạ dày và làm tăng nguy cơ viêm loét.

- Hạn chế đường và sữa béo: Nếu muốn giảm cân và duy trì sức khỏe, nên uống cà phê đen hoặc chỉ thêm một chút sữa ít béo, tránh thêm quá nhiều đường.

Ngoài việc sử dụng cà phê mỗi sáng, để duy trì vóc dáng mảnh mai và năng động Sarah Jessica Parker cũng tuân thủ một chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn. Về chế độ ăn uống, Sarah Jessica Parker chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt nạc, cá, các loại rau củ tươi, cùng với dầu hạt macadamia – một nguồn chất béo lành mạnh giúp giữ gìn làn da và vóc dáng. Cô cũng chú trọng đến việc ăn uống cân bằng, ưu tiên các loại thực phẩm giàu protein, chất xơ và hạn chế thực phẩm nhiều đường, chất béo xấu. Bên cạnh đó, Sarah kết hợp tập luyện đều đặn với các bài tập như yoga, pilates và đi bộ. Điều này không chỉ giúp duy trì thân hình săn chắc mà còn giữ cho tinh thần luôn thoải mái, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Chính sự kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học và lối sống tích cực đã giúp Sarah Jessica Parker duy trì vẻ đẹp vượt thời gian.