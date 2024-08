Sao phim "Sex and the City" qua đời ở tuổi U60 vì bệnh ung thư được ví là "vua của các loại ung thư"

"Sex and the City" được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách mọi thời đại. Đó là lý do bộ phim ra thêm phần 2, sắp tới sẽ ra thêm hậu truyện vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của mọi người. Không chỉ dàn mỹ nhân trong phim mà cả những nam diễn viên cũng được nhiều người chú ý.



"Sex and the City" được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách mọi thời đại.

Trong đó không thể không nhắc đến Willie Garson, dù anh đã qua đời ở tuổi 57 vào năm 2021. Vào chiều 21/9/2021, diễn viên đóng loạt phim "Sex and the City" được thông báo qua đời tại nhà riêng bên gia đình, người thân sau một cơn bạo bệnh.

Theo CNN, nam diễn viên đã bị ung thư tuyến tụy - bệnh ung thư được ví là "vua của các loại ung thư". Anh qua đời khi bộ phim đang trong quá trình sản xuất.

Trong phim, Carrie Bradshaw (do diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai), tìm thấy một tờ giấy ghi lại lời nhắn từ Stanford, nói rằng anh đã quyết định sang Tokyo.

"Anh không thể nói với em đừng khóc nhưng thực sự em đã khóc đủ rồi", anh viết, ám chỉ đến cái chết của người chồng trên màn ảnh, do mình thủ vai.

Hóa ra, Stanford đã rời đi cả ở đời thực vì căn bệnh ung thư đáng sợ.

Vậy, ung thư tuyến tụy là bệnh gì?

Theo Mayo Clinic, ung thư tuyến tụy là bệnh ung thư bắt đầu từ sự phát triển của các tế bào ở tuyến tụy. Tuyến tụy nằm ở phía sau cùng dạ dày. Nó tạo ra các enzyme giúp tiêu hóa thức ăn và các hormone giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Ung thư tuyến tụy có những dấu hiệu cảnh báo nào?

Ung thư tuyến tụy thường không gây ra triệu chứng cho đến khi bệnh tiến triển. Khi một người bị ung thư tuyến tụy, các dấu hiệu và triệu chứng có thể bao gồm:

- Đau bụng lan sang 2 bên hoặc lưng.

- Chán ăn.

- Giảm cân.

- Vàng da, vàng mắt.

- Phân nổi, màu nhạt hơn bình thường.

- Nước tiểu sẫm màu.

- Ngứa ngáy.

- Mới được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường hoặc không kiểm soát được bệnh tiểu đường.

- Đau, sưng cánh tay hoặc chân, có thể do cục máu đông gây ra.

- Cơ thể yếu, mệt mỏi không muốn làm gì.

Những ai có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy?

Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tụy bao gồm:

- Người có thói quen hút thuốc.

- Người bị bệnh tiểu đường type 2.

- Người bị viêm tụy mãn tính.

- Tiền sử gia đình có những thay đổi về DNA có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Chúng bao gồm những thay đổi trong gen BRCA2, hội chứng Lynch và hội chứng u hắc tố đa nốt ruồi không điển hình xuất hiện ở một thành viên trong một gia đình.

- Tiền sử gia đình có người mắc ung thư tuyến tụy.

- Béo phì.

- Tuổi cao. Hầu hết những người mắc ung thư tuyến tụy đều trên 65 tuổi.

- Uống nhiều rượu.

Phòng tránh ung thư tuyến tụy, bạn cần làm gì?

1. Sàng lọc những người có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tụy

Sàng lọc sử dụng các xét nghiệm để tìm kiếm các dấu hiệu ung thư tuyến tụy ở những người không có triệu chứng. Đây có thể là một lựa chọn nếu bạn có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy rất cao. Nguy cơ của bạn có thể cao nếu bạn có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tụy hoặc nếu có đột biến DNA di truyền làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

2. Xét nghiệm di truyền để phát hiện nguy cơ ung thư



Nếu bạn có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tụy, hãy thảo luận với chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Chuyên gia y tế có thể xem xét tiền sử gia đình và giúp bạn hiểu liệu xét nghiệm di truyền có phù hợp với bạn hay không.

3. Duy trì các cách giảm nguy cơ ung thư tuyến tụy

Bỏ hút thuốc

Nếu bạn hút thuốc, hãy trao đổi với chuyên gia làm thế nào để cai thuốc. Những cách này có thể bao gồm nhờ nhóm hỗ trợ, thuốc men và liệu pháp thay thế nicotine.

Giữ cân nặng khỏe mạnh

Nếu bạn đang ở mức cân nặng khỏe mạnh, hãy cố gắng duy trì cân nặng đó. Nếu bạn cần giảm cân, hãy đặt mục tiêu giảm cân chậm và đều đặn từ 0,5-1kg mỗi tháng.

Để giảm cân, hãy tập thể dục hầu hết các ngày trong tuần. Tăng dần lượng bài tập bạn tập. Chọn chế độ ăn nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt với khẩu phần nhỏ hơn.