Sao phim "Sex and the City" nói KHÔNG với 1 đồ uống: Bảo sao U60 vẫn rạng ngời xinh đẹp, thần thái hút hồn

Kristin Davis (59 tuổi) là một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ, được biết đến nhiều nhất qua vai diễn Charlotte York trong seri phim bom tấn toàn cầu "Sex and the City".

Sex and the City là tác phẩm truyền hình đình đám của Mỹ, được phát sóng từ năm 1998 đến 2004, do Darren Star sáng tạo, dựa trên cuốn sách cùng tên của Candace Bushnell.

Bộ phim lấy bối cảnh tại thành phố New York kể về cuộc sống, tình yêu, và tình bạn của bốn người phụ nữ hiện đại với sự tham gia của Sarah Jessica Parker (trong vai Carrie Bradshaw), Kim Cattrall (trong vai Samantha Jones), Kristin Davis (trong vai Charlotte York) và Cynthia Nixon (trong vai Miranda Hobbes).

Sau bộ phim, Kristin Davis được đề cử giải Quả cầu vàng, giải SAG và Emmy. Bên cạnh đó, bà cũng có nhiều tác phẩm đình đám như: Of Two Minds, Deck the Halls, Couples Retreat, Journey 2: The Mysterious Island và Holiday in the Wild,...

Nói không với rượu

Ở tuổi 59, Kristin Davis vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ nhờ vào 1 bí quyết được áp dụng trong nhiều năm. Theo đó, nữ diễn viên không uống rượu.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire, Kristin Davis cho biết: "Tôi đang hồi phục sau khi uống rượu. Tôi hơi ngại ngùng nên nghĩ mình cần được giúp đỡ. Chuyện này dẫn đến chuyện khác, rồi tôi bắt đầu uống rượu. Nhưng tôi đã ngừng uống rượu để có thể tập trung vào diễn xuất. Sau thời gian cai nghiện, tôi đã bỏ rượu".

Rượu là nhóm thức uống được ưa chuộng trong các cuộc vui bạn bè hay khách hàng nhưng nó để lại nhiều tác hại. Đầu tiên, người uống rượu nhiều sẽ khiến gan nhiễm mỡ, do đó ảnh hưởng đến chức năng gan. Có một tỷ lệ người uống rượu hình thành các sẹo xơ trong gan, rồi dẫn đến xơ gan, một loại tổn thương gan tiến triển, không thể đảo ngược lại được, cuối cùng dẫn đến mất hoàn toàn chức năng gan.

Thứ hai, uống rượu thường xuyên có liên quan với trầm cảm, lo âu và nhiều vấn đề tinh thần khác. Gần 1/3 các ca tự tử là có liên quan đến rượu. Cồn có ảnh hưởng đến mọi cơ quan trong cơ thể, tất nhiên cũng làm biến đổi não bộ. Cồn ảnh hưởng đến những chất dẫn truyền thần kinh, theo chiều hướng khiến người đó ngày càng trở nên lo âu, căng thẳng và đặc biệt là tính cách xấu xa hơn.

Thứ ba, rượu có thể ảnh hưởng đến vẻ ngoài của bạn. Khi ngừng uống chắc chắn bạn sẽ trông trẻ đẹp hơn.

Rượu gây lợi tiểu, do đó làm cơ thể, cũng như làn da bị mất nước. Điều này có ảnh hưởng ngay tức thì và kéo dài đối với làn da và tóc. Mất nước khiến da khô và tóc xơ dễ gãy, đồng thời uống quá nhiều rượu làm cạn kiệt sắt trong cơ thể, khiến làn da bạn xanh sao, thiếu sức sống, tóc dễ gãy rụng hơn.

Bởi cồn làm cạn kiệt vitamin C và vitamin A của cơ thể, nên làn da cũng kém hồi phục trước những tác nhân lão hóa của môi trường như ánh nắng và các chất ô nhiễm. Uống nhiều đồ uống có cồn cũng khiến làn da mỏng hơn, do vậy khi nhìn gần sẽ dễ thấy những mạch máu dưới da.

Ngoài ra, uống rượu thường xuyên còn gây ra những hệ luỵ khác như: Gây vô sinh và sảy thai, tăng nguy cơ ung thư, gặp các vấn đề tim mạch, tăng nguy cơ mắc bệnh thận, gây viêm tuỵ, loãng xương, mắc bệnh gout,...

Bí quyết duy trì sự trẻ đẹp của Kristin Davis

Trong một lần phỏng vấn, nữ diễn viên Kristin Davis từng tiết lộ những bí quyết giữ gìn sắc vóc đơn giản mà ai cũng có thể học hỏi.

1. Tập yoga mỗi ngày

Kristin Davis cho biết yoga là một phần không thể thiếu trong thói quen sinh hoạt giúp trẻ khỏe mỗi ngày của bà.

Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất, bà rất đam mê tập yoga và đã được đào tạo chuyên nghiệp để trở thành một giáo viên. Kristin chia sẻ rằng bản thân đã nhận chứng chỉ dạy yoga chuyên nghiệp

Kristin bắt đầu ngày mới với một vài động tác yoga giúp thư giãn, cải thiện sự linh hoạt và giữ cho cơ thể dẻo dai. Yoga không chỉ giúp bà duy trì vóc dáng mà còn giúp giảm căng thẳng và giữ tinh thần luôn lạc quan.

Hơn nữa, khi tập luyện cũng giúp hỗ trợ việc tuần hoàn máu cho cơ thể, từ đó giúp làn da của bà luôn sáng khỏe và săn chắc.

2. Thường xuyên đi bộ

Sau thời gian làm việc căng thẳng, Kristin luôn tranh thủ thời gian để đi bộ thư giãn và chơi cùng các con luôn.

Bà thường lựa chọn đi bộ trong công viên hoặc xung quanh khu vực sống để rèn luyện sức khỏe và chăm con Việc đi bộ là một cách tuyệt vời để tăng cường sức bền, giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Kristin nói rằng đi bộ không chỉ tốt cho cơ thể mà còn giúp bà thư giãn tinh thần, loại bỏ sự mệt mỏi sau những ngày dài vất vả cùng công việc

3. Nhảy bạt nhún

Một trong những bí quyết thú vị vừa giúp duy trì sắc vóc, sự dẻo dai linh hoạt cho cơ thể lại giúp thư giãn mà Kristin Davis yêu thích là nhảy bạt nhún, hay còn gọi là trampoline.

Đây là một hoạt động thể thao vui nhộn và hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe cả thể chất và tinh thần. Kristin cho biết nhảy bạt nhún không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và sự linh hoạt của cơ thể.

Ngoài ba hoạt động này, Kristin Davis cũng chú trọng đến việc duy trì một chế độ ăn khoa học, lành mạnh với nhiều rau của quả tươi, uống đủ nước và các thực phẩm giàu dưỡng chất. Bà cũng chăm sóc làn da bằng các sản phẩm dưỡng ẩm và chống lão hóa, giúp làn da luôn mịn màng và tươi sáng, bất chấp tuổi tác.

Tổng hợp