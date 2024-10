Sao phim “Sex and the City” bật mí 1 SẢN PHẨM phải dùng càng sớm càng tốt để chống lão hoá

Diễn viên Sarah Jessica Parker sinh ngày 25/3/1965 tại bang Ohio, Mỹ. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất với vai nữ chính Carrie Bradshaw trong bộ phim "Sex and the City" đình đám một thời. "Sex and the City" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ, lần đầu tiên phát sóng vào năm 1998. Dù đã kết thúc hơn 20 năm trước, "Sex and the City" vẫn thu hút sự chú ý lớn từ công chúng, đặc biệt sau khi được phát trực tuyến trên Netflix từ ngày 1/4.



Trong bộ phim, cô vào vai nhân vật Carrie Bradshaw, một nữ nhà báo với trang phục, sở thích cá nhân và góc nhìn độc đáo về đời sống tình cảm, vấn đề giới tính trong xã hội hiện đại. Nhờ diễn xuất tài tình, cô nhận được 2 giải Emmy và 4 lần liên tiếp giành giải thưởng Quả cầu vàng.

Đặc biệt dù đã U60, sao phim "Sex and the City" vẫn thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ nhờ sự trẻ trung, xinh đẹp. Nữ diễn viên cho biết, để có được ngoại hình như hiện tại, cô luôn cố gắng tạo những thói quen tốt trong các hoạt động thường ngày.

1. Luôn giữ thái độ tốt

Trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết, mọi người sẽ có nhiều lợi ích hơn khi thực hiện việc chống lão hóa. Diễn viên Sarah Jessica Parker chia sẻ rằng có một loại cảm giác mệt mỏi và thích thú luôn liên quan đến phụ nữ.

Nữ diễn viên còn khẳng định: "Đừng nghĩ chỉ đàn ông ở tuổi trung niên mới được kính trọng trước sức hút lớn và sự nam tính. Tôi tin rằng nếu những người phụ nữ trở nên mệt mỏi trước lối suy nghĩ trên, họ sẽ dần buông thả bản thân và quên mất rằng mình cũng vẫn còn trẻ trung, tươi tắn nếu biết cách làm đẹp".

Diễn viên Sarah Jessica cũng cho rằng, mỗi năm là một cuộc sống. Việc được sống tạo nhiều cơ hội để nữ diễn viên tồn tại, học hỏi, giảng dạy. Đồng thời, cô luôn cố gắng cho đi sự yêu thương, sẵn sàng hỗ trợ người khác với thái độ vui vẻ, hào phóng với nhiều vai trò khác nhau như trở thành người bạn tốt, người mẹ, người vợ đảm đang,...

Do đó, nữ diễn viên nhấn mạnh cô luôn có cảm giác mỗi người sẽ đạt đến một ngưỡng sống nhất định. Khi đó, chúng ta sẽ cần bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về những điều tốt đẹp và ngày càng biết trân trọng cuộc sống.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên chia sẻ việc được làm chính mình là cách giúp cô cảm thấy tốt nhất. Chỉ khi nào có dịp quan trọng, cô mới trang điểm nhiều hơn.

Còn đối với cuộc sống hằng ngày, nữ diễn viên thành thật chia sẻ: "Tôi sẽ búi tóc lại, không có kem nền và đánh mắt lộn xộn. Tôi cảm thấy việc thực sự được sống đúng với bản thân nhất sẽ giúp tôi cảm thấy tốt nhất. Tôi không thích lối sống giả tạo, đánh mất đi sự tự do của chính mình". Trên thực tế việc sống thật với bản thân, nữ diễn viên luôn cảm thấy thoải mái, tránh được những căng thẳng làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô.

2. Tập thể dục thường xuyên

Diễn viên Sarah Jessica Parker yêu thích thể thao từ khi còn nhỏ, đặc biệt là bộ môn bóng rổ và quần vợt. Những môn thể thao này không chỉ rèn luyện cơ thể mà còn trau dồi thêm ở nữ diễn viên đức tính kiên trì.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Sarah Jessica Parker tiết lộ: "Tôi đi bộ mỗi ngày. Tôi sống ở thành phố và đi bộ rất nhiều. Điều này vừa tốt cho vóc dáng, sức khỏe, giúp tăng miễn dịch vừa thuận lợi cho cuộc sống ở nơi đông đúc".

Sarah Jessica Parker sống trong căn nhà 5 tầng nên tận dụng luôn việc di chuyển giữa các tầng nhà để đi bộ. Sau tuổi 50, nữ diễn viên còn trang bị thêm máy đi bộ tại nhà để tiện đếm được số bước chân.

Cô chia sẻ, bản thân cần đảm bảo đi bộ mỗi ngày 10.000 bước chân để giữ body săn chắc, cải thiện sức khỏe tốt hơn khi ngày càng già đi. Bên cạnh đó, mỗi ngày, nữ diễn viên cũng thực hiện việc chạy bộ khoảng 4km trên vỉa hè để giữ gìn vóc dáng. Nhiều người bày tỏ sự hâm mộ, nể phục dành cho nữ diễn viên vì dù bận rộn nhưng vẫn luôn sắp xếp thời gian duy trì thói quen tập luyện.

3. Sử dụng kem chống nắng

Trong một cuộc phỏng vấn khác, nữ diễn viên cũng chia sẻ về tầm quan trọng của kem chống nắng. Cô bày tỏ bản thân hối hận khi đã không sử dụng kem chống nắng sớm hơn.

Trên thực tế, kem chống nắng có nhiều tác dụng quan trọng giúp bảo vệ và cải thiện làn da của bạn. Không chỉ bảo vệ da khỏi tia UV, kem chống nắng cũng giúp bạn hạn chế sự mất đi của collagen trên da, dần ngăn ngừa quá trình lão hóa.

Đồng thời, kem chống nắng cũng hỗ trợ quá trình dưỡng da, hoạt động như một lớp màng bảo vệ giúp các dưỡng chất không bị ánh sáng mặt trời phá hủy cấu trúc. Nếu bạn sử dụng sản phẩm dưỡng da, bạn phải dùng kem chống nắng để mang lại hiệu quả tối ưu cho làn da.

