Sao phim "Sex and the City" 53 tuổi vẫn rạng rỡ, trẻ trung khiến nhiều người ngưỡng mộ nhờ biến một thứ thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống

Bridget Moynahan là một diễn viên, siêu mẫu nổi tiếng người Mỹ. Ngay từ khi còn nhỏ, nữ diễn viên đã bắt đầu sự nghiệp với công việc làm người mẫu. Năm 1999, cô xuất hiện lần đầu trên truyền hình với tư cách là diễn viên. Trong bộ phim hài kịch lãng mạn "Sex and the City" đình đám của HBO, cô đóng một vai nhân vật Natasha - người vợ thứ hai của nam chính Mr. Big (do diễn viên Chris Noth thủ vai).

Xuất hiện trên màn ảnh rộng với hình tượng xinh đẹp, sang chảnh, qua vai diễn Natasha, diễn viên Bridget Moynahan đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người nhận định, cô là một biểu tượng sắc đẹp thực thụ, luôn dẫn đầu xu hướng mới nhất về thời trang, trang điểm và chăm sóc da.

Đặc biệt, tại một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết cô luôn đảm bảo phải đặt sức khỏe trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống . Cô bày tỏ: "Tôi luôn năng động. Điều này đã thấm nhuần từ thời thơ ấu và trở thành một phần trong lối sống của tôi xuyên suốt cuộc đời". Để sức khỏe cơ thể luôn được dồi dào, khỏe khoắn, cô cũng có những phương pháp riêng.

1. Chú trọng chăm sóc da

Nữ diễn viên Bridget Moynahan chia sẻ, cô thường sử dụng kem dưỡng da mặt với kết cấu đặc sánh. Đặc biệt, khi đi du lịch, cô thường thoa kem dưỡng da khi máy bay cất cánh và rửa lại mặt khi chuẩn bị xuống sân bay. Bên cạnh đó, cô cũng chú trọng sử dụng kem chống nắng.

Cô tin rằng việc thoa những sản phẩm chứa các hoạt chất an toàn và lành tính sẽ giúp cô trẻ trung và xinh đẹp hơn. Cô tâm sự: " Bố mẹ tôi đều sở hữu làn da tuyệt vời, điều này đã có ảnh hưởng tích cực đến tôi ".

Bên cạnh đó, cô cho biết từ bé đến lớn, cô chỉ quen với việc rửa mặt bằng bánh xà phòng và không bao giờ sử dụng bất kỳ thứ gì lạ mắt. Hiện tại, khi lựa chọn sản phẩm cho da, cô sẽ phân loại và lựa chọn những sản phẩm ít hóa chất hơn, chiết xuất từ tự nhiên.

2. Không tập thể dục để giảm cân

Hiện nay, để giảm cân, nhiều người lựa chọn tìm đến các phòng tập hay tự thực hiện các bài tập cường độ cao. Nhưng diễn viên Bridget Moynahan lại trái ngược hoàn toàn. Cô bày tỏ bản thân chỉ tập thể dục để giải tỏa nguồn năng lượng dồi dào.

Cụ thể, nữ diễn viên Bridget Moynahan gợi ý, việc chơi thể thao đồng đội có nhiều lợi ích trị liệu. Bên cạnh việc đòi hỏi thể chất, việc thực hiện các hoạt động thể thao đồng đội cũng phát triển khả năng lãnh đạo, các kỹ năng xã hội, gia tăng các mối quan hệ cộng đồng và nâng cao ý thức cá nhân.

Không chỉ vậy, hiện tại, diễn viên Bridget Moynahan đang có một huấn luyện viên riêng. Đối với cô, đây là một lợi thế cho việc tập luyện, cô cho biết: " Chúng tôi tập trung vào việc rèn luyện dựa trên yếu tố cốt lõi và tăng cường các bài tập sử dụng sức chân để phát triển một đôi chân đẹp, dài và thon gọn".

Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết cô thực hiện các bài tập rèn luyện cơ thể với mong muốn trở nên mạnh mẽ, cân đối và khỏe mạnh. Bên cạnh đó, điều này còn giúp cô tận hưởng việc giải tỏa căng thẳng.

3. Tạo kỷ luật cho giấc ngủ

Để cơ thể luôn khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng, diễn viên Bridget Moynahan thừa nhận cô có một phương pháp đặc biệt được thực hiện chỉ thông qua những giấc ngủ. Cô cho biết bản thân thường dậy sớm và sẽ bắt đầu làm việc từ 4 giờ sáng. Tuy nhiên, dù bận đến đâu, cô cũng không bao giờ thức đến tận 4 giờ sáng.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn thừa nhận cô là một người thích ngủ trưa. Thậm chí, cô còn khẳng định: "Tôi nghĩ đây là một thói quen thực sự tốt cho sức khỏe. Việc nghỉ trưa thực sự giúp ích cho bạn theo nhiều cách".

Theo nhiều nghiên cứu, một giấc ngủ ngắn từ 20 đến 30 phút vào buổi trưa sẽ giúp cải thiện sự minh mẫn về tinh thần và tăng năng suất. Cơ quan khoa học vũ trụ NASA phát hiện, sau một giấc ngủ trưa ngắn, hiệu suất của phi công được cải thiện lên đến 100%.

Ngoài ra, diễn viên Bridget Moynahan cũng bày tỏ: " Nếu bạn biết tôn trọng bản thân và có lối sống lành mạnh, điều đó sẽ có thể ảnh hưởng tích cực đến con cái của bạn. Hầu hết các bữa ăn, tôi đều thưởng thức cùng con trai ".

