Sao phim "Sex and the City" 51 tuổi vẫn có làn da căng mướt, trẻ trung nhờ duy trì 1 việc mỗi đêm

Sao phim "Sex and the City" 51 tuổi vẫn có làn da căng mướt nhờ duy trì 1 việc mỗi đêm

"Sex and the City" là một trong những series truyền hình đình đám nhất mọi thời đại, xoay quanh cuộc sống của bốn người phụ nữ thành đạt tại New York. Nhờ nội dung táo bạo nhưng sâu sắc, "Sex and the City" đã trở thành bộ phim được khán giả yêu thích suốt nhiều năm qua.

Dù chỉ đảm nhận vai khách mời 0 nhân vật Catherine trong "Sex and the City", nhưng mỹ nhân Elizabeth Banks đã để lại dấu ấn với khán giả. Sau vai diễn này, nữ diễn viên tiếp tục thành công với hàng loạt bộ phim đình đám như: Spider-Man (2002); Phi vụ rắc rối (2008) Đấu trường sinh tử (2012)...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Elizabeth Banks còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ, đặc biệt là làn da căng bóng dù đã bước sang tuổi 51.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn nhan sắc, cô chia sẻ với Page Six Style: "Tôi cảm thấy làn da của mình vẫn khá đẹp cho đến thời điểm hiện tại, dù nó cũng có một số thay đổi do quá trình lão hóa. Tuy vậy, tôi vẫn thích làn da của mình, tôi thích nó lão hóa một cách tự nhiên".

Về thói quen chăm sóc da, Elizabeth Banks khẳng định rằng giấc ngủ là yếu tố quan trọng nhất giúp cô duy trì vẻ ngoài rạng rỡ.

"Bí quyết là hãy ngủ thật ngon" – nữ diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô cũng nhấn mạnh rằng việc yêu thương bản thân và chăm sóc sức khỏe tinh thần là điều cần thiết.

Ngủ ngon mỗi đêm: Bí quyết đơn giản của sao phim "Sex and the City"

Ngủ đủ giấc không chỉ giúp cơ thể hồi phục mà còn là "chìa khóa vàng" giúp da trẻ trung và căng bóng. Dưới đây là những lợi ích tuyệt vời của giấc ngủ đối với làn da:

1. Thúc đẩy sản sinh collagen, làm da săn chắc hơn

Trong khi ngủ, cơ thể sẽ sản sinh nhiều collagen – thành phần chính giúp da duy trì độ đàn hồi và căng mịn. Một nghiên cứu trên Journal of Clinical & Aesthetic Dermatology cho thấy thiếu ngủ có thể làm giảm sản xuất collagen, dẫn đến da chảy xệ và xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.

2. Giảm quầng thâm và bọng mắt

Ngủ không đủ giấc khiến mạch máu dưới da bị giãn nở, gây ra tình trạng quầng thâm và bọng mắt. Khi ngủ đủ, máu lưu thông tốt hơn, giúp da sáng và đều màu hơn.

3. Hỗ trợ phục hồi và tái tạo da

Ban đêm là thời điểm da tự tái tạo mạnh mẽ nhất. Một giấc ngủ ngon giúp da sửa chữa các tổn thương do ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và căng thẳng trong ngày.

4. Kiểm soát dầu nhờn, ngăn ngừa mụn

Thiếu ngủ làm cơ thể sản sinh nhiều hormone cortisol – nguyên nhân gây tăng tiết dầu và gây mụn. Ngủ đủ giúp cân bằng nội tiết tố, giữ da thông thoáng và sạch sẽ hơn.

5. Duy trì độ ẩm, ngăn ngừa khô da

Trong khi ngủ, da sẽ tự cân bằng độ ẩm. Thiếu ngủ khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, dẫn đến tình trạng khô da, bong tróc và xỉn màu.

Làm sao để ngủ ngon suốt đêm?

1. Duy trì lịch trình ngủ cố định

Cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần. Điều này giúp đồng hồ sinh học của cơ thể hoạt động ổn định, giúp bạn dễ ngủ và thức dậy tỉnh táo hơn.

2. Hạn chế ánh sáng xanh trước khi ngủ

Ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính, tivi có thể ức chế sản xuất melatonin – hormone giúp cơ thể dễ ngủ. Hãy hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ hoặc bật chế độ "Night Mode" để giảm ánh sáng xanh.

3. Tạo không gian ngủ lý tưởng

- Phòng ngủ tối và yên tĩnh: Sử dụng rèm che ánh sáng và tắt các thiết bị điện tử gây nhiễu.

- Nhiệt độ phù hợp: Phòng nên có nhiệt độ mát mẻ (khoảng 18-22°C) để dễ ngủ hơn.

- Chăn gối thoải mái: Chọn gối và đệm phù hợp để hỗ trợ cột sống, giúp bạn thư giãn hơn.

4. Hạn chế caffeine và đồ uống có cồn

Caffeine (trong cà phê, trà, nước tăng lực) có thể tồn tại trong cơ thể tới 6 giờ, làm bạn khó đi vào giấc ngủ. Hãy tránh uống sau 2 giờ chiều.

Còn rượu có thể giúp ngủ nhanh nhưng lại làm giảm chất lượng giấc ngủ, khiến bạn dễ thức giấc giữa đêm.

5. Nếu không ngủ được, đừng cố nằm trên giường

Nếu bạn trằn trọc hơn 20 phút, hãy ra khỏi giường và làm một hoạt động thư giãn như đọc sách hoặc nghe nhạc nhẹ. Tránh nhìn đồng hồ vì có thể gây áp lực tâm lý.