Sao phim 18+ ẵm tượng vàng Oscar nhờ vai vũ nữ thoát y, đẹp không tì vết nhờ thường xuyên làm điều này

Sao phim 18+ ẵm tượng vàng Oscar nhờ vai vũ nữ thoát y

Nữ diễn viên người Mỹ Mikey Madison vừa có chiến thắng gây sốc tại Oscar, giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai vũ nữ thoát y trong phim Anora, hãng thông tấn AP đưa tin.

Chiến thắng này góp phần vào đại thắng của Anora trong Oscar. Bộ phim 18+ này đã giành tổng cộng 5 tượng vàng, trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc cho Sean Baker.

Mikey Madison vừa giành giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Madison, 25 tuổi, được biết đến nhiều nhất với vai diễn một thiếu niên trong loạt phim hài "Better Things", kết thúc vào năm 2022. Cô cũng xuất hiện trong những bộ phim ăn khách "Once Upon a Time ... in Hollywood" và phần thứ năm của loạt phim kinh dị "Scream".

Những vai diễn này của Madison đã thu hút sự chú ý của đạo diễn kiêm biên kịch Baker, người đã nhắm vai chính trong Anora cho Madison. Cô học tiếng Nga và tự đóng các pha nguy hiểm trong phim, ngoài ra còn học múa cột để vào vai vũ nữ thoát y kết hôn với con trai của một nhà tài phiệt người Nga.

Madison trong vai vũ nữ thoát y có tên Anora.

Bộ phim ra mắt và được giới phê bình đánh giá cao tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái, giành giải Cành cọ Vàng. Phim đã dành được nhiều sự chú ý kể từ đó, với doanh thu phòng vé dễ dàng vượt qua kinh phí 6 triệu USD.

Madison gây bất ngờ khi chiến thắng tại Oscar vì trước thềm lễ trao giải, ngôi sao Hollywood Demi Moore được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar năm nay. Moore đã giành chiến thắng trước Madison tại Giải Quả cầu vàng và Giải thưởng SAG. Tuy nhiên, Madison đã đánh bại Moore để giành giải BAFTA hai ngày trước khi cuộc bỏ phiếu Oscar kết thúc, cũng như tại Giải thưởng Independent Spirit vào cuối tuần trước.

Nữ diễn viên khoe sắc vóc trên thảm đỏ Oscar.

Trên thảm đỏ Oscar 2025, Madison gây ấn tượng với chiếc váy xòe bồng bềnh và mái tóc búi cao quyến rũ, để lộ vai trần nõn nà. Trong các bức ảnh thảm đỏ, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên có làn da trắng hồng, sáng mịn không tì vết. Và ngay sau sự kiện, chuyên gia trang điểm của Madison đã tiết lộ với tạp chí Cosmopolitan về bí quyết chăm sóc da đặc biệt của cô.

Madison gây ấn tượng với chiếc váy xòe bồng bềnh và mái tóc búi cao quyến rũ, để lộ vai trần nõn nà.

Bí quyết chăm sóc da của sao phim 18+

Theo Melissa Hernandez, chuyên gia trang điểm của Madison, nữ diễn viên có làn da đẹp do sử dụng Mặt nạ LED CurrentBody Series 2, một thiết bị được các sao Hollywood yêu thích.

Mặt nạ này sử dụng liệu pháp ánh sáng đỏ và ánh sáng hồng ngoại để thúc đẩy sản xuất collagen, giảm viêm da và tăng cường độ sáng tổng thể, tạo ra lớp nền hoàn hảo cho lớp trang điểm.

Madison trong một sự kiện quảng bá cho phim Anora.

Nữ diễn viên có làn da đẹp không tì vết.

Trên website của mình, thương hiệu CurrentBody quảng cáo về sản phẩm này như sau: “Liệu pháp ánh sáng đỏ thúc đẩy sản xuất collagen cho làn da trẻ trung hơn, giảm nếp nhăn 30% và cải thiện độ căng mọng 57%”.

Mặt nạ này có 236 đèn LED phát ra 3 bước sóng, thâm nhập sâu tới 10mm vào da, giúp “giảm nếp nhăn và vết chân chim, giúp da săn chắc, sáng và mịn màng hơn chỉ sau 4 tuần”.

Ảnh minh họa chiếc mặt nạ LED CurrentBody Series 2 mà Madison sử dụng.

Hernandez giải thích thêm: "Mặt nạ LED CurrentBody Skin Series 2 là sản phẩm chủ lực trong bộ sản phẩm của tôi vì nó giúp làn da căng mịn, không sản phẩm nào có thể sánh bằng. Có lý do khiến họ gọi nó là Mặt nạ Hollywood".

Mặt nạ LED này cũng được các diễn viên như Zoe Saldaña và Lily Collins yêu thích để chuẩn bị cho làn da trước khi trang điểm.

Sao phim Anora chuộng phong cách quyến rũ, gợi cảm.





Nữ diễn viên trên thảm đỏ của lễ trao giải Golden Globes.

Liệu pháp ánh sáng đỏ là gì?

Liệu pháp ánh sáng đỏ là phương pháp sử dụng mức ánh sáng đỏ thấp để cải thiện làn da, ví dụ như giảm nếp nhăn, giảm sẹo, mẩn đỏ và mụn trứng cá, theo trung tâm y tế Cleveland Clinic (Mỹ).

Có nhiều nghiên cứu nhỏ đã được tiến hành để tìm hiểu hiệu quả của liệu pháp ánh sáng đỏ đối với sức khỏe làn da. Kết quả của một số nghiên cứu rất hứa hẹn, nhưng hiệu quả đầy đủ của liệu pháp ánh sáng đỏ vẫn chưa được xác định.

Theo Cleveland Clinic, liệu pháp ánh sáng đỏ có thể có tác dụng đối với làn da bằng cách:

- Kích thích sản xuất collagen, tăng cường cấu trúc, độ bền và độ đàn hồi cho da.

- Tăng sản xuất nguyên bào sợi, thứ tạo ra collagen.

- Tăng lưu thông máu đến mô.

- Giảm viêm trong tế bào.

Nếu bạn quan tâm đến liệu pháp ánh sáng đỏ, hãy hỏi chuyên gia để xem đây có phải là lựa chọn phù hợp cho vấn đề về da của bạn không.