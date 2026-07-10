Sao nữ truyền hình thực tế vừa qua đời ở tuổi 36 do ngừng tim đột ngột

Cái chết của sao nữ này đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ cả nước.

Sáng 10/7, tờ Pagesix đưa tin, nữ ngôi sao truyền hình thực tế đình đám người Mỹ Cristina Sanz vừa qua đời do bị ngừng tim đột ngột. Cô trút hơi thở cuối cùng khi mới 36 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, bạn bè và khán giả.

Thông qua Instagram, cha mẹ Cristina Sanz vừa đăng lên cáo phó, đồng thời bày tỏ nỗi đau buồn trước sự ra đi đột ngột của sao nữ xấu số: “Vô cùng đau xót khi phải thông báo rằng con gái Cristina đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Con bé bị ngừng tim đột ngột khi đang tham gia 1 chương trình sinh hoạt hỗ trợ cho những người bị bệnh Down. Con bé đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các y bác sĩ đã cố gắng hết sức nhằm ổn định nhịp tim cho Cristina nhưng con bé vẫn không qua khỏi. Chúng tôi đã ở bên cạnh Cristina trong những giây phút cuối đời. Cái chết của con bé là 1 cú sốc lớn đối với gia đình chúng tôi. Tất cả chúng tôi sẽ luôn khắc ghi trong tim những khoảnh khắc đẹp đẽ, tuyệt vời mà con bé đã mang tới thế giới này”.

Cristina Sanz vừa qua đời do bị ngừng tim đột ngột. Ảnh: IGNV

Sự ra đi đột ngột của Cristina Sanz đã khiến cho công chúng không khỏi bàng hoàng, xót xa. Chứng kiến lại những khoảnh khắc rạng rỡ lúc sinh thời của sao nữ xấu số, khán giả đã rưng rưng trực trào nước mắt, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Trước khi đột ngột rời xa nhân thế, Cristina Sanz không để lộ dấu hiệu bất thường nào về mặt sức khỏe. Bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của nữ ngôi sao là khoảnh khắc rạng rỡ khi cô cùng dàn nghệ sĩ của chương trình truyền hình thực tế đình đám 1 thời Born This Way tề tựu đông đủ.

Dưới bài đăng cuối cùng của Cristina Sanz, người hâm mộ hiện đồng loạt để lại những dòng thông điệp tưởng niệm, tiếc thương dành cho nữ ngôi sao đoản mệnh: “Ôi chúa ơi, thật kinh khủng. Cô ấy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trong số chúng ta. Hãy yên nghỉ nhé. Tôi là người hâm mộ của chương trình Born This Way có sự góp mặt của cô ấy. Mọi người sẽ rất nhớ Cristina Sanz”, “Tôi từng xem Born This Way cùng mẹ khi còn học cấp 2. Tôi đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi chương trình này. Giờ đây, tôi không thể tin được rằng Cristina Sanz đã qua đời. Mọi người sẽ rất nhớ cô ấy”,...

Kênh truyền hình A&E cũng vừa đăng lên bài tưởng niệm dành cho cố ngôi sao Cristina Sanz: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi được thông báo rằng Cristina Sanz đã qua đời. Cô ấy đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả trong thời gian tham gia chương trình truyền hình thực tế Born This Way. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Cristina Sanz cũng như những người cộng sự của cô ấy”.

Đồng nghiệp và công chúng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Cristina Sanz. Ảnh: IGNV

Cristina Sanz nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả thông qua chương trình truyền hình thực tế Born This Way. Chương trình đã theo chân những người trưởng thành mắc hội chứng Down trong quá trình họ vượt qua các rào cản và theo đuổi mục tiêu của cuộc đời mình.

Chương trình đã ghi lại hành trình cuộc sống của Cristina Sanz cùng người chồng cũ. Đám cưới của cặp đôi 1 thời cũng đã được ekip ghi hình và phát sóng trong 1 tập của chương trình Born This Way hồi năm 2018. Đáng tiếc, cặp đôi đã chia tay vào năm 2021. Theo nguồn tin, chính việc bị hạn chế đi lại do COVID-19 đã gây ra những áp lực đè nén lên cuộc hôn nhân của Cristina Sanz, khiến cặp đôi tan vỡ.