Sao nữ trả 468 triệu đồng/tháng vẫn không thuê nổi giúp việc, 20 người đến đều bỏ cuộc

Chính điều này đã khiến cô bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao suốt nhiều năm.

Năm 2009, thông tin Lý Băng Băng sẵn sàng chi tới 120.000 tệ/tháng (khoảng 468 triệu đồng) để thuê giúp việc từng trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn. Thời điểm đó, khi mức lương trung bình của người lao động Trung Quốc chỉ 2000 - 3000 tệ/tháng (khoảng 7,8 - 11,7 triệu đồng), số tiền mà cô đưa ra được xem là "trên trời", đủ để thanh toán khoản đặt cọc mua 1 căn hộ.

Điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là dù sẵn sàng trả mức lương đáng mơ ước, Lý Băng Băng vẫn không tìm được người phù hợp. Trong suốt 3 năm tuyển dụng, hơn 20 người giúp việc giàu kinh nghiệm lần lượt đến phỏng vấn nhưng đều không thể đáp ứng yêu cầu của cô.

Lý Băng Băng khiến công chúng bất ngờ khi chi rất nhiều tiền thuê giúp việc.

Thời điểm ấy, không ít ý kiến cho rằng Lý Băng Băng quá cầu toàn, thậm chí mắc bệnh ngôi sao sau khi nổi tiếng. Nhưng khi nhìn lại hành trình làm việc và tình trạng sức khỏe của Lý Băng Băng, không ít người mới hiểu những yêu cầu tưởng chừng khắt khe ấy thực chất bắt nguồn từ áp lực mà cô phải chịu đựng trong suốt nhiều năm.

Từ một diễn viên vô danh vươn lên hàng sao hạng A, Lý Băng Băng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Cô liên tục tham gia các dự án phim, thường xuyên thức khuya, tự thực hiện nhiều cảnh hành động và duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ vóc dáng. Cường độ làm việc kéo dài khiến sức khỏe của minh tinh sinh năm 1973 dần suy giảm, hệ miễn dịch và đường tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước.

Chính vì vậy, việc giữ gìn vệ sinh không còn đơn thuần là thói quen mà trở thành cách để cô bảo vệ sức khỏe cũng như tìm kiếm cảm giác an toàn. Điều này cũng lý giải vì sao những tiêu chuẩn mà Lý Băng Băng đặt ra khi tuyển người giúp việc gần như tương đương quy trình vô trùng.

Theo chia sẻ của một số ứng viên, chỉ riêng khâu sơ chế thực phẩm đã phải tuân thủ nhiều bước nghiêm ngặt. Rau củ cần ngâm nước muối kỹ, rửa nhiều lần rồi chế biến ngay để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Người nấu ăn phải đeo găng tay dùng một lần trong suốt quá trình chế biến.

Có người vì muốn được nhận việc đã cẩn thận rửa rau tới 5 đến 6 lần nhưng Lý Băng Băng vẫn không hài lòng, thậm chí bỏ cả rổ rau vì cho rằng chưa đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Việc dọn dẹp nhà cửa cũng được cô kiểm soát rất kỹ. Khách đến nhà phải mang bọc giày trước khi bước vào; tay nắm cửa, vòi nước được lau bằng cồn mỗi ngày còn mặt bàn không được để lại bất kỳ vệt nước hay xơ vải nào sau khi vệ sinh. Người giúp việc cũng phải đeo găng tay trong suốt quá trình làm việc.

Những tiêu chuẩn này cũng xuất hiện trong công việc hằng ngày của nữ diễn viên. Khi tham gia bộ phim Vua Kung Fu năm 2008, cô mang theo hơn 200 khăn khử trùng cùng máy lọc nước cầm tay. Mọi đạo cụ đều được lau sạch trước khi sử dụng, còn nước không rõ nguồn gốc tuyệt đối không được uống trực tiếp.

Đến lễ trao giải Kim Mã năm 2010, ngay sau khi nhận cúp Nữ diễn viên chính xuất sắc, điều đầu tiên Lý Băng Băng làm là dùng khăn lau phần đế chiếc cúp. Năm 2017, khi ghi hình chương trình Hướng Về Cuộc Sống, cô còn mang theo chăn ga gối riêng để tạo không gian ngủ sạch sẽ và rửa lại thực phẩm dù đã được người khác sơ chế.

Lý Băng Băng rửa rau bằng nước muối và mang đồ cá nhân khi tham gia show giải trí.

Không chỉ ở phim trường, thói quen này còn ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Lý Băng Băng từng nhiều lần tranh luận với cha vì quan điểm vệ sinh khác nhau. Trong khi ông cho rằng chỉ cần cọ sạch dầu mỡ là đủ, cô vẫn phải dùng nước rửa chén và tráng nhiều lần mới yên tâm.

Phải đến năm 2019, Lý Băng Băng mới bắt đầu tìm đến chuyên gia tâm lý để tháo gỡ những áp lực tích tụ trong thời gian dài. 2 năm sau, cô lần đầu công khai chia sẻ về giai đoạn bản thân luôn sống trong trạng thái căng thẳng và quá ám ảnh với sự sạch sẽ. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ như trước, cô học cách leo núi, dành thời gian thư giãn, chấp nhận rằng cuộc sống không thể lúc nào cũng hoàn hảo.

Hiện nay, Lý Băng Băng cũng không còn phụ thuộc vào việc thuê người giúp việc với mức lương "khủng" như trước. Nhiều thiết bị thông minh đã hỗ trợ việc dọn dẹp trong nhà, còn cô cũng không vì những chi tiết nhỏ mà thường xuyên tranh cãi với người thân. Sau nhiều năm tìm kiếm cảm giác an toàn bằng việc kiểm soát môi trường sống, mỹ nhân 7x cuối cùng đã học được cách buông bỏ và đối xử nhẹ nhàng hơn với chính mình.