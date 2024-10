Sao nữ “Sex and the City” U60 vẫn có vóc dáng săn chắc đáng ghen tị: Bí quyết là nói “không” với 1 thứ và có 3 “sở thích” đặc biệt

Đảm nhận vai Charlotte York trong loạt phim huyền thoại “Sex and the city”, nữ diễn viên Kristin Davis gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ. Nhiều khán giả còn cho rằng cô chính là mỹ nhân đẹp nhất trong dàn mỹ nhân của series phim.

Đến nay dù đã chuẩn bị bước sang tuổi lục tuần nhưng ngôi sao này vẫn sở hữu thân hình khỏe khoắn, tràn đầy sức sống. Điều này một lần nữa chứng minh danh hiệu "mỹ nhân vượt thời gian" của cô là không phải bàn cãi. Trong những lần phỏng vấn, Kristin Davis từng tiết lộ bí giúp cô gìn giữ tuổi xuân là những thói quen rất lành mạnh, ai cũng có thể hỏi hỏi.

1. Ghét uống rượu

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Marie Claire, Kristin Davis cho biết cô đã quyết định bỏ rượu vì chứng nghiện rượu trước đó đã khiến sức khỏe và tinh thần của cô đi xuống. Với quyết tâm này, Davis cũng đã không uống bất kỳ một giọt rượu nào ngay cả đóng trong series phim "Sex and the City" – bộ phim mà cô đã nhiều lần phải giả vờ uống. Chính thói quen lành mạnh này mà nữ diễn viên có một sức khỏe tốt và giữ được thân hình cân đối.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, rượu làm con người ăn nhiều hơn, gây ra tăng cân béo phì và mỡ nội tạng. Do đó, nếu muốn sở hữu một thân hình thon gọn và sức khỏe tốt, bạn nên loại bỏ đồ uống có cồn như cách mà sao nữ "Sex and the City" đã làm.

Kristin Davis gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ trong phim "Sex and the City".

2. Thích tập bộ môn Pilates

Trong lần chia sẻ với tạp chí Woman, Kristin Davis từng tiết lộ bí quyết giúp cô vừa sở hữu sắc vóc trẻ trung, vừa duy trì được trạng thái tinh thần tốt đó chính là tập luyện bộ môn Pilates hàng ngày.

Theo đó, các bài tập Pilates giúp nữ diễn viên giữ cơ thể duy trì cột sống ở tư thế thẳng tự nhiên, từ đó ngăn chặn các bệnh về lưng, ổn định cột sống và nâng cao sức khỏe cơ hoành cũng như cơ sàn chậu. Các bài tập này được thiết kế để tăng cường sức mạnh cơ bụng, mông và cơ lõi sâu, từ đó giúp giảm căng thẳng tại các khớp và dây chằng, bao gồm cả những vùng dễ bị tổn thương như vai, cổ.

Theo các nghiên cứu, những người tập Pilates thường cảm nhận được sự giảm bớt căng thẳng mãn tính và cải thiện tâm trạng, tương tự như những lợi ích của thiền, yoga. Đó cũng là lý do Kristin Davis vẫn luôn tràn đầy sức sống dù đã nhiều tuổi.

3. Thích tập yoga

Không chỉ là một nữ diễn viên xinh đẹp, Kristin Davis còn là một giáo viên yoga chuyên nghiệp. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Haute Living vào năm 2023, nữ diễn viên tiết lộ cô đã nhận chứng chỉ giáo viên dạy yoga vào năm 29 tuổi.

Người đẹp này tập yoga từ khi còn trẻ và vẫn duy trì thói quen này đến tận bây giờ. Việc tập yoga thường xuyên không chỉ giúp mỹ nhân sinh năm 1965 này rèn luyện thể chất, giữ được vóc dáng thon gọn mà còn cải thiện sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng và cân bằng nội tiết tố. Davis cho biết nói cô rất biết ơn vì tập yoga từ trẻ.

"Tôi đã là một người tập yoga từ sớm trước khi bộ môn này lan rộng ra thế giới. Tôi may mắn khi tìm thấy yoga, vì nó giúp tôi tập trung vào những điều cốt lõi và tìm ra điều gì khiến cơ thể tôi cảm thấy thoải mái, tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất", Kristin Davis chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí NewBeauty năm 2022.

Ở tuổi 59, nữ diễn viên Kristin Davis vẫn giữ được vóc dáng khỏe khoắn.

4. Thích tập bộ môn Trampoline

Ngoài tập pilates và yoga, Kristin Davis còn có hứng thú với bộ môn Trampoline - bạt nhún lò xo. Theo chia sẻ, sau những giờ làm việc mệt mỏi, nữ diễn viên thường dành nhiều thời gian cho bản thân và nhảy trampoline cùng các con để vận động và thư giãn.

Kristin Davis cho biết đó là hoạt động thú vị, vừa gắn kết tình cảm mẹ con lại mang nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe.

Theo đó, nhảy bạt nhún là phương pháp tập luyện cho toàn bộ cơ thể, năng lượng giải phóng khi nhảy giúp tạo cơ và đốt cháy chất béo một cách nhanh chóng. Bộ môn này còn giúp làm săn chắc vùng bụng dưới, cơ trung tâm, chân, mông và cơ vùng lưng dưới hiệu qu, đặc biệt đối với phụ nữ sau sinh. Nhờ đó, dù đã gần 60 tuổi, mỹ nhân “Sex and the city” vẫn sở hữu một thân hình săn chắc, quyến rũ đáng ngưỡng mộ.

Bên cạnh đó, nhảy Trampoline còn được chứng minh là làm tăng sức bền tim phổi và giúp tăng độ cứng cáp và độ đặc của xương. Việc bật nhún chỉ tạo nên một lượng nhỏ lực lên xương nên sẽ giúp chúng mọc lại tốt hơn. Do đó, bộ môn này cũng rất phù hợp cho những người trung niên muốn rèn luyện và cải thiện sức khỏe.