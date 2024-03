Sao nhí hết thời vì tính cách hư hỏng, cầu xin tha thứ vẫn bị cả showbiz quay lưng

Han Ye Rin sinh năm 1994 và đóng phim từ khi còn nhỏ. Ngoại hình đáng yêu cùng diễn xuất tự nhiên giúp cô bé được đánh giá là có tiềm năng phát triển. Năm 2006, Han Ye Rin nổi đình đám trên màn ảnh với vai Wang So Ra trong Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng . Ngoài ra, cô còn góp mặt trong Hello God, A Boy Who Went To Heaven, Bóng Mờ Trong Hoàng Cung …

Song, sự nghiệp diễn xuất của Han Ye Rin sớm kết thúc vì là bê bối bạo lực học đường nổ ra vào năm 2008. Một người bạn học cũ của Han Ye Rin đã công khai một số thói quen xấu của cô trên mạng xã hội. Theo đó, Han Ye Rin là một người thích tiền, thuốc lá, thỉnh thoảng vẫn bỏ nhà đi bụi cùng bạn bè và không ít lần nói bậy khi nổi giận.

Chưa hết, có lần nữ diễn viên mặc váy ngắn đến trường nên phải mượn đồng phục của bạn cùng lớp mặc tạm vì sợ giám thị trách phạt nhưng sau đó lại quên không trả. Cô bạn cùng lớp này liền nói chuyện với thầy cô và điều này đã đến tai Han Ye Rin. Sao nhí ngay lập tức cùng hội bạn tấn công, bắt nạt bạn cùng lớp. Hậu quả là cô bạn cùng lớp của Han Ye Rin bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng nề và phải nghỉ học một thời gian.

Mới 14 tuổi nhưng danh tiếng và hình ảnh của Han Ye Rin đã bị huỷ hoại. Nhiều người tỏ ra thất vọng khi còn trẻ mà cô đã có những thói xấu như thế, chưa kể còn là người công chúng. Quá sợ hãi, nữ diễn viên đành đóng cửa website của mình và nhờ mẹ đứng ra xin mọi người tha thứ.

Bê bối này khiến sự nghiệp diễn xuất của Han Ye Rin bị ảnh hưởng nặng nề, các hợp đồng diễn xuất và quảng cáo của cô bị hủy bỏ. Sau này, Han Ye Rin vẫn cố gắng đóng phim nhưng giới giải trí đã quay lưng lại với cô. Nữ diễn viên chỉ có thể nhận các vai diễn cực nhỏ và chẳng mấy ai quan tâm. Cuối cùng Han Ye Rin biến mất khỏi showbiz và hiện tại khó có thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về nữ diễn viên.