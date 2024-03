Oscar được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất đối với những người làm việc trong làng điện ảnh thế giới. Tuy nhiên, một số vài trường hợp không quá bận tâm tới sự vinh danh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Tại lễ trao lần thứ 96 mới diễn ra vào tối 10/3 (giờ Mỹ), The Boy And The Heron (Thiếu Niên Và Chim Diệc) đã giúp đạo diễn lỗi lạc của Hayao Miyazaki có giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp. Và giống hệt lần trước đó, nhà làm phim người Nhật Bản tiếp tục từ chối đến nhận giải trực tiếp.

Anya Taylor-Joy và Chris Hemsworth công bố kết quả Phim hoạt hình xuất sắc nhất Oscar 2024.

Hayao Miyazaki là họa sĩ, đạo diễn hoạt hình lừng danh của Nhật Bản. Ông là người đồng sáng lập ra hãng phim hoạt hình Ghibli, với hàng loạt tác phẩm tiêu biểu như Kiki's Delivery Service (Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki), Ponyo (Cô Bé Người Cá Ponyo), Princess Mononoke (Công chúa Mononoke)...

Hayao Miyazaki là người đồng sáng lập hãng phim hoạt hình nổi tiếng Ghibli.

Năm 2003, ông đoạt giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp khi Spirited Away (Vùng đất linh hồn) thắng hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Lúc đó, nhà làm phim cũng từ chối đến nhận giải. Vài năm sau, đạo diễn tiết lộ lý do không đến Mỹ dự Oscar vì muốn phản đối các hành động vũ trang nhắm tới Iraq của chính quyền nước này.

Tại Oscar 2024, theo nguồn tin của EW, lý do chính khiến Hayao Miyazaki không trực tiếp đến nhận giải là tuổi tác. Đạo diễn Nhật Bản năm nay đã 83 tuổi và không muốn xuất hiện quá nhiều trước công chúng. Trường hợp của Hayao Miyazaki khá giống với tài tử gạo cội Anthony Hopkins khi thắng giải Nam chính xuất sắc nhất năm 2021. Thậm chí, trợ lý tiết lộ ông đang ngủ ngon giấc tại nhà riêng ở Wales vì lễ trao giải diễn ra khoảng 4h sáng. Người này sau đó phải gọi điện đánh thức Anthony Hopkins và báo tin mừng cho ông biết.

Bộ phim The Boy And The Heron có thể là tác phẩm cuối cùng của Hayao Miyazaki.

The Boy And The Heron là bộ phim thứ 12 của Hayao Miyazaki. Dự án được nhận xét như một tác phẩm tự truyện về cuộc đời của đạo diễn lỗi lạc. Toshio Suzuki - nhà sản xuất của bộ phim - giải thích: "Nhân vật chính trong phim chính lấy cảm hứng từ Hayao Miyazaki thời trẻ. Tất cả những nhân vật khác xuất hiện trong bộ phim được dựa trên những người mà ông ấy đã làm việc cùng suốt nhiều năm. Đạo diễn muốn tưởng nhớ họ và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của họ suốt cả sự nghiệp của mình". The Boy And The Heron nhiều khả năng cũng là bộ phim cuối cùng của Hayao Miyazaki.