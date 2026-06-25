Sao nam Vbiz vừa bí mật tổ chức đám hỏi với bạn gái ngoài ngành

Cặp đôi đã có 3 năm hẹn hò trước khi chính thức về chung một nhà.

Vừa khiến mạng xã hội "vỡ oà" với màn cầu hôn ngọt ngào, rapper gung0cay tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi bí mật tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Linh Anh. Không rình rang thông báo từ trước, đến khi bạn bè và khách mời tham dự chia sẻ loạt khoảnh khắc lên mạng xã hội, nhiều người mới phát hiện cặp đôi đã chính thức bước thêm một cột mốc mới trong chuyện tình kéo dài hơn 3 năm.

gung0cay và bạn gái tổ chức đám hỏi

Trong loạt hình được chia sẻ, gung0cay diện áo dài trắng truyền thống, sánh đôi cùng cô dâu trong tà áo dài đồng điệu. Cả hai liên tục nắm tay, trao nhau ánh nhìn đầy hạnh phúc trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè thân thiết. Không gian buổi lễ được trang trí với tông hồng - trắng chủ đạo, ngập tràn hoa tươi cùng mâm quả truyền thống, mang đậm không khí của một lễ ăn hỏi ấm cúng.

Đáng chú ý, biểu cảm của cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nam rapper liên tục nhìn cô dâu với ánh mắt đầy trìu mến khi Linh An được dẫn ra khu vực làm lễ. Nhìn sự bẽn lẽn của cặp đôi mới cưới, những thành viên có mặt như hạnh phúc lây.

gung0cay cười tươi rói khi nhìn thấy Linh An được gia đình dắt tay ra

Cô dâu rưng rưng nước mắt khi nghe chia sẻ của người thân

Trước đó, gung0cay thông báo cầu hôn thành công bạn gái sau 3 năm gắn bó. Trên trang cá nhân, nam rapper đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đặc biệt kèm dòng trạng thái đầy phấn khích: "SHE SAID YESSS". Chỉ với một câu ngắn gọn nhưng đủ để người hâm mộ hiểu rằng anh vừa nhận được cái gật đầu quan trọng nhất cuộc đời.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi có bữa tối tại một nhà hàng sang trọng. Bạn gái của gung0cay xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tay liên tục khoe chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh. Cô diện váy trắng thanh lịch, ôm bó hoa hồng đỏ nổi bật và không giấu được sự xúc động lẫn hạnh phúc.

Ngay dưới bài đăng, đông đảo đồng nghiệp như Rhymastic, Mason Nguyễn, Nam Phùng, RiO,... đã gửi lời chúc mừng đến gung0cay và bạn gái cuối cùng đã có cái kết đẹp như mơ sau 3 năm đồng hành.

gung0cay cầu hôn bạn gái sau 3 năm hẹn hò

gung0cay hay còn gọi là Gừng (tên thật là Lê Trọng Hoàng Long), sinh năm 2003 tại Hà Nội. Nam rapper lần đầu được biết đến rộng rãi khi tham gia Rap Việt mùa 1 trong đội của Suboi. Dù chưa tiến quá sâu tại cuộc thi năm đó, gung0cay vẫn gây ấn tượng bởi màu sắc âm nhạc trẻ trung, cá tính và khả năng tạo giai điệu bắt tai.

Đến Rap Việt mùa 3, gung0cay có màn trở lại bùng nổ hơn hẳn. Ngay từ vòng Chinh phục, nam rapper nhận được sự quan tâm lớn từ các huấn luyện viên khi sở hữu tới 2 nón Vàng - đặc quyền hiếm có tại chương trình. Sau nhiều cân nhắc, anh quyết định gia nhập đội BigDaddy và trở thành một trong những thí sinh được chú ý nhất mùa giải.

Trước khi đi đến cái kết viên mãn bằng màn cầu hôn lãng mạn, gung0cay và bạn gái đã có khoảng 3 năm gắn bó. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, cả hai không chọn cách giấu kín chuyện tình cảm mà khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ những chuyến du lịch, hẹn hò cho đến các dịp kỷ niệm đặc biệt.

Bạn gái của nam rapper sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào với gương mặt thanh tú và phong cách nữ tính, trong trẻo. Trên trang cá nhân, cô thường xuất hiện trong những thiết kế váy áo nhẹ nhàng, mang đậm hình ảnh "nàng thơ". Xuyên suốt hành trình yêu nhau, cặp đôi cũng không ngại đăng tải những khoảnh khắc nắm tay, ôm nhau hay trao nhau những cử chỉ tình cảm, nhận về nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ.

gung0cay và Linh An thoải mái công khai khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội

Ảnh: FBNV