"Sao nam đỉnh nhất Mưa Đỏ" bất ngờ nhập viện, làm 1 việc khó tin khiến ai cũng lo lắng

Trên trang cá nhân, diễn viên Nguyễn Phương Nam đăng tải loạt ảnh nằm viện khiến nhiều khán giả lo lắng. Trong ảnh, nam diễn viên xuất hiện với sắc mặt nhợt nhạt, cánh tay cắm kim truyền dịch. Dù vậy, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan, nở nụ cười trên giường bệnh.

Thông tin Phương Nam nhập viện khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng, để lại hàng nghìn bình luận động viên, mong anh sớm hồi phục sức khỏe. Phương Nam cho biết anh bị sốt do cúm A nên phải nhập viện điều trị: "Cảm ơn tình cảm và những lời hỏi thăm động viên của mọi người. Mình bị sốt virus cúm A mọi người ạ".

Diễn viên Phương Nam nhập viện điều trị vì mắc cúm A

Nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi lo lắng và gửi lời chúc sức khoẻ đến "anh Tạ"

Phương Nam giữ tinh thần lạc quan, cảm ơn những lời hỏi thăm của mọi người

Điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là ngay trong lúc còn nằm viện, Phương Nam vẫn bật livestream để trò chuyện cùng fan vì đã hứa trước đó. Nam diễn viên chuẩn bị đầy đủ ánh sáng, điện thoại đặt trên tripod ngay bên giường bệnh, phía sau là bình truyền dịch vẫn đang chảy.

Xuất hiện với gương mặt gầy gò nhưng ánh mắt vẫn rạng rỡ, Phương Nam dành thời gian giao lưu, kể chuyện hậu trường Mưa Đỏ và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ anh trong suốt thời gian qua.

Hình ảnh Phương Nam vừa ngồi trên giường bệnh vừa trò chuyện, cười tươi qua màn hình điện thoại cho thấy nam diễn viên rất trân trọng với sự yêu thương hiện tại của khán giả dành cho mình.

Bên cạnh đó, không ít người "kêu trời" vì lo ngại Phương Nam gắng sức quá mức trong lúc cơ thể chưa hồi phục. Bình luận dưới livestream, nhiều fan vừa động viên và khuyên Phương Nam xuống livestream nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ.

Phương Nam vẫn livestream giao lưu với fan vì đã lên lịch trước đó

Dù gặp vấn đề sức khoẻ nhưng nam diễn viên vẫn cố gắng trò chuyện với khán giả đã ủng hộ mình

Phương Nam sinh năm 1993, là cựu sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc như Hoa hồng giấy, Nhà mình lạ lắm, Tình trạng: Đã ly hôn, Dưới bóng cây hạnh phúc... Trên màn ảnh rộng, Phương Nam lần đầu gây chú ý khi hóa thân thành Binh Tư - "bản sao" nhân vật Chí Phèo trong phim Cậu Vàng (2019).

Trong Mưa Đỏ, nam diễn viên đảm nhận vai Tạ - tiểu đội trưởng đội 1 - với tạo hình gai góc, vóc dáng thô kệch, vẻ mặt khó gần, mái đầu lưa thưa tóc và thậm chí còn có chi tiết nhiều chấy. Tạ nói giọng Thanh Hóa đặc trưng, thành thạo kỹ năng chiến đấu nhờ quá trình tự rèn luyện khắc nghiệt. Ban đầu nhân vật gây bất ngờ vì cách ăn nói thẳng thắn, nhưng càng về sau, đồng đội dần nhận ra ẩn sau vẻ ngoài cộc cằn ấy là tấm lòng hào sảng, tinh thần tử tế của một người thủ lĩnh.

Để hóa thân trọn vẹn, Phương Nam đã trải qua hành trình thay đổi ngoại hình ấn tượng. Từ mức cân nặng 78kg, anh ép xuống còn 63kg chỉ trong vài tháng bằng chế độ tập luyện khắc nghiệt. Mỗi ngày, nam diễn viên leo 78 tầng thang bộ, thực hiện 4.800 cú nhảy dây, bơi 2 tiếng và đi/chạy bộ 20km. Không chỉ siết cân, anh còn chấp nhận "hủy dung" để trở thành một người lính khắc khổ trên màn ảnh. Mái tóc xơ xác, gương mặt chi chít sẹo, nước da sạm đen và thân hình gầy rộc đã khiến khán giả khó nhận ra hình ảnh nam thần ngoài đời thường.

Phương Nam đã lăn xả hết mình vì vai diễn để đời

Sau Mưa Đỏ, "anh Tạ" Phương Nam được công chúng đón nhận nhiều hơn. Số lượng người theo dõi trên mạng xã hội cũng tăng nhanh chóng. Nam diễn viên thỉnh thoảng livestream giao lưu cùng với khán giả, tạo được thiện cảm nhờ tính cách hoà đồng, vui vẻ.

Không chỉ khán giả mà giới chuyên môn lẫn các đồng nghiệp cũng dành nhiều lời có cánh cho vai diễn của Phương Nam. Trong đó, Trấn Thành - người từng có các kỷ lục phòng vé với phim Mai - cũng phải thừa nhận "ngả mũ" trước Mưa Đỏ. Trên trang cá nhân, nam MC chia sẻ không ít lần phải thốt lên "hay quá" khi thưởng thức tác phẩm và gọi đây là phim lịch sử - chiến tranh xuất sắc nhất mình từng xem.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, khi biên kịch - diễn viên Lương Nghiêm Huy bày tỏ sự ấn tượng với nhân vật Tạ do Phương Nam thủ vai, Trấn Thành lập tức hưởng ứng và khẳng định đây chính là nhân vật "đỉnh nhất phim". Đạo diễn phim Mai không ngần ngại thả tim và trả lời bạn thân: "Tao cũng mê anh ta! Hay nhất phim!".