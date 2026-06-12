Sao giờ tôi mới biết? Dấu hiệu “dẫn đường” của ung thư cổ tử cung không phải đau bụng, mà là 4 thứ…

Nếu chỉ đi khám tử cung khi xuất hiện những cơn đau bụng dưới dữ dội, rất có thể bạn sẽ phải hối hận vì đã quá muộn rồi!

Nhiều phụ nữ vẫn lầm tưởng rằng phải ôm bụng khóc thét vì những cơn đau dữ dội thì mới là lúc tế bào ung thư cổ tử cung mới ghé thăm. Nhưng trong thế giới sản phụ khoa, ung thư cổ tử cung lại là một kẻ săn mồi thầm lặng. Nó không chọn cách báo động bằng những cơn đau bụng ngay từ đầu. Căn bệnh này ẩn mình hoàn toàn sau những thay đổi rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày, êm đềm đến mức khiến chị em dễ dàng tặc lưỡi bỏ qua cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.

Cô Lưu, ngoài 40 tuổi (Trung Quốc) cũng từng có suy nghĩ sai lầm như thế trước khi phát hiện mình mắc ung thư cổ tử cung cuối giai đoạn 2. Như cô kể lại, cô không đau cũng chẳng ngứa, chỉ đơn giản là thấy khí hư bất thường và vòng bụng ngày càng to lên. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng đó là những thay đổi khi bước vào tiền mãn kinh ai cũng phải trải qua. Cho đến khi đi khám phụ khoa tại Bệnh viện Union (Vũ Hán, Trung Quốc), cô mới ngỡ ngàng nhận ra mình bỏ qua rất nhiều tín hiệu bệnh tật. Cô òa khóc nói với bác sĩ Ding Qian: "Tôi ngốc quá, sao giờ tôi mới biết dấu hiệu sớm của ung thư cổ tử cung không phải đau bụng. Tôi cũng từng nghi ngờ nhưng nghĩ không đau bụng thì chắc chắn không phải".

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4 dấu hiệu quan trọng để phát hiện sớm ung thư cổ tử cung

Theo bác sĩ Xu Xiaosheng tại Bệnh viện Ruijin (Thượng Hải, Trung Quốc), ung thư cổ tử cung là nỗi ám ảnh kinh hoàng khi chiếm từ 73 - 93% tổng số các khối u ác tính của hệ sinh sản nữ. Đáng sợ hơn, căn bệnh này đang trẻ hóa mạnh mẽ khi số lượng những cô gái trẻ mười chín, đôi mươi mắc bệnh tăng lên đáng kể.

Tiến sĩ Kristina Butler thuộc Mayo Clinic (Mỹ) thì giải thích nguyên nhân cốt lõi của căn bệnh này thường bắt nguồn từ việc nhiễm trùng dai dẳng virus HPV nguy cơ cao. Loại virus này âm thầm làm đột biến DNA của các tế bào khỏe mạnh ở cổ tử cung, khiến chúng sinh sôi mất kiểm soát, không chết đi theo chu kỳ tự nhiên mà tích tụ thành khối u tàn phá cơ thể. Tỷ lệ lây nhiễm này có hai đỉnh điểm theo độ tuổi là 17 đến 24 tuổi và từ 40 đến 44 tuổi.

Tin vui là Phó Trưởng khoa Ung thư Ding Qian của Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện Union (Vũ Hán, Trung Quốc) khẳng định, đây là loại ung thư có tỷ lệ điều trị thành công cao nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu. Thậm chí, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân có thể đạt tới hơn 90% nếu phát hiện kịp thời. Điều kiện tiên quyết là chị em phải tỉnh táo để nhận diện các dấu hiệu ban đầu và đi điều trị sớm.

Vì vậy, các chuyên gia nhắc ngở rằng, đừng bao giờ chờ đến cơn đau bụng mới đi khám, thấy 4 thay đổi "dẫn đường" này phải cứu lấy tử cung ngay:

1. Cơn đau nhức âm ỉ vùng chậu

Không phải là những cơn đau quặn bụng dữ dội, người bệnh ở giai đoạn sớm thường chỉ đối mặt với cảm giác đau âm ỉ, nhức nhối ở vùng bụng dưới, đau sâu trong vùng chậu hoặc đau mỏi vùng thắt lưng. Đáng chú ý, bác sĩ Ding Quang cho biết các cơn đau này xuất hiện vào những ngày hoàn toàn bình thường, không liên quan gì đến chu kỳ đèn đỏ.

2. Khí hư đổi màu và có mùi lạ

Vùng kín liên tục tiết ra lượng dịch nhiều một cách bất thường mà không rõ lý do. Khí hư không còn trong suốt như thói quen hàng ngày mà chuyển sang dạng loãng như nước, có màu trắng đục như nước vo gạo, hoặc tệ hơn là lẫn mủ và các vệt máu. Đặc biệt, do các tế bào u bị hoại tử, dịch tiết này sẽ đi kèm với mùi hôi tanh vô cùng khó chịu.

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2. Chảy máu âm đạo bất thường dưới mọi hình thức

Theo bác sĩ Xu Xiaosheng, các thống kê lâm sàng chỉ ra có đến 70 - 80% bệnh nhân ung thư cổ tử cung gặp tình trạng này. Đây chính là dấu hiệu sớm đặc trưng nhất mà phụ nữ tuyệt đối không được lơ là khi thấy máu đỏ xuất hiện trong các trường hợp sau:

- Xuất huyết ngay sau khi quan hệ tình dục.

- Chảy máu âm đạo bất thường nằm giữa hai kỳ kinh nguyệt.

- Chu kỳ kinh nguyệt bỗng dưng kéo dài dai dẳng, lượng máu kinh ra nhiều đột biến.

- Ra máu tươi sau khi đi đại tiện hoặc sau mỗi lần khám phụ khoa.

- Tự nhiên thấy máu xuất hiện trở lại dù đã mãn kinh từ lâu.

Lúc này, khối u đã làm tổn thương cấu trúc niêm mạc cổ tử cung, khiến các mạch máu tăng sinh trở nên mỏng manh và cực kỳ dễ vỡ khi có tác động ngoại lực.

4. Đau buốt khi quan hệ tình dục

Đây là một trong những triệu chứng sớm điển hình nhưng lại thường bị nhầm lẫn với tình trạng viêm nhiễm thông thường hoặc khô hạn. Khi các tế bào ác tính bắt đầu xâm lấn và làm tổn thương các mô biểu mô ở cổ tử cung, mọi tác động cơ học khi gần gũi bạn đời đều sẽ kích hoạt những cơn đau buốt rõ rệt, khiến phái đẹp cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bên cạnh 4 triệu chứng khởi phát kể trên, Tiến sĩ Kristina Butler cho biết thêm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, khối u sẽ phát triển lớn hơn, lan rộng và xâm lấn sâu. Lúc này, cơ thể sẽ xuất hiện thêm các dấu hiệu cảnh báo giai đoạn muộn như:

- Rối loạn đường tiết niệu: Khối u chèn ép trực tiếp lên bàng quang hoặc các mô xung quanh, gây ra chuỗi triệu chứng đi tiểu nhiều lần trong ngày, tiểu gấp và tiểu đau.

- Sưng và đau chi dưới: Tế bào ung thư di căn đến các hạch bạch huyết vùng chậu, gây chèn ép các tĩnh mạch ở chi dưới, dẫn đến tình trạng chân bị sưng phù và đau nhức dai dẳng.

- Suy nhược và thiếu máu: Tình trạng xuất huyết kéo dài khiến cơ thể rơi vào trạng thái thiếu máu nặng. Bệnh nhân sẽ có làn da xanh xao, mệt mỏi cực độ và bị sụt cân nhanh chóng.

Làm gì để phòng ngừa ung thư cổ tử cung?

Ung thư cổ tử cung thường mất từ 8 đến 15 năm để tiến triển từ các tổn thương tiền ung thư thành ác tính. Khoảng thời gian dài này chính là cơ hội vàng để phụ nữ tự cứu lấy mình. Các chuyên gia khuyến cáo phái đẹp từ 21 tuổi trở lên nên chủ động bảo vệ bản thân bằng những hành động thực tế sau:

- Tiêm vắc xin HPV càng sớm càng tốt để ngăn ngừa virus.

- Duy trì thói quen tầm soát định kỳ bằng xét nghiệm Pap smear, TCT hoặc xét nghiệm định chủng HPV từ 3 đến 5 năm một lần.

- Thực hiện quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su trong mỗi lần quan hệ và hạn chế số lượng bạn tình.

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- Bỏ thuốc lá để cơ thể duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, tự đào thải virus tốt hơn.

- Xây dựng lối sống lành mạnh: Không thức khuya, ăn ít chất béo, vệ sinh vùng kín đúng cách, vận động đều đặ để tăng cường miễn dịch...