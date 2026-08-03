Sao bóng đá gây sốc khi có con với cháu gái của vợ cũ, bị tố là kẻ "phản bội tàn nhẫn"

Từng là một trong những chân sút nổi tiếng của bóng đá Brazil, Hulk không chỉ khiến người hâm mộ nhớ đến sự nghiệp lẫy lừng mà còn bởi chuyện tình ồn ào với Camila Angelo - cháu gái của vợ cũ.

Nếu trên sân cỏ, Hulk nổi tiếng với những cú sút sấm sét bằng chân trái, thì ngoài đời, cựu tiền đạo Porto, Zenit Saint Petersburg và Atletico Mineiro lại nhiều năm liền trở thành tâm điểm của truyền thông vì câu chuyện tình ái gây tranh cãi. Năm 2019, Hulk chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm với Iran Angelo. Trong suốt quãng thời gian chung sống, cả hai có với nhau ba người con và từng được xem là một trong những gia đình hạnh phúc của bóng đá Brazil.

Hulk là cầu thủ bóng đá nổi tiếng Brazil (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau khi ly hôn, truyền thông Brazil đồng loạt đưa tin Hulk hẹn hò với Camila Angelo - cháu gái của Iran Angelo. Thông tin này lập tức gây chấn động bởi trước đó Camila được xem là người rất thân thiết với gia đình của cựu danh thủ.

Chỉ hai tháng sau khi công khai mối quan hệ, Hulk và Camila quyết định kết hôn. Thời điểm ấy, nhiều nguồn tin cho rằng cả hai làm đám cưới để Camila thuận tiện xin thị thực sang Trung Quốc sinh sống cùng Hulk, khi anh còn thi đấu cho Shanghai SIPG.

Hulk công khai yêu cháu gái của vợ cũ ngay sau khi ly hôn (Ảnh: IGNV)

Mối quan hệ này nhanh chóng vấp phải sự phản đối dữ dội từ Iran Angelo. Trên mạng xã hội, bà gọi đây là một "sự phản bội tàn nhẫn", đồng thời bày tỏ nỗi đau khi người mà bà từng coi như con gái lại trở thành vợ mới của chồng cũ. "Tôi vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra với mình. Có lúc tôi cảm thấy nỗi đau như muốn xé nát trái tim. Camila từng là con gái của tôi", Iran chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo Record.

Theo lời Iran, bà đã chăm sóc Camila từ nhỏ, hy sinh rất nhiều để cháu gái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, việc Hulk và Camila đến với nhau khiến bà cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Đáp lại những chỉ trích, Camila từng đăng tải một bức tâm thư dài trên mạng xã hội. Cô khẳng định bản thân không hề mong muốn mọi việc diễn ra theo cách này, đồng thời cho rằng không ai có thể điều khiển trái tim mình.

Iran Angelo đau khổ vì từng đối xử với cháu gái Camila Angelo như con gái ruột (Ảnh: Instagram)

Camila cũng xin lỗi dì, nhưng cho biết cô chỉ bắt đầu mối quan hệ khi Hulk khẳng định cuộc hôn nhân cũ không còn cơ hội hàn gắn. Theo người đẹp, quyết định đến với nhau xuất phát từ tình cảm thật sự chứ không phải vì bất kỳ toan tính nào.

Trong khi đó, Hulk cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ cuộc hôn nhân thứ hai. Cựu tuyển thủ Brazil phủ nhận cáo buộc ngoại tình với Camila khi còn là chồng của Iran. "Tôi chưa từng có quan hệ với Camila trong thời gian còn kết hôn. Chúng tôi chỉ đến với nhau khi cả hai đều độc thân", Hulk khẳng định trên Instagram.

Hulk khoe có con với cháu gái của vợ cũ gây xôn xao (Ảnh: IGNV)

Cả hai đều khẳng định chuyện tình cảm chỉ bắt đầu sau khi Hulk đã ly hôn nhưng vẫn khiến dư luận dậy sóng (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, anh cũng gây bất ngờ khi thừa nhận bản thân từng nhiều lần không chung thủy trong cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm với Iran, đồng thời cho biết cuộc sống hôn nhân khi đó không hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ.

Hulk cũng nhấn mạnh Camila không có quan hệ huyết thống với anh mà chỉ là cháu bên phía gia đình của vợ cũ. Theo cựu tiền đạo, cả hai nảy sinh tình cảm sau khi Camila sang Trung Quốc và họ quyết định công khai với gia đình trước khi thông tin bị truyền thông đăng tải.

Ảnh: IGNV

Bất chấp những tranh cãi chưa từng lắng xuống, Hulk và Camila vẫn gắn bó cho đến hiện tại. Hai người đã có hai con chung và thường xuyên chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Khi thông báo đón thêm con trai, Hulk cho biết các con riêng của anh với Iran cũng rất vui khi biết tin gia đình có thêm thành viên mới.

Chuyện tình của Hulk và Camila vẫn được xem là một trong những mối quan hệ gây nhiều tranh cãi nhất lịch sử bóng đá Brazil. Đến nay, mỗi lần cặp đôi xuất hiện trước công chúng, câu chuyện về cuộc hôn nhân từng khiến cả gia đình rạn nứt vẫn thường xuyên được nhắc lại.