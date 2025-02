Sang nhà bà nội chơi, bé trai Hà Nội bị chó cắn suýt đứt rời tai

Mới đây, Bệnh viện Nhi Hà Nội tiếp nhận trường hợp trẻ 8 tuổi bị chó cắn. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa vết thương phần mềm tại tai phải, da đầu, cánh cẳng bàn tay phải và xây xát da nhiều vị trí do chó cắn.

Bé bị đứt rời gần hoàn toàn vành tai phải, đứt rời sụn ống tai ngoài và sụn vành tai, còn cầu da 2.5 cm tại dái tai. Bên cạnh đó, bé có nhiều vết cắn răng sâu và nhiều vết thương rách da sâu hết lớp dưới da tại vùng đầu và cánh tay phải, vết rách dài nhất khoảng 5 cm.

Gia đình bệnh nhi cho hay trẻ sang nhà bà nội chơi và bị chó nhà nuôi cắn. Ngay sau tai nạn, trẻ được đưa đến bệnh viện Chương Mỹ và đã được sơ cứu, băng bó vết thương và cầm máu tạm thời, liên hệ phối hợp và chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Trẻ sau khi được phẫu thuật tái tạo lại vành tai.

B ác sĩ Hùng Anh – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Hà Nội - cho hay bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu làm sạch tối đa, loại bỏ các mô tổn thương nhằm tránh nhiễm trùng, bảo tồn tối đa vành tai, đảm bảo hình thể tai, cấu trúc ống tai.

Trẻ được phẫu thuật cắt lọc phần dập nát, khâu lại sụn ống tai ngoài và sụn vành tai, nối lại tĩnh mạch tai bằng kĩ thuật vi phẫu. Sau mổ, hình thể tai đạt yêu cầu, vành tai hồng ấm, màu sắc bình thường, không tím. Các vị trí vết thương khác được bơm rửa nhiều lần, cắt lọc và khâu da thừa.

Sau phẫu thuật, trẻ tỉnh táo hoàn toàn, tình trạng toàn thân và vết mổ ổn định. Trẻ được sử dụng kháng sinh, thay băng chăm sóc vết mổ, tiêm phòng vaccine dại và uốn ván.

Tai nạn do súc vật cắn là tai nạn thường gặp, nhất là với trẻ em do tâm lý tò mò của trẻ cũng như chưa nhận ra các dấu hiệu nguy hiểm của súc vật. Tai nạn này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như tổn thương mạch máu, thần kinh, nhiễm trùng vết cắn và đặc biệt nghiêm trọng như bệnh dại hay tổn thương đứt rời bộ phận. Ngoài ra, tai nạn còn ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý trẻ, do đó người nhà cần có các phương án phòng tránh tai nạn cho trẻ nhỏ.

Trong trường hợp bị súc vật cắn, người dân cần lưu ý:

- Rửa vết thương bằng nước sạch và xà phòng trong 15 phút;

- Sát trùng vết thương bằng cồn hoặc betadin;

- Băng cầm máu nhẹ nhàng;

- Đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám và tiêm phòng;

- Theo dõi động vật cắn trong 15 ngày;

- Không tự ý khâu vết thương.