Thời tiết lạnh có thể khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng, làm gia tăng gánh nặng lên hệ tim mạch, người trên 60 tuổi có nguy cơ cao càng cần được quan tâm.

Khi nhiệt độ giảm, người cao tuổi không chỉ đối mặt với nguy cơ cảm lạnh, viêm đường hô hấp mà còn cần đặc biệt lưu ý sức khỏe tim mạch và mạch máu não. Những thay đổi đột ngột của thời tiết có thể khiến huyết áp biến động, làm tăng nguy cơ đột quỵ ở người có bệnh nền. Giữ ấm cơ thể, kiểm soát huyết áp và nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo là những việc không nên xem nhẹ.

Một buổi sáng trời trở lạnh, ông Thảo (68 tuổi) thức dậy và đi chạy thể dục lúc 5h như mọi khi. Mấy hôm nay trời lạnh về sáng nên ông cũng mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, đến khi nóng thì bỏ ra buộc vào người. Nhưng hôm nay, khi chạy về đến nhà, ông bất ngờ thấy miệng lệch, cánh tay phải yếu đi và nói không rõ lời. Gia đình ban đầu nghĩ ông bị cảm lạnh nên định để nghỉ ngơi, nhưng nhận thấy các triệu chứng xuất hiện đột ngột, người thân lập tức gọi cấp cứu.

Biểu hiện của ông Thảo là những dấu hiệu điển hình cần cảnh giác với đột quỵ, một tình trạng nguy hiểm có thể để lại di chứng nặng nề nếu không được xử trí kịp thời.

Thời tiết lạnh có thể khiến mạch máu co lại, huyết áp tăng, làm gia tăng gánh nặng lên hệ tim mạch. Với người trên 60 tuổi, đặc biệt là những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch, nguy cơ càng cần được quan tâm. Giữ ấm cơ thể, nhất là vùng đầu và cổ, là một biện pháp hỗ trợ hữu ích, nhưng không thể thay thế việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ và nhận biết sớm dấu hiệu cảnh báo đột quỵ.

Vì sao người cao tuổi dễ gặp nguy cơ đột quỵ khi trời lạnh?

Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc bị vỡ, khiến một phần não không được cung cấp máu đầy đủ hoặc bị tổn thương do xuất huyết. Đây là tình trạng cấp cứu có thể gây liệt, rối loạn ngôn ngữ, mất khả năng tự chăm sóc, thậm chí tử vong.

Khi nhiệt độ giảm, cơ thể co mạch để hạn chế mất nhiệt, khiến huyết áp có thể tăng. Ở người cao tuổi, thành mạch kém đàn hồi hơn, trong khi tình trạng xơ vữa động mạch và các bệnh nền có thể đã tồn tại nhiều năm. Những yếu tố này khiến cơ thể dễ bị ảnh hưởng hơn trước sự thay đổi của thời tiết.

Đặc biệt, sáng sớm là thời điểm người cao tuổi cần thận trọng. Việc vừa thức dậy đã ra ngoài tập thể dục, tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh hoặc vận động gắng sức khi chưa khởi động có thể tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch. Người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc từng bị đột quỵ càng cần lựa chọn hình thức vận động phù hợp với sức khỏe.

Giữ ấm đầu và cổ, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột

Khi trời lạnh, người cao tuổi nên đội mũ, quàng khăn và mặc đủ ấm khi ra ngoài, đặc biệt vào sáng sớm và ban đêm. Cần chú ý giữ ấm cả bàn tay, bàn chân và ngực, tránh để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh trong thời gian dài.

Sau khi thức dậy, không nên vội vàng bước ra ngoài. Người cao tuổi nên ngồi dậy từ từ, mặc thêm áo ấm và dành thời gian để cơ thể thích nghi trước khi bắt đầu các hoạt động. Nếu muốn tập thể dục, nên cân nhắc chuyển sang thời điểm ấm hơn trong ngày, ưu tiên đi bộ nhẹ nhàng hoặc tập trong nhà khi trời rét đậm.

Không chỉ khi ra ngoài, việc giữ ấm trong nhà cũng rất quan trọng. Phòng ngủ và phòng tắm cần tránh gió lùa, không để nhiệt độ quá thấp. Khi tắm, nên chuẩn bị phòng đủ ấm, sử dụng nước có nhiệt độ phù hợp và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột.

Cần lưu ý, đội mũ hay quàng khăn không thể trực tiếp ngăn ngừa đột quỵ. Đây là biện pháp hỗ trợ giảm tác động của thời tiết lạnh, cần đi cùng việc kiểm soát huyết áp và các yếu tố nguy cơ khác.

Kiểm soát huyết áp và bệnh nền

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ. Huyết áp cao kéo dài có thể làm tổn thương thành mạch, tăng nguy cơ tắc nghẽn hoặc vỡ mạch máu não. Vì vậy, người cao tuổi nên theo dõi huyết áp tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt trong những đợt rét kéo dài.

Nếu huyết áp thường xuyên cao hơn mục tiêu điều trị, cần đi khám để được đánh giá. Không tự ý tăng, giảm liều hoặc ngừng thuốc khi thấy huyết áp đã ổn định.

Bên cạnh đó, người cao tuổi cần kiểm soát đường huyết và mỡ máu, bởi đái tháo đường và rối loạn mỡ máu có thể thúc đẩy tổn thương, xơ vữa động mạch. Chế độ ăn nên hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và chất béo bão hòa; tăng cường rau xanh, trái cây, cá và ngũ cốc nguyên hạt. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày, tính tổng lượng muối từ mọi nguồn thực phẩm.

Người cao tuổi cũng nên duy trì vận động vừa sức, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và tốt nhất tránh uống rượu bia. Việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để có hướng kiểm soát phù hợp.

Nhận biết dấu hiệu đột quỵ, gọi cấp cứu ngay

Đột quỵ thường xuất hiện đột ngột. Người bệnh có thể méo miệng, yếu hoặc tê một bên tay chân, nói khó, nhìn mờ, chóng mặt dữ dội hoặc mất thăng bằng bất thường. Đau đầu dữ dội xuất hiện đột ngột, nhất là khi kèm các triệu chứng thần kinh, cũng cần được cấp cứu.

Khi nhận thấy những dấu hiệu này, gia đình cần gọi cấp cứu ngay, ghi nhớ thời điểm khởi phát và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không chờ triệu chứng tự hết, không tự ý cho người bệnh uống thuốc, ăn uống hoặc áp dụng các mẹo dân gian. Ngay cả khi triệu chứng biến mất sau vài phút, người bệnh vẫn cần được khám khẩn cấp vì có thể đã xảy ra cơn thiếu máu não thoáng qua.

Một số phương pháp điều trị đột quỵ thiếu máu não có hiệu quả cao nếu được thực hiện trong những giờ đầu. Vì vậy, đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng cứu sống và hạn chế di chứng.

Trời lạnh là thời điểm người cao tuổi cần quan tâm hơn đến sức khỏe mạch máu não. Tuy nhiên, phòng ngừa đột quỵ không chỉ dừng lại ở việc mặc đủ ấm hay đội mũ khi ra ngoài, mà còn đòi hỏi kiểm soát tốt bệnh nền, duy trì lối sống lành mạnh và nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo. Sự chủ động của mỗi người cùng sự quan tâm của gia đình sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trong những ngày thời tiết giá lạnh.