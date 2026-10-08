Sáng dậy chăm làm 5 việc này, xương khớp đến già vẫn khỏe!

Thay vì bổ sung canxi vô tội vạ, vừa tốn kém vừa gánh tác dụng phụ thì có 5 việc cực tốt cho xương khớp bận mấy bạn cũng nên làm mỗi sáng.

Christopher Sforzo là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình làm việc tại Sarasota, Florida, Mỹ. Ông nhắc nhở: "Xương khớp không chỉ giúp chúng ta nâng đỡ cơ thể, chuyển động mà còn giúp bảo vệ não và tủy sống, lưu trữ các chất khoáng và chất béo... Tuy nhiên càng nhiều tuổi, mật độ xương của chúng ta càng có xu hướng suy giảm, điều đó khiến xương trở nên yếu, giòn hơn và có thể dẫn đến chấn thương nên cần bảo vệ càng sớm càng tốt".

Mỗi sáng ngủ dậy làm đủ 5 việc này, xương khớp sẽ khỏe mạnh

Để cải thiện các vấn đề về xương khớp cũng như phòng ngừa bệnh, bác sĩ Christopher Sforzo khuyên mọi người hãy thực hiện những thói quen đơn giản nhưng hiệu quả vào buổi sáng như:

1. Uống nước sau khi ngủ dậy

Xương của chúng ta được tạo thành một phần từ nước và chúng cần nước để thực hiện các chức năng của mình. Cụ thể là lưu trữ khoáng chất và tạo hồng cầu bên trong tủy xương. Ngược lại, nếu không được cung cấp đủ nước, bạn có thể bị loãng xương.

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Theo Thư viện Y khoa Quốc gia (NLM), nước vận chuyển 99% lượng canxi trong thực phẩm bạn ăn vào xương, vì vậy việc hydrat hóa tốt sẽ giúp xương chắc khỏe hơn.

Hãy cố gắng bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước và nhớ uống nhiều hơn trong suốt cả ngày. Bạn nên uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày, đồng thời cần tăng cường các thực phẩm giàu nước như dưa chuột, dưa hấu, cam...

Xương của chúng ta được tạo thành một phần từ nước và chúng cần nước để thực hiện các chức năng của mình

2. Bổ sung canxi vào bữa sáng

Canxi là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sức khỏe của xương, đó là khoáng chất giúp xương cứng, chắc khỏe và phục hồi. Hơn nữa, gần như toàn bộ lượng canxi trong cơ thể bạn được lưu trữ trong xương.

Đây là lý do tại sao việc bổ sung canxi mỗi ngày là rất quan trọng. Cách đơn giản nhất là thông qua việc ăn các thực phẩm giàu canxi hoặc bổ sung canxi nếu cần thiết.

Bạn có thể tìm thấy canxi trong các sản phẩm từ sữa như sữa bò, phô mai và sữa chua. Các nguồn canxi khác bao gồm nước cam, rau lá xanh, hạnh nhân và cá hồi... Hoặc nếu không, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia để bổ sung qua dạng viên/nước uống.

3. Phơi nắng

Phơi nắng không chỉ tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn mà còn tốt cho xương của bạn. Khi da bạn tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, các phản ứng hóa học trong da sẽ tạo ra vitamin D.

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Nếu không có đủ vitamin D, cơ thể bạn sẽ kém hấp thu canxi từ thức ăn và thay vào đó lấy canxi từ kho dự trữ khoáng chất trong xương. Điều này làm suy yếu xương và ngăn cản sự hình thành các tế bào xương mới.

Mặc dù tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều có thể gây nguy hiểm cho làn da, nhưng việc tiếp xúc với một chút ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm (thường có chỉ số tia cực tím thấp hơn) mà không có quần áo bảo hộ hoặc kem chống nắng có thể có tác động tích cực.

Để có thêm vitamin D, hãy cố gắng ra ngoài nắng buổi sáng mỗi ngày lúc 7-8 giờ sáng.

4. Hạn chế tiêu thụ caffein

Theo Mayo Clinic, tiêu thụ đồ uống chứa caffein có liên quan đến việc tăng lượng canxi bị mất qua nước tiểu. Vì vậy tốt nhất nên tiêu thụ caffein ở mức độ vừa phải và đảm bảo cung cấp đủ lượng canxi từ các nguồn thực phẩm hoặc chất bổ sung trong suốt cả ngày.

Đặc biệt là không nạp caffein vào buổi sáng khi bụng đói!

5. Tập các bài giãn cơ tại nhà

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"Việc duỗi người vào buổi sáng nghe đơn giản nhưng có lợi cho sức khỏe của xương. Trên thực tế, các bài tập kéo dài như yoga hoặc thái cực quyền có thể cải thiện tính linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ té ngã, gãy xương hoặc bầm tím", Christopher Sforzo nói.

Ngoài việc giãn cơ vào buổi sáng, hãy nhớ giãn cơ trước và sau khi tập luyện, hoặc sau khi ngồi im một chỗ làm việc quá lâu. Còn nếu bạn có thể đi tập thể duc nhẹ nhàng ngoài trời thì xương khớp sẽ càng biết ơn!

Tổng hợp