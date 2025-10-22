Sản vật tỷ đô giúp Việt Nam trở thành ông trùm của thế giới: Thu về 1,6 tỷ USD kể từ đầu năm, hơn 140 quốc gia đang mua hàng

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam tháng 9/2025 đạt 181 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ 2024. Xu hướng chung của ngành cá tra vẫn duy trì tích cực, thể hiện qua tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nhóm thị trường chủ lực, Trung Quốc & Hong Kong tiếp tục dẫn đầu với giá trị xuất khẩu trong tháng 9 đạt 53 triệu USD, chiếm 29% tổng xuất khẩu tháng 9, tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 9/2025 đạt 23 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thị trường này vẫn chiếm 13% tổng xuất khẩu trong tháng 9.

Tại khu vực EU, giá trị xuất khẩu trong tháng 9 đạt 14 triệu USD, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến trong khối có sự phân hóa: trong khi thị trường truyền thống như Đức giảm mạnh gần 23% thì Bỉ có sự tăng trưởng ấn tượng 67% (so với cùng kỳ tháng 9/2024) dần trở thành điểm sáng giúp duy trì đà tăng trưởng tại châu Âu.

Khối thị trường các quốc gia được trợ lực bởi Hiệp định CPTPP ghi nhận mức xuất khẩu trong tháng 9 đạt 29 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khối thị trường, Nhật Bản nổi lên như 1 thị trường tiềm năng với mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng xuất khẩu cá tra sang thị trường Nhật Bản trong 9 tháng đầu đạt 34 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu ổn định và thuế quan ưu đãi.

Trong khi đó, Brazil – thị trường lớn nhất khu vực Nam Mỹ trong tháng 9/2025, đạt 10 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ 2024. Dù sụt giảm nhẹ, Brazil vẫn duy trì vị thế lớn và vẫn có triển vọng phát triển mạnh mẽ sau khi Việt Nam và Brazil hoàn tất vòng đàm phán FTA.

Về cơ cấu sản phẩm, tính đến hết tháng 9, giá trị xuất khẩu phile cá tra đông lạnh (mã HS0304) tiếp tục chiếm ưu thế gần 1,3 tỷ USD, tương đương 98% tổng xuất khẩu, tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Trong khi đó, tổng xuất khẩu cá tra chế biến (mã HS16) trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 39 triệu USD, tăng mạnh 23% so với cùng kỳ năm ngoái, thể hiện tiềm năng lớn của phân khúc sản phẩm giá trị gia tăng – dù hiện sản phẩm này vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ (2%).

Giá cá tra giống loại 30 con/kg đã tăng lên 55.000–58.000 đồng/kg, gấp đôi so với đầu năm, khiến chi phí đầu vào đội thêm. Theo các chuyên gia, đà tăng này sẽ tác động trực tiếp đến giá xuất khẩu cá tra trong quý IV/2025, khi các nhà máy bắt đầu đẩy mạnh thu mua để phục vụ đơn hàng cuối năm.

Cá tra của Việt Nam là mặt hàng thủy sản được nhiều quốc gia trên thế giới ưa chuộng, nước ta hiện dẫn đầu thế giới về xuất khẩu cá tra và đã chinh phục được hơn 140 thị trường trên thế giới.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động, việc chủ động điều tiết nguồn cung, tăng cường liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường sẽ tiếp tục là hướng đi chiến lược giúp ngành cá tra Việt Nam duy trì vị thế ổn định, đặc biệt khi nhu cầu nhập khẩu toàn cầu dự kiến phục hồi mạnh vào quý IV để phục vụ mùa lễ hội cuối năm.