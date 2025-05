Sẵn sàng phương án ứng phó dịch COVID-19

Bảo vệ sức khỏe học sinh để an toàn mùa thi

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM chỉ đạo các trường tăng cường phòng chống bệnh truyền nhiễm (sốt xuất huyết, cúm, sởi, bệnh hô hấp) và dịch bệnh giao mùa, trong đó có COVID-19. Sở yêu cầu phổ biến quy định y tế, thực hiện vệ sinh môi trường, cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền phòng bệnh qua nhiều kênh về các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay, tiêm vắc xin. Các đơn vị được khuyến khích chủ động bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Song song đó, UBND TP HCM cũng chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn tối đa cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp. Cần bảo đảm các điều kiện thiết yếu như an ninh, thông tin, y tế, phòng chống ngập úng, an toàn thực phẩm; chuẩn bị phương án ứng phó tình huống bất ngờ, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh.