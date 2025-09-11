Sản phụ mất con, tố bác sĩ tắc trách đổ lỗi do "gia đình đen": Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nói gì?

Mất con nhưng bác sĩ nói "do đen"

Mới đây, chị Ngọc Trần đã đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ về đêm “định mệnh” vào hồi 1h sáng ngày 29/7 khi nhập viện đi đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Chị Ngọc Trần kể lại, 1h sáng 29/7 chị phát hiện ra “máu báo thai”, gọi bác sĩ Nguyễn Văn T. được tư vấn theo dõi tại nhà. 15 phút sau có dấu hiệu vỡ ối, chồng lập tức đưa vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. 2h sáng, làm thủ tục nhập viện, xác định vỡ ối, gia đình chọn gói sinh dịch vụ với bác sĩ T. là người đỡ chính. Chồng chị chủ động gọi báo bác sĩ.

Sau khi đóng viện phí, chị được đưa lên Khoa đẻ tự nguyện D3 rồi về phòng chờ, không được giải thích gì thêm. Từ 2h đến 7h sáng, chị liên tục chịu cơn gò, rất mệt. 7h, hộ tá yêu cầu chị đưa đồ cá nhân cho người nhà và chờ. Đến 9–10h bác sĩ T. mới đến, khám thấy cổ tử cung mở 2 phân và chỉ định truyền kích sinh rồi rời đi.

Đầu giờ chiều, hộ tá truyền thêm thuốc. 13h45, chị mở 9 phân, được đưa sang phòng sinh. Tại đây, hộ tá chỉ yêu cầu đặt chân lên bàn và tự rặn, không hướng dẫn gì thêm. Suốt 1 giờ rặn trong đau đớn, chị nhiều lần hỏi bác sĩ nhưng chỉ nhận lại câu trả lời hời hợt. Gần 15h, tim thai yếu, chị phải thở oxy. Hộ tá gọi bác sĩ khác và báo chồng vào, sau đó rời đi, để hai vợ chồng ngồi chờ trong lo lắng.

Sản phụ Ngọc Trần đăng ký sinh tại khoa D3 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (ảnh trang cá nhân sản phụ đăng tải)

Sau đó bác sĩ T. xuất hiện, trực tiếp hướng dẫn rặn đẻ. Chỉ khoảng 10 phút, chị sinh con. Bé chào đời tím tái, không khóc, được đưa đi hồi sức. Đến 15h20, bé được chuyển lên khoa Sơ sinh cấp cứu, còn chị về phòng hậu sản.

Dù được điều trị tích cực, tình trạng bé không cải thiện. 19h cùng ngày, bé chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương với chẩn đoán suy hô hấp nặng, tăng áp lực động mạch phổi, xẹp buồng tim. Sau nhiều ngày điều trị, đến 7/8, bé không qua khỏi.

Chị Ngọc cho biết, từ khi nhập viện đến lúc con mất, gia đình không nhận được giải thích y khoa cụ thể nào từ bác sĩ T. hay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thậm chí, khi chồng gọi điện hỏi, bác sĩ T. chỉ nói “do gia đình đen”, hoặc đổ lỗi chị “rặn lâu” và do bệnh lý, trong khi thực tế chị chỉ rặn 10–15 phút là sinh.

Lãnh đạo bệnh viện nói gì?

Trao đổi với VOV, TS Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, xác nhận sự việc xảy ra cuối tháng 7, bác sĩ liên quan là Nguyễn Văn Thư.

Ông Hưng cho biết bé sinh ra có chỉ số Apgar thấp, được theo dõi và chuyển Nhi Trung ương. Sau 10 ngày điều trị tích cực, trẻ không đáp ứng, tử vong do bệnh lý phổi - phổi không trưởng thành.

“Khi còn trong bụng mẹ, phổi chưa thực hiện chức năng hô hấp. Sau sinh, phổi phải hoạt động độc lập nhưng do phế nang không trưởng thành nên gây thiếu oxy, tím tái và tăng áp lực động mạch phổi. Trường hợp này, dù sinh thường hay mổ thì kết quả cũng không thay đổi”, ông Hưng thông tin.

Cũng theo ông Hưng, những bất thường như khối u hay tràn dịch phổi có thể phát hiện được qua siêu âm định kỳ, nhưng việc phổi có trưởng thành hay không chỉ được xác định sau khi chào đời.

Trước câu hỏi vì sao sản phụ chuyển dạ 15 tiếng, nếu sinh thường khó sao không chuyển hướng sinh mổ. Vị lãnh đạo này cho biết: “Bệnh nhân đang theo dõi sinh thường được, chúng tôi cho sản phụ nằm theo dõi và kiểm soát chuyên môn bằng thiết bị monitoring”.

Về việc sản phụ “tố” bác sĩ tắc trách, không hỗ trợ và có mặt kịp thời khi bệnh nhân nhập viện, ông Hưng nói rằng, sau ca đẻ, bệnh viện đã họp về vấn đề này và làm việc với gia đình. “Về quy trình theo dõi đẻ và trình độ chuyên môn không có vấn đề gì, chúng tôi vẫn luôn theo dõi sát sao”, ông Hưng nói.

Bác sĩ phụ trách lên tiếng

Bác sĩ Nguyễn Thư, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, lý giải về nguyên nhân chuyên môn, trường hợp trẻ sơ sinh tử vong do một chuỗi các biến cố y khoa phức tạp.

"Nguyên nhân gốc rễ là bệnh lý về phổi của em bé. Khi sinh ra, phổi của trẻ không hoạt động, dẫn đến tình trạng không thể tự thở được. Tình trạng này trong y khoa được gọi là suy hô hấp sơ sinh, liên quan đến bệnh lý tăng áp động mạch phổi", bác sĩ Thư nói với Trí Thức News.

Vị bác sĩ cho biết, để cứu sống trẻ, ekip y tế đã phải thực hiện đặt nội khí quản để hỗ trợ thở. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị tại viện, trẻ dễ bị nhiễm khuẩn bệnh viện.

"Điều đáng tiếc là con vi khuẩn này thuộc chủng kháng thuốc, không có thuốc đặc trị hiệu quả. Đây mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong" bác sĩ Thư phân tích.

Trả lời câu hỏi về việc liệu bệnh lý này có thể được phát hiện trong quá trình khám thai hay không, bác sĩ Thư khẳng định là không thể. Ông giải thích: "Trên siêu âm, chúng ta chỉ có thể đánh giá được hình thái, tức là cấu trúc của lá phổi có bình thường hay không. Về mặt chức năng, chỉ khi em bé chào đời và tự thở bằng phổi của mình thì mới có thể đánh giá được. Trong bụng mẹ, trẻ được nuôi dưỡng hoàn toàn qua dây rốn”.

Bác sĩ cũng cho biết thêm, bệnh lý tăng áp động mạch phổi có khoảng 5% trường hợp là không rõ nguyên nhân và không thể tiên lượng trước.