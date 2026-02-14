Sai lầm khi trồng cây trong chậu khiến cây thối rễ, còi cọc mãi không phát triển

Các chuyên gia làm vườn đang lên tiếng cảnh báo người trồng cây không nên làm theo một mẹo phổ biến được cho là giúp cải thiện khả năng thoát nước cho cây trồng trong chậu.

Quản lý hệ thống thoát nước là yếu tố then chốt đối với cây cảnh. Tuy nhiên, giữa vô vàn lời khuyên làm vườn lan truyền rộng rãi, người làm vườn được khuyến nghị nên thận trọng hơn với những “mẹo” thoát nước tưởng chừng vô hại.

Sai lầm cần tránh khi trồng cây trong chậu

Theo Ideal Home, một trong những lời khuyên ngày càng phổ biến là đặt mảnh sành vỡ, đá hoặc sỏi xuống đáy chậu trước khi cho đất vào. Nhiều người tin rằng lớp này sẽ giúp nước thoát nhanh hơn. Thế nhưng trên thực tế, những vật liệu này có thể gây phản tác dụng, thậm chí làm hỏng hệ thống thoát nước của chậu cây.

Richard Barker, chuyên gia làm vườn và giám đốc thương mại của LBS Horticulture (công ty cung cấp sản phẩm làm vườn, tưới tiêu và thiết kế cảnh quan tại Anh), giải thích: “Lớp sỏi hoặc mảnh sành có thể khiến đất giữ nước lâu hơn. Nước di chuyển khá tốt trong đất, nhưng nếu có một lớp sỏi nằm bên dưới, quá trình này có thể bị cản trở.”

“Nếu nước không thể tiếp tục di chuyển xuống dưới, nó sẽ tích tụ lại và tạo thành một rào cản. Nước chỉ có thể thấm xuống lớp sỏi khi đất phía trên đã bão hòa hoàn toàn và không thể giữ thêm nước. Điều này đồng nghĩa với việc nước sẽ đọng lại gần rễ cây, làm tăng nguy cơ thối rễ.”

Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, việc thêm sỏi hay mảnh sành còn làm tăng trọng lượng của chậu và chiếm mất không gian vốn có thể dùng để chứa đất và phân hữu cơ.

Trồng cây trong chậu cần đặc biệt lưu ý đến khả năng thoát nước của chậu.

Phân ủ compost đóng vai trò thiết yếu vì cung cấp dưỡng chất cần thiết để cây sinh trưởng khỏe mạnh. Khi bạn lấp đầy đáy chậu bằng các vật liệu không cần thiết, bạn đang thu hẹp lượng đất và dinh dưỡng mà cây có thể hấp thụ – điều này có thể khiến tình trạng tệ hơn và làm chậm sự phát triển của cây.

Lucie Bradley, chuyên gia làm vườn và nhà kính tại Easy Garden Irrigation (công ty cung cấp thiết bị tưới tiêu), cho biết thêm rằng việc giảm độ sâu của chậu sẽ hạn chế không gian để cây phát triển bộ rễ khỏe mạnh – yếu tố giúp cây hấp thụ nước, oxy và chất dinh dưỡng.

Cô nói: “Những cây sinh trưởng mạnh sẽ nhanh chóng bị ‘chật chậu’ nếu phần đáy bị lấp bằng sỏi. Thay vì đâm rễ sâu xuống lớp phân compost, rễ buộc phải phát triển nông hơn hoặc cuộn vòng quanh thành chậu.”

“Bộ rễ ngắn hơn sẽ dẫn đến cây còi cọc và kém vững chắc. Điều này cũng đồng nghĩa bạn có thể phải thay chậu sớm hơn bình thường.”

Thay vì sử dụng sỏi hoặc mảnh sành vào đáy chậu, các chuyên gia khuyên người làm vườn nên trộn thêm đá trân châu (perlite) hoặc sỏi chuyên dụng cho làm vườn vào đất trồng để cải thiện độ tơi xốp và khả năng thoát nước một cách hiệu quả, an toàn hơn cho cây.