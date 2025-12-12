Sai lầm khi rửa cá khiến cá tanh ngắt, bở nát, nấu kiểu gì cũng mất vị

Không khí bếp núc mỗi ngày luôn quen thuộc, nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng 80% người vẫn rửa cá sai cách khiến món ăn càng tanh dù đã làm rất kỹ. Cá vốn dễ ám mùi, chỉ cần sai một bước nhỏ cũng khiến hương vị giảm đi rõ rệt. Dưới đây là những lỗi nhiều người gặp phải nhất, kèm theo hướng dẫn rửa cá chuẩn đầu bếp để bạn tự tin nấu món nào cũng thơm ngon.

Những sai lầm phổ biến khi rửa cá

1. Rửa cá trực tiếp dưới vòi nước mạnh: Nhiều người quen thói mang cá đặt dưới vòi nước chảy ào ào với mong muốn rửa sạch nhanh. Nhưng bạn ơi, cách này chỉ làm chất nhầy tanh bắn ngược lại vào thịt cá, khiến cá dễ nát và còn tanh hơn.

2. Không làm sạch lớp màng đen ở bụng cá: Màng đen là nơi bám mùi nhiều nhất. Nhiều người bỏ qua phần này làm cho mùi tanh vẫn còn nặng dù đã rửa kỹ.

3. Chỉ dùng nước lã để rửa: Bạn nghĩ chỉ cần rửa vài lần nước là xong, nhưng cá sẽ không giảm tanh nếu không có bước khử mùi. Đây là lỗi mà gần như ai cũng mắc.

4. Ngâm cá quá lâu: Một số người ngâm cá trong nước muối hoặc chanh đến vài chục phút vì nghĩ sẽ bớt tanh. Ngược lại, điều này làm thịt cá bị bở, mất độ ngọt và còn dễ bị ám mùi hơn.

5. Không xử lý lớp nhớt trên da cá: Nhớt là thủ phạm chính khiến cá tanh. Rửa nước thôi thì không thể loại bỏ hết lớp nhớt này.

6. Rửa cá sau khi ướp: Bạn thấy cá còn mùi và quay lại rửa lần nữa? Điều này làm mất chất, mất độ dai và khiến món ăn bị nhạt, tanh ngược.

7. Không để cá ráo nước trước khi nấu: Cá còn đọng nước khi chiên hoặc kho sẽ tạo mùi tanh bốc lên mạnh, dễ nát và khó vàng đều.

Cách rửa cá đúng chuẩn để không còn tanh

Bạn hãy làm theo từng bước dưới đây, đảm bảo cá thơm, sạch nhớt, giữ trọn độ ngọt:

Bước 1: Làm sạch sơ bộ trong chậu nước

Thay vì xối trực tiếp dưới vòi nước, bạn hãy rửa cá trong thau. Nhẹ nhàng vuốt theo chiều thân cá để loại bỏ bẩn mà không làm nát thịt.

Bước 2: Loại bỏ màng đen và máu tụ

Dùng thìa hoặc dao cạo sạch lớp màng đen trong bụng cá và phần máu dọc xương sống. Đây là bước quyết định 50% độ thơm của cá.

Bước 3: Khử nhớt đúng cách

Chà muối hạt hoặc phủ một lớp bột mì lên thân cá rồi rửa lại. Hai cách này giúp kéo nhớt cực hiệu quả, bạn sẽ thấy cá sáng và sạch hơn hẳn.

Bước 4: Khử tanh bằng nguyên liệu tự nhiên

Bạn có thể chọn một trong các cách sau:

- Gừng đập dập

- Rượu trắng

- Giấm loãng

- Chanh pha nước

Ngâm nhẹ cá chỉ 3–5 phút rồi rửa lại. Đừng ngâm lâu vì cá sẽ bị bở.

Bước 5: Để cá thật ráo nước

Trước khi đưa vào chảo hay nồi, bạn nhớ lau khô bằng khăn giấy hoặc để cá ráo hoàn toàn. Điều này giúp hạn chế mùi tanh bốc hơi khi gặp nhiệt.

Bước 6: Làm nóng chảo trước khi nấu

Chảo nóng – dầu nóng – cá khô nước. Bộ ba này đảm bảo cá không dính chảo, không nát và giảm tối đa mùi tanh.

Lời khuyên nhỏ cho bạn

Khi nấu canh cá, bạn thả vài lát gừng hoặc thì là để át mùi. Khi kho cá, bạn thắng đường lấy màu hoặc nướng sơ cá trước để giảm tanh sâu hơn. Chỉ cần làm đúng từ bước rửa, món cá nào của bạn cũng sẽ thơm, ngọt và sạch mùi.