Sai lầm khi hâm nóng những thực phẩm này

Trứng: Trứng cần được ăn khi chúng tươi. Hơn nữa, để an toàn bạn tránh làm nóng lại trứng. Vi khuẩn có thể phát triển mạnh ở nhiệt độ từ 4 độ C đến 60 độ C và có thể làm hỏng thực phẩm hoặc khiến bạn bị bệnh. Đây là một trong những thực phẩm không bao giờ được hâm nóng lại.

Dầu: Dùng đi dùng lại nhiều lần dầu rán thức ăn trong nhiệt độ cao sẽ làm dầu bị ôxy hóa tạo ra những chất không tốt cho sức khỏe và còn gây ra ung thư. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao sẽ gây ra các phản ứng hóa học, sản sinh ra các chất andehit, chất ôxy hóa, perocid... đều là những chất rất có hại cho cơ thể.

Khoai tây: Không phải tất cả các món ăn từ khoai tây đều có vấn đề khi hâm nóng lại. Nó phụ thuộc vào cách bạn bảo quản sau khi nấu chúng. Khoai tây là môi trường lý tưởng cho sự tăng trưởng của vi khuẩn Clostridium botulinum (vi khuẩn gây ngộ độc). Nếu bạn để chúng ra ở nhiệt độ phòng mà không làm lạnh một cách nhanh chóng sẽ tạo điều kiện cho các vi khuẩn phát triển mạnh.

Cơm có thể gây nguy hiểm khi hâm nóng hoặc tái sử dụng, do vi khuẩn có thể nhân lên nếu cơm không được bảo quản đúng cách hoặc lưu trữ quá lâu. Hâm nóng lại cơm làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Thịt gà là môi trường lý tưởng cho sự phát triển của các vi khuẩn E-coli và Salmonella gây ra các bệnh tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm. Món ăn từ thịt gà có thể hâm nóng lại nếu được nấu chín và bảo quản đúng cách.

Rau chân vịt, củ cải đường và rau cần tây: Nitrat trong những loại rau này dưới tác động của vi khuẩn chuyển thành nitrit. Ăn nhiều thực phẩm chứa nitrit làm tăng nguy cơ ung thư. Vì vậy, rau chân vịt, củ cải đường, rau cần tây không nên hâm nóng lại.