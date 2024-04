Sạch sẽ mấy cũng đừng gội đầu vào 4 thời điểm này, tim mạch và não bộ đều rất “sợ”

Khi nhắc tới gội đầu đúng cách, hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến phương pháp gội, nhiệt độ nước, cách làm khô tóc, chọn dầu gội… mà quên mất rằng thời điểm gội cũng rất quan trọng. Dù sạch sẽ đến mấy, có 4 thời điểm tốt nhất đừng gội đầu vì tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là với tim mạch và não bộ:

1. Sáng sớm hay đêm muộn

Nhiều người có thói quen tắm buổi sáng và tiện sẽ gội đầu luôn hoặc gội đầu buổi sáng để tỉnh táo, dễ làm tóc. Hoặc vì bận rộn, muốn sạch sẽ để ngủ ngon mà gội đầu vào đem muộn. Tuy nhiên, đây đều không phải thời điểm tốt để bạn làm sạch mái tóc của mình, dù là với nước ấm.

Gội đầu vào sáng sớm hay đêm muộn đều gây hại cho sức khỏe, gây nguy hiểm (Ảnh minh họa)

Lý do là dù là mùa hè thì buổi sáng sớm và đêm muộn nhiệt độ thường thấp, chênh lệch nhiệt độ môi trường cao. Hơn nữa, sau một đêm ngủ dài hoặc một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể thường ở trạng thái yếu đi, cần phục hồi. Đặc biệt là lúc này lưu thông máu thường chậm hơn. Vì thế mà gội đầu vào sáng sớm hay đêm muộn đều rất dễ gây sốc nhiệt, khó chịu, rối loạn lưu thông máu, liệt cơ mặt, đột quỵ, ngừng tim đột ngột. Nguy cơ này càng tăng nếu bạn dùng nước lạnh hoặc có tiền sử tim mạch, huyết áp cao.

Chưa kể, gội đầu vào sáng sớm hay đêm muộn rất dễ dẫn tới làm khô tóc chưa đủ đã đi ngủ, đi ra ngoài. Điều này về lâu dài không chỉ gây đau đầu mà còn âm thầm gây nhiều bệnh khác và hại tóc, hại da đầu. Tốt nhất là chỉ gội đầu sau 9 giờ sáng và trước 10 giờ khuya.

2. Khi ăn quá no hoặc đang rất đói

Chúng ta cũng không nên gội đầu vào khi quá no hoặc quá đói. Trong trạng thái đói, lượng đường trong máu của con người giảm xuống, gội đầu vào lúc này sẽ làm tăng mức tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Vì vậy dễ gây chóng mặt, hồi hộp, buồn nôn và các triệu chứng hạ đường huyết khác. Thậm chí gây đau dạ dày, rối loạn nhịp tim, ngất xỉu…

Còn việc ăn no xong lại gội đầu sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa, gây khó tiêu và ảnh hưởng xấu tới hoạt động của tim và não. Lý do là sau khi ăn, một lượng lớn máu sẽ được đưa đến đường tiêu hóa để tiêu hóa thức ăn. Lúc này gội đầu sẽ khiến máu chảy ngược lên đầu, dễ gây khó tiêu. Dạ dày co bóp làm việc nhiều hơn khiến dịch dạ dày điều tiết ra tăng lên nên rất dễ bị tổn thương, có thể dẫn đến đột quỵ do thiếu máu não vì máu tập trung cho dạ dày.

Đặc biệt, những người mắc bệnh tim mạch lại càng tuyệt đối không nên gội đầu vào thời điểm này vì nó dễ khiến tình trạng bệnh của bạn trở nên nặng hơn do thiếu máu cục bộ. Ăn quá no cũng có thể khiến tim bị chèn ép, ảnh hưởng tuần hoàn máu.

3. Sau khi uống bia rượu

Khi uống bia rượu, say xỉn cũng tuyệt đối không được tắm gội dù có bẩn cỡ nào, ngay cả với nước nóng. Bởi nếu bạn gội đầu sau khi uống rượu dễ gây ra tình trạng chóng mặt, nôn mửa, đau đầu. Hành động này có thể khiến hạ đường huyết và rất dễ bị ngất. Bên cạnh đó, việc này cũng khiến cơ thể hạ thân nhiệt, dễ trúng gió, đột quỵ.

Đặc biệt nếu đã uống say rượu thì tuyệt đối không gội đầu. Với những người mắc bệnh tim mạch thì càng nên cẩn trọng. Ngay cả lúc không uống rượu bia cũng không được sử dụng nước lạnh để gội đầu nếu không muốn ảnh hưởng tới tính mạng.

4. Khi đang suy nhược, cảm hoặc sốt

Không thể phủ nhận rằng gội đầu là một cách giảm căng thẳng, mệt mỏi khá tốt. Nhưng thực tế, nó chỉ phù hợp khi mức độ mệt mỏi nhẹ và vẫn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe.

Vì vậy, bất kể khi đang suy nhược, mệt mỏi quá độ về thể chất hay tinh thần, bạn không nên lập tức đi gội đầu. Nó có thể khiến bạn nếu càng thêm mệt mỏi, dễ bị nhiễm lạnh và ốm. Thậm chí còn dễ khiến lượng máu cung cấp cho mạch tim mạch và mạch máu não không đủ, dẫn tới ngất xỉu hay nhiều tác hại khôn lường khác, bao gồm cả đột quỵ hay đột tử.

Dù gội đầu vào thời điểm nào, cũng nhớ làm khô tóc trước khi đi ngủ hoặc ra ngoài trời để bảo vệ sức khỏe (Ảnh minh họa)

Thay vào đó, hãy nghỉ ngơi hợp lý, ổn định tâm trạng, bổ sung năng lượng cần thiết (nhưng đừng ăn nó quá) rồi mới làm việc này. Cũng nên lưu ý, những lúc cơ thể mệt mỏi, hãy dùng nước ấm nhẹ thay vì nước lạnh hay quá nóng để tắm gội.

Khi ốm bạn cũng không nên gội đầu, trừ khi quá bẩn và tốt nhất là nên nhờ người khác hỗ trợ. Như vậy vừa có người trông chừng các trường hợp nguy hiểm, vừa bớt khó chịu ở trạng thái cúi đầu, được thư giãn. Đặc biệt là nếu đang bị cảm cúm hoặc ốm sốt, bạn hãy tạm hoãn việc gội đầu. Không chỉ sức đề kháng của cơ kém mà còn dễ gây sốc nhiệt, rối loạn tuần hoàn máu nghiêm trọng, nhiễm lạnh sâu… rất nguy hiểm.

Nguồn: QQ, Family Doctor