Rượu có lợi cho “yêu”?

Rượu có nhiều tác động đến hành vi tình dục, vừa có thể giảm chức năng sinh lý dẫn đến giảm khả năng thực hành vừa có thể làm mất đi khả năng kiểm soát tâm lý nên tăng ham muốn tình dục.

Ở nồng độ thấp của rượu trong máu thì khả năng ức chế về mặt xã hội đã giảm nhưng ở nồng độ cao hơn thì ức chế cả khả năng tình dục. Vì thế, trong vở kịch Mac Beth, Shakespear đã viết: “Rượu làm tăng ham muốn nhưng làm mất đi khả năng thực hành”.

Rượu gây ức chế, giảm hoạt động các hệ thống cơ quan trong cơ thể; thông thường trạng thái ngà ngà say đi kèm với cảm giác lâng lâng và sảng khoái nên tăng ham muốn tình dục nhưng cũng có người nổi khí chất hung hăng hay ngược lại, trầm xuống. Khả năng giữ cân bằng, suy xét và điều hòa trong hành vi cũng có thể bị ảnh hưởng một cách âm tính. Khi rượu làm giảm khả năng ức chế thì có thể không kiểm soát được bản năng tình dục, vì thế nhiều vị thành niên và người trẻ dễ buông thả hơn, nhiều em gái đã mang thai trong những tình huống này.

Rượu với hành vi tình dục nam giới

Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy, dùng rượu nhiều trong thời gian ngắn hay mạn tính đều ức chế sự sản xuất testosteron ở tinh hoàn. Điều này là do sự chuyển hóa rượu đã làm giảm một số enzym do gan và tinh hoàn tiết ra, muốn tổng hợp testosteron phải cần đến những enzym này, vì thế testosteron không được tạo ra nhiều.

Testosteron là hormon chủ lực để tạo ra dục năng (ham muốn tình dục) cho nên uống rượu có tác động xấu đến khả năng tình dục nam; nhiều nghiên cứu cho thấy, nồng độ rượu cao trong máu làm giảm hiệu quả của hành vi thủ dâm (nồng độ rượu trong máu tỷ lệ thuận với thời gian xuất tinh chậm). Uống rượu đến mức say xỉn (nhiễm độc rượu) có thể làm giảm hưng phấn tình dục, giảm khoái cảm và cường độ của cảm giác đỉnh điểm cũng như khó đạt được khoái cực.

Rượu với tình dục nữ giới

Với nhiều phụ nữ, rượu làm trỗi dậy ham muốn tình dục mặc dù rượu có làm giảm những dấu hiệu sinh lý của sự hưng phấn. Phụ nữ có những đáp ứng khác nhau khi bị say xỉn. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống nhiều rượu trong thời gian ngắn dễ gây tăng nồng độ testosteron và estradiol. Vì testosteron có kiểm soát một phần sức mạnh của dục năng ở nữ cho nên làm tăng sự quan tâm đến tình dục nhưng vì phụ nữ có tỷ lệ mỡ trong cơ thể cao hơn, giữ nước ít hơn nam cho nên tác động của rượu đến nữ lại nhanh và nặng hơn. Cơ thể nữ cũng mất thời gian lâu hơn để xử lý và thải trừ rượu (nhiều hơn đến một phần ba thời gian so với nam).

Hành vi tình dục nữ dưới tác động của rượu cũng khác nam. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nồng độ rượu trong máu cao hay đi kèm với sự chậm trễ đạt được cảm giác đỉnh điểm và giảm cường độ khoái cực.

Một số phụ nữ thấy hưng phấn tình dục mạnh hơn khi uống nhiều rượu cũng như tăng khoái cảm khi đạt đến đỉnh điểm. Vì đáp ứng xuất tinh dễ nhận thấy và dễ đo lường nhưng đo đếm đáp ứng khoái cực ở nữ thì khó khăn hơn cho nên để đánh giá sự chậm trễ có khoái cực ở nữ phải cần đến các thiết bị đo lường được lưu lượng máu đến âm đạo.

Rượu cũng có vai trò đến hành vi tình dục thông qua những biến đổi về mặt tâm lý; nhiều phụ nữ cho biết khi say rượu, hưng phấn tình dục tăng hơn so với khi chưa uống. Hiệu ứng tâm lý này ngược với hiệu ứng sinh lý đo được (lưu lượng máu đến âm đạo không tăng, ít tiết dịch nhờn) là vì rượu đã làm mất khả năng ức chế. Nhiều khi rượu còn có thể làm cho nữ cảm thấy thư giãn hơn, do đó dễ hưng phấn hơn và một số phụ nữ coi rượu là thứ để “phá bỏ ức chế tình dục”.

Nguy cơ cho hành vi tình dục khi say rượu

Khi say, người ta dễ bộc lộ những hành vi tình dục có nguy cơ, ví dụ quan hệ tình dục không bảo vệ (không dùng bao cao su). Không rõ có phải trạng thái say và hành vi tình dục có nguy cơ dễ gắn với nhau hay típ nhân cách của những người thường xuyên uống nhiều rượu là dễ dung nạp những hành vi có nguy cơ hơn.

Nghiện rượu dễ xô đẩy người ta có những hành vi tình dục trái pháp luật và đạo đức dẫn đến nhiều hậu quả không mong muốn (có thai, bị bệnh lây truyền qua đường tình dục). Ngoài tác động hạ thấp khả năng ức chế bản năng tính dục do dùng quá nhiều rượu, người nghiện rượu còn có thể giảm hay mất khả năng đánh giá đúng hay lựa chọn bạn tình thích hợp, để đến khi tỉnh thì vỡ mộng. Một nghiên cứu từ năm 2009 cho thấy, người uống rượu có thể nhận thấy phụ nữ hấp dẫn hơn nhưng không ảnh hưởng đến khả năng xác định tuổi.