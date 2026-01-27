Rúng động đường dây 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sơ chế, tiêu thụ thịt ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp với quy mô đặc biệt lớn, gây bức xúc dư luận.

Theo Công an TP.HCM, từ kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu ở số 60 Rạch Cát Bến Lức (phường Bình Đông), công an phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế. Toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất natri silicate, thường gọi là “thủy tinh lỏng”.

Đường dây dùng hóa chất xây dựng ngâm thịt ốc ở TP.HCM hoạt động nhiều năm, đưa hơn 3.000 tấn thịt ốc ngâm hóa chất bán ra thị trường. (Ảnh: CACC)

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định, tất cả các mẫu thịt ốc đều chứa natri silicate. Đây là hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất natri silicate được cất giấu để phục vụ việc ngâm ốc.

Tại thời điểm kiểm tra, hơn 3 tấn thịt ốc bươu bị phát hiện đã ngâm trong dung dịch hóa chất natri silicate. (Ảnh: CACC)

Natri silicate là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Trường (sinh năm 1979, thường trú TP Cần Thơ) là đại diện cơ sở này, khai nhận toàn bộ hành vi.

Đường dây dùng hóa chất xây dựng ngâm thịt ốc ở TP.HCM cực lớn bị triệt phá trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết. (Ảnh: CACC)

Từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô cực lớn. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân.

Khoảng 500 tấn natri silicate được sử dụng để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường, để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Huỳnh Văn Trường (giữa) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. (Ảnh: CACC)

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ số ốc bươu nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét, xử lý nghiêm hành vi mua bán, cung cấp hóa chất sai quy định, không đúng đối tượng.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, phải kịp thời thông báo cho Công an nơi gần nhất hoặc trực tiếp cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM, để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.