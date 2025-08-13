Rửa ngao kiểu gì cũng không hết bùn cát? Đầu bếp hàng đầu mách ngâm ngao với 2 thứ, đảm bảo sạch bất ngờ

Ngao, còn được gọi là nghêu, là một loại hải sản thân mềm hai mảnh vỏ, thuộc họ Veneridae. Chúng có vỏ hình tròn, màu trắng hoặc vàng nhạt và thường sống ở vùng ven biển có độ mặn cao, nơi có nhiều bùn cát và sỏi. Ngao là một nguồn thực phẩm phổ biến, giàu dinh dưỡng và được sử dụng trong nhiều món ăn ngon.

Món ăn ngon từ ngao.

Ngao sống ở vùng đáy biển có nhiều bùn cát. Khi chế biến, nếu không được làm sạch kỹ, bùn cát này sẽ còn lại trong ngao.

Nhiều người rửa ngao nhiều lần vẫn thấy có sạn cát bên trong khi ăn. Điều này làm giảm cảm giác ngon miệng của món ăn. Để có thể rửa ngao hiệu quả, bạn có thể tham khảo mẹo dưới đây của một đầu bếp hàng đầu tại Mỹ.

Cách rửa ngao sạch bùn cát

Trong một lần xuất hiện trên chương trình truyền hình Today, đầu bếp nổi tiếng người Mỹ Adam Richman đã chia sẻ một vài công thức hải sản mùa hè yêu thích của anh cùng với những mẹo chuyên nghiệp về cách làm sạch và sơ chế ngao trước khi nấu.

Đầu tiên, Adam cho biết có một cách để kiểm tra xem ngao có tươi hay không. Anh giải thích: “Ngao sống sẽ phản ứng lại tác động từ bên ngoài. Nếu khi bạn mang về nhà mà thấy ngao đang mở miệng, hãy gõ nhẹ lên mặt bàn hoặc gõ mạnh vào ngao bằng mặt sau của thìa gỗ. Ngao còn sống sẽ lập tức khép miệng lại khi bị chạm vào. Nếu ngao không đóng lại, tức là đã chết.”

Về cách rửa ngao hiệu quả, nam đầu bếp cho biết động vật thân mềm như ngao hoạt động như bộ lọc, vì vậy bạn cần giúp chúng đẩy hết chất bẩn ra ngoài bằng cách ngâm ngao trong thau nước mát, thêm một ít muối hoặc bột bắp vào nước ngâm, sau đó để trong khoảng 20–30 phút.

Nam đầu bếp khuyên ngâm ngao cùng nước pha với muối hoặc bột bắp.

“Không cần quá nhiều, chỉ khoảng 1/4 cốc mỗi loại, hoặc chỉ cần 1/3 cốc muối cho khoảng 3 lít nước là đủ”, Adam cho biết.

Việc ngâm ngao trong nước trước khi nấu giúp kích thích chúng thải ra cát và bụi bẩn bên trong cơ thể, giúp món ăn trở nên sạch sẽ và ngon miệng hơn. Quá trình này mô phỏng môi trường sống tự nhiên của ngao và kích thích chúng làm sạch hệ tiêu hóa của mình.

Sau bước ngâm ngao, hãy dùng tay nhặt ngao sang chậu khác. Tuyệt đối không đổ toàn bộ chậu ngao vừa ngâm vào rây lọc, vì điều này sẽ khiến cát bám trở lại ngao. Lúc này, bạn sẽ thấy nhiều cặn cát đọng lại trong chậu ngâm. Hãy rửa ngao nhiều lần với nước cho đến khi nước trong.

Cuối cùng, nam đầu bếp Adam khuyên mọi người dùng một bàn chải cứng (loại dùng để chà khoai tây chẳng hạn) để chà sạch vỏ ngao khỏi rong biển và bụi bẩn. Nếu bạn định nướng ngao trên vỉ, bạn không nhất thiết phải làm bước này vì phần bên ngoài sẽ cháy và bong ra.

Ngao là một loại hải sản giàu dinh dưỡng, ăn ngao đúng cách giúp cung cấp nhiều chất đạm, khoáng chất và vitamin cần thiết cho cơ thể. Cụ thể, ngao chứa nhiều loại vitamin như vitamin B12, vitamin C, vitamin B2, vitamin B1, vitamin A, các khoáng chất như sắt, canxi, kali, magie, kẽm, selen, iod... Ngao cũng chứa axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Theo Today, New Malaysian Kitchen