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Rủ nhau đi tắm đập nước, 5 học sinh ở Lâm Đồng tử vong

THIÊN TRANG
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8 học sinh rủ nhau ra đập nước ở xã Nâm Nung (Lâm Đồng) tắm vào sáng 10/7, không may bị đuối nước khiến 5 em tử vong, 3 em thoát lên bờ chạy về kêu cứu.

Ngày 10/7, ông Nguyễn Xuân Danh, Chủ tịch UBND xã Nâm Nung (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, 8 em nhỏ đến khu vực đập nước tại thôn Đắk Prí, xã Nâm Nung để tắm. Trong lúc tắm, các em không may bị đuối nước.

Hiện trường vụ đuối nước.

Ba em may mắn thoát lên được bờ và chạy về khu dân cư kêu cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, đưa được thi thể 5 nạn nhân lên bờ.

Bước đầu xác định, các nạn nhân đều là học sinh lớp 5 và đang trong thời gian nghỉ hè. Danh tính các em hiện được cơ quan chức năng xác minh.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 19/6, chính quyền địa phương phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) nhận được tin báo về vụ đuối nước xảy ra tại một hố sâu trên suối Đắk Nông, khu vực giáp ranh giữa tổ dân phố 6 Nghĩa Tân (phường Nam Gia Nghĩa) và tổ dân phố 1 (phường Đông Gia Nghĩa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do nước chảy xiết và địa hình phức tạp nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng mới tìm thấy và đưa thi thể 2 nạn nhân lên bờ.

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