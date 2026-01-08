Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Trong đó, Bùi Đức Trọng (47 tuổi, ở đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền) cùng 8 người khác liên quan đã bị khởi tố, bắt tạm về hành vi vi phạm các điều kiện an toàn thực phẩm, Công an TP Hải Phòng cho biết.

Theo nhà chức trách, Trọng và đồng phạm đã thu mua thịt lợn nhiễm bệnh từ khoảng nửa năm nay rồi bán vào công ty.

Số thịt bệnh này được kê khai tiêu thụ nội tỉnh để né giấy kiểm dịch và hợp thức hóa nguồn gốc bằng cách dùng giấy tờ của các cơ quan giết mổ đã được đăng ký khi mua hàng hóa khác.

Hình ảnh thịt nhiễm bệnh do cơ quan chức năng phát hiện (Ảnh cắt từ clip VTV)

Trong phóng sự được phát sóng trên kênh VTV1, bà Nguyễn Thị Lan (xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) cho biết, trước đó bà chuyên làm nghề giết mổ heo để bán ở chợ. Tuy nhiên, khoảng nửa năm nay bà chuyển hướng kinh doanh khi có đầu mối đặt hàng chuyên thu mua lợn ốm lợn bệnh.

Đối tượng Nguyễn Thị Lan- chuyên cung cấp lợn nhiễm bệnh trong đường dây (Ảnh cắt từ clip VTV)

Tại cơ quan điều tra, bà Lan khai nhận, "Có con da nó mẩn đỏ, có con thì da nó tái nhợt... Nhưng anh Doanh có nhu cầu mua những dòng thịt như thế nên tôi mua về bán cho anh Doanh. Còn về anh Doanh bán cho ai hay chế biến cái gì thì tôi không biết".

Qua hai đầu mối thu gom, số thịt lợn bệnh, lợn dịch sẽ đến điểm cuối là một cơ sở chế biến thực phẩm có tiếng để tiêu thụ. Tại doanh nghiệp này, cơ quan công an xác định tổng số thịt bị nhiễm dịch hơn 130 tấn gồm: thịt tồn trong kho, thịt đã chế biến thành thịt hộp và thịt mới giết mổ vừa vận chuyển đến.

Có khoảng gần 2 tấn đã chế biến thành thịt hộp. Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng chuyên thu mua lợn ốm, lợn bệnh chỉ bán duy nhất cho công ty này.

Bị can Bùi Đức Trọng khai nhận số thịt lợn nhiễm dịch đã được hô biến thành hàng hóa hợp lệ bằng những bộ hồ sơ giấy tờ tưởng chừng đúng quy trình (Ảnh cắt từ clip VTV)

Bị can Bùi Đức Trọng khai nhận trên phóng sự của VTV1, "Ngoài các nguồn này ra thì tôi thu mua cả bì lợn nữa. Tôi thu mua ở các chợ. Tôi mua của người ta thì được người ta cấp giấy chứng nhận có mua hàng có mua sản phẩm". Bị can Trọng cho biết, sẽ lấy hoá đơn mua bán đó để bù đắp, hợp thức hoá cho số thịt không rõ nguồn gốc đã mua trước đó.

Số thịt lợn nhiễm dịch đã được hô biến thành hàng hóa hợp lệ bằng những bộ hồ sơ giấy tờ tưởng chừng đúng quy trình. Chỉ bằng việc kê khai tiêu thụ nội tỉnh để né giấy kiểm dịch, còn nguồn gốc thì dễ dàng được hợp thức hóa. Những kẽ hở trong quản lý đã bị các đối tượng triệt để lợi dụng, biến thịt bẩn thành hàng hóa lưu thông công khai trên thị trường.