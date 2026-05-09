Rơi nước mắt nghe bé trai 2 tuổi bị bạo hành khóc gọi mẹ mỗi đêm

Ngày 8/5, BS Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bé T. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do bị bạo hành vào ngày 2/5/2026.

Bị bỏ rơi ngay trong gia đình

Theo hồ sơ bệnh án, các bác sĩ chẩn đoán bé bị dập và rách gan, lách, tổn thương tụy độ 3, chấn thương thận và dập phổi hai bên. Bên cạnh đó, bé còn bị gãy xương cánh tay và cẳng tay. Những tấm hình tư liệu ghi lại cảnh lưng bé chằng chịt các vết bầm tím, dấu vết của những trận đòn roi bằng cây gỗ từ chính người mẹ ruột và nhân tình đã khiến cả phòng họp phải lặng người.

BS. Hương cho biết, lúc mới chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa lên, bé trong tình trạng suy hô hấp và có dấu hiệu sốc. Sau hơn một tuần điều trị tích cực tại khoa Ngoại Tổng hợp, dù các chỉ số sinh tồn đã dần ổn định, nhưng nguy cơ biến chứng về sau như áp xe tụy hay nhiễm trùng phổi vẫn còn là nỗi lo thường trực.

Những vết thương bầm tím khắp cơ thể của trẻ được các bác sĩ ghi lại

Theo BS.Thanh Hương, qua thông tin xác minh từ cơ quan chức năng, bé T. là con thứ tư trong một gia đình rất phức tạp. Người mẹ hiện đang sinh sống tại khu nhà trọ tạm bợ ở xã Hòa Hiệp, thu nhập bấp bênh và không có chồng bên cạnh. Hai người anh lớn của bé (sinh năm 2011 và 2015) hiện đang phải sống nhờ nhà bà nội và dì tại Bến Tre. Một bé khác (sinh trước bé T.) đã bị người mẹ đem cho người lạ từ lâu và hiện tại "không nhớ rõ đã cho ai".

Hiện tại người mẹ này đang mang thai đứa con thứ năm. Khi cơ quan công an liên hệ với những người thân còn lại của bá T., nhưng cả bà ngoại và dì của bé đều từ chối nhận nuôi dưỡng bé T.

"Bé dường như bị bỏ rơi giữa chính những người ruột thịt của mình. Mẹ đã bị tạm giữ để điều tra, còn những người khác đều đưa ra lý do khó khăn để khước từ. Hiện tại, bé hoàn toàn không có người thân bên cạnh chăm sóc" - BS.Hương chia sẻ.

Hỗ trợ toàn diện

Bệnh viện Nhi đồng 1 đã kích hoạt "Mô hình một cửa" – một quy trình phối hợp liên ngành để bảo vệ trẻ em bị xâm hại và bạo hành.

BS.Hương cho biết, mọi chi phí điều trị, từ thuốc men đến nhu yếu phẩm như sữa, tã lót và sinh hoạt phí hằng ngày đều được bệnh viện và các nhà hảo tâm chi trả hoàn toàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đến thăm cháu bé bị mẹ và nhân tình bạo hành.

Về việc chăm sóc trực tiếp, ban ngày các điều dưỡng và nhân viên phòng Công tác xã hội thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh. Đêm xuống, các tình nguyện viên từ Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM được điều động qua để trông nom, trò chuyện và dỗ dành bé.

Một nhân viên công tác xã hội trực tiếp chăm sóc bé nghẹn ngào kể, nhiều đêm đang ngủ, bé bất ngờ giật mình, đôi tay nhỏ xíu quờ quạng trong không trung rồi òa khóc, thều thào gọi “mẹ… mẹ…”. Có lúc đang chơi, cậu bé lặng đi, đôi mắt ngơ ngác nhìn quanh cất tiếng gọi “mẹ ơi...” khiến ai cũng nghẹn lòng. Dù bị chính mẹ đẻ xuống tay tàn độc nhưng trong trái tim non nớt, mẹ vẫn là người bé nhớ nhất và luôn khao khát hơi ấm của tình mẫu tử.

Ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trực tiếp thăm hỏi và chỉ đạo công tác điều trị cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong quá trình điều trị cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành đa chấn thương. Dù ghi nhận bệnh nhi đang có dấu hiệu hồi phục tích cực nhưng ông lưu ý các y bác sĩ tuyệt đối không được chủ quan vì đây là trường hợp tổn thương rất nặng, cần tiếp tục theo dõi sát các biến chứng lâu dài.

Liên quan chi phí điều trị, Thứ trưởng khẳng định Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhi. Ông đề nghị bệnh viện ưu tiên sử dụng các phương pháp điều trị tốt nhất cho bé T. nếu phát sinh chi phí ngoài bảo hiểm y tế hoặc các khoản điều trị đắt tiền, quỹ sẽ kịp thời hỗ trợ.

Ông Thức yêu cầu không để trẻ “rơi vào quên lãng” sau khi xuất viện. Ông đề nghị các đơn vị y tế, công tác xã hội và tổ chức bảo trợ cần duy trì kết nối, xây dựng kế hoạch hỗ trợ lâu dài để giúp trẻ phục hồi tâm lý, tái hòa nhập cộng đồng và có điều kiện học tập, phát triển bình thường trong tương lai.

Sở Y tế TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và các cơ quan chức năng liên quan đã họp và đưa ra phương án chăm sóc, hỗ trợ bé T.. Theo đó, giai đoạn điều trị (dự kiến 3 tháng) bé tiếp tục được chăm sóc tại TP.HCM để thuận tiện cho việc tái khám và theo dõi các biến chứng hậu phẫu. Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM sẽ cử người phối hợp chăm sóc trực tiếp.

Giai đoạn ổn định, sau khi sức khỏe hoàn toàn bình phục, bé sẽ được chuyển về Trung tâm Bảo trợ và Chăm sóc Xã hội tại Bà Rịa – Vũng Tàu để nuôi dưỡng lâu dài, đảm bảo bé T. có quyền được phát triển và đi học như bao đứa trẻ khác.

