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Rơi máy bay ở khu du lịch nổi tiếng Peru, không ai sống sót

Minh Hạnh
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TPO - Một chiếc máy bay du lịch nhỏ đã gặp nạn khi đang bay gần khu di tích khảo cổ Đường kẻ Nazca ở miền nam Peru, khiến 13 người thiệt mạng.

Theo báo cáo của cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra lúc 12h55 ngày 1/8 (giờ địa phương), khi chiếc máy bay đang thực hiện chuyến bay ngắm cảnh và chuẩn bị bắt đầu hành trình trở về.

Máy bay đã rơi xuống khu vực Pueblo Viejo, cách thành phố Nazca khoảng 6 km và cách khu di tích Đường kẻ Nazca khoảng 12 km.

Bộ Thương mại và Du lịch Peru cho biết, chiếc máy bay chở 11 du khách nước ngoài và hai thành viên phi hành đoàn.

Sau khi rơi, máy bay bốc cháy, khiến mọi hoạt động cứu hộ trở nên bất khả thi. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát thành phố đã được điều động để dập lửa và tiến hành các nỗ lực cứu hộ ban đầu.

Theo chính quyền địa phương, chiếc máy bay nhỏ thuộc sở hữu của hãng hàng không nội địa Peru Aerodiana. Công ty này không đưa ra bình luận nào.

Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định và chính quyền địa phương cho biết sẽ điều tra.

Hình vẽ nổi tiếng tại khu di tích Đường Nazca. (Ảnh: Shutterstock)

Đường kẻ Nazca là một trong những điểm du lịch chính của Peru, thu hút khoảng 100.000 du khách mỗi năm. Du khách thường chiêm ngưỡng thắng cảnh từ những chiếc máy bay nhỏ bay qua khu vực này.

Các chuyến bay trên khu vực Đường kẻ Nazca khởi hành từ Sân bay Maria Reiche gần đó đã bị tạm dừng hôm 31/7 do gió mạnh vượt quá 40 km/h, làm bụi bay mù mịt và giảm tầm nhìn.

Theo truyền thông địa phương, gió mạnh đã buộc một chiếc máy bay nhỏ chở hai du khách người Peru và một chiếc máy bay khác chở sáu du khách nước ngoài phải chuyển hướng đến Sân bay Marcona.

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