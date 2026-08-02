Một người dùng Canada đánh rơi chiếc iPhone 17 Pro khi đang chụp ảnh từ máy bay. Kết quả tìm kiếm sau khi hạ cánh lại nằm ngoài mọi dự đoán của cô.

Một chiếc iPhone rơi từ độ cao hơn 1.000 m thường chỉ dẫn đến một kết cục dễ hình dung. Tuy nhiên, trường hợp của nữ nghệ sĩ Heather Cline tại Canada lại diễn ra theo cách hoàn toàn khác.

Theo chia sẻ trên Instagram , Heather thường cùng chồng là David bay trên một chiếc máy bay cỡ nhỏ để tìm cảm hứng sáng tác. Nhiều tác phẩm của cô khai thác cảnh quan Canada nhìn từ trên cao, vì vậy điện thoại cũng trở thành công cụ quen thuộc để ghi lại hình ảnh trong mỗi chuyến đi.

Trong một chuyến bay gần thành phố Regina, Heather quyết định sử dụng chiếc iPhone 17 Pro mới để chụp tư liệu cho dự án tiếp theo. Cô đã đặt mua một tay cầm giúp điện thoại có cảm giác giống máy ảnh truyền thống, nhưng phụ kiện chưa được giao kịp.

Heather vì thế chuyển sang sử dụng một chiếc ốp có dây đeo quanh cổ. Trong lúc đưa điện thoại ra ngoài để tìm góc chụp, cô vô tình đặt thiết bị vào luồng gió mạnh bên ngoài máy bay. Chiếc iPhone lập tức bị hút khỏi ốp và rơi xuống từ độ cao hơn 3.600 feet, tương đương khoảng 1.100 m.

David kể lại về hành trình đi tìm iPhone. Ảnh cắt từ clip.

Sau khoảnh khắc bất ngờ, David đề nghị sử dụng Find My để xác định vị trí của thiết bị. Tín hiệu từ điện thoại giúp hai người khoanh vùng được khu vực nó có thể đã rơi xuống, trước khi quay lại tìm kiếm sau khi máy bay hạ cánh.

Heather khi ấy không kỳ vọng sẽ tìm thấy một chiếc điện thoại còn sử dụng được. Với quãng rơi hơn một kilomet, cô hình dung thiết bị có thể đã vỡ nát hoặc cắm sâu xuống đất.

“Tôi cứ nghĩ nó sẽ bị vùi xuống đất hoặc vỡ tan”, Heather kể lại.

Tuy nhiên, khi đến vị trí được Find My chỉ dẫn, thứ xuất hiện trước mắt cô lại hoàn toàn trái ngược. Chiếc iPhone nằm ngửa giữa một cánh đồng cải dầu, chỉ tựa vào vài nhánh cây nhỏ và gần như không có dấu hiệu vừa trải qua cú rơi từ máy bay.

Chiếc iPhone được tìm thấy trên một cánh đồng hoa cảii. Ảnh cắt từ clip.

“Tôi nhìn xuống và thấy chiếc điện thoại nằm ngay đó, ngửa mặt lên, tựa vào vài cành cải dầu. Nó gần như vẫn nguyên vẹn” , cô nói.

Thiết bị không bị vùi dưới đất, màn hình không vỡ và phần thân máy cũng không xuất hiện hư hỏng đáng kể. Sau sự cố, Heather cho biết sẽ không lặp lại sai lầm tương tự trong những chuyến bay tiếp theo.

Chiếc iPhone được tìm thấy trong tình trạng gần như nguyên vẹn. Ảnh cắt từ clip.

“Có lẽ chúng tôi sẽ dùng dây rút buộc nó vào tay tôi”, cô đùa. David đáp lại rằng đây “không phải một ý tưởng tồi”.

Vì sao rơi từ hơn 1.000 m lại có thể nguyên vẹn?

Một chiếc điện thoại sống sót sau khi rơi khỏi máy bay nghe có vẻ khó tin, nhưng đây không phải trường hợp đầu tiên được ghi nhận. Trước đó từng có những chiếc iPhone rơi từ máy bay ở độ cao hàng trăm mét nhưng vẫn tiếp tục hoạt động sau khi được tìm thấy.

Thậm chí, năm 2023, chiếc iPhone của một vận động viên nhảy dù vẫn sống sót sau khi rơi khỏi máy bay từ độ cao khoảng 4.300 m.

Theo AppleInsider, dựa trên những trao đổi trước đây với Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ, Apple và một số hãng sản xuất ốp lưng, điện thoại có thể đạt gần vận tốc rơi tối đa sau quãng đường khoảng 102 m. Từ thời điểm đó, việc tiếp tục rơi thêm hàng trăm mét không khiến tốc độ tăng lên quá nhiều.

Đáng chú ý, một chiếc iPhone rơi từ độ cao khoảng 1,8 m đã có thể chạm đất với tốc độ bằng khoảng một nửa so với cú rơi từ hơn 100 m. Tuy nhiên, mức độ hư hỏng không chỉ phụ thuộc vào tốc độ, mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ tư thế thiết bị khi va chạm và bề mặt tiếp đất.

Smartphone là một vật thể mỏng và phẳng. Trong một cú rơi đủ dài, thiết bị có thời gian xoay rồi dần ổn định theo phương nằm ngang. Tư thế này tạo ra lực cản không khí lớn hơn so với một vật thể nhỏ, đặc hoặc gần hình cầu, đồng thời làm giảm tốc độ rơi.

Nếu điện thoại tiếp đất bằng mặt trước hoặc mặt lưng, lực va chạm cũng được phân bổ trên diện tích lớn hơn. Ngược lại, khi rơi từ độ cao thấp, thiết bị thường chưa kịp ổn định tư thế và có thể đập một góc hoặc cạnh xuống sàn. Toàn bộ lực khi đó tập trung vào một vùng rất nhỏ, dễ làm nứt kính, cong khung hoặc hư hỏng linh kiện bên trong.

Bề mặt tiếp đất cũng đóng vai trò quan trọng. Bê tông khiến điện thoại dừng lại gần như tức thì, khiến năng lượng va chạm truyền vào thiết bị trong thời gian rất ngắn. Cỏ, đất mềm hoặc cây trồng kéo dài quá trình giảm tốc, qua đó làm giảm lực tác động cực đại.

Trong trường hợp của Heather, chiếc iPhone rơi xuống một cánh đồng cải dầu thay vì đường nhựa, mái nhà hay nền bê tông. Thiết bị còn được tìm thấy trong tư thế nằm ngửa, giúp lực va chạm có thể phân bổ trên phần lớn mặt lưng thay vì dồn vào một góc máy.

Vì vậy, việc iPhone 17 Pro sống sót sau cú rơi khoảng 1.100 m vẫn cần nhiều yếu tố may mắn, nhưng không phải điều không thể giải thích. Độ bền của thiết bị có đóng góp nhất định, song tư thế rơi và bề mặt tiếp đất mềm nhiều khả năng mới là những yếu tố quyết định kết quả cuối cùng.