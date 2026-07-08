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Rộ tin Nga điều tiêm kích Su-57 đánh chặn máy bay không người lái Ukraine

Quỳnh Như
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Những hình ảnh và thông tin mới xuất hiện cho thấy Nga đã triển khai tiêm kích tàng hình Su-57 để đánh chặn máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine.

Nga được cho là đã bắt đầu sử dụng tiêm kích tàng hình Su-57 để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa của Ukraine, đánh dấu một vai trò tác chiến mới của dòng chiến đấu cơ hiện đại nhất trong biên chế Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga.

Video được cho là máy bay Su-57 xuất hiện tại thành phố Omsk.

Thông tin này từng được truyền thông Nga đề cập từ giữa tháng 5/2026, song chưa có bằng chứng xác thực. Đến ngày 6/7, các báo cáo từ thành phố Omsk, cách biên giới Ukraine khoảng 2.500 km, cho biết, Su-57 đã được triển khai nhằm đánh chặn UAV Ukraine trong quá trình bảo vệ nhà máy lọc dầu Omsk. Tuy nhiên, nỗ lực này được cho là không mang lại kết quả.

Trước đó vài ngày, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc Su-57 mang cấu hình được cho là chuyên dùng để chống UAV. Máy bay được trang bị bốn tên lửa không đối không tầm ngắn R-73 hoặc R-74 gắn trên các giá treo bên ngoài, cùng một thiết bị lạ đặt dưới động cơ bên trái.

Theo phân tích của The War Zone (TWZ), việc sử dụng tên lửa tầm ngắn trên các giá treo ngoài là điểm đáng chú ý. Thông thường, Su-57 được thiết kế để mang vũ khí trong khoang chứa bên trong nhằm duy trì khả năng tàng hình. Trong khi đó, tên lửa R-74 có thể mang trong khoang vũ khí, còn R-73 chủ yếu được lắp trên giá treo bên ngoài.

Su-57 cũng có khả năng mang các tên lửa không đối không tầm trung R-77 và tầm xa R-37M. Việc lựa chọn tên lửa tầm ngắn trong cấu hình này được cho là nhằm tối ưu cho nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu nhỏ, tốc độ chậm như UAV, thay vì đối đầu với máy bay chiến đấu đối phương.

Theo TWZ, thiết bị gắn dưới động cơ trái nhiều khả năng là cụm cảm biến quang điện tử 101KS-N. Về lý thuyết, hệ thống này không chỉ hỗ trợ tấn công mục tiêu mặt đất mà còn có thể giúp phát hiện và theo dõi các mục tiêu bay cỡ nhỏ như máy bay không người lái.

Theo các nguồn dữ liệu mở, Không quân Vũ trụ Nga hiện chỉ sở hữu khoảng 20 tiêm kích Su-57. Do số lượng hạn chế và giá trị cao, loại máy bay này ít khi được triển khai ở khu vực tiền tuyến mà chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ phóng tên lửa không đối không hoặc tên lửa hành trình Kh-59/69 từ khoảng cách an toàn.

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Tags

Ukraine

Nga

máy bay không người lái

tiêm kích Su-57

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