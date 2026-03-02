Rẻ hơn hẳn cá hồi, đây là loại cá được Mỹ đánh giá "tốt nhất thế giới", nhỏ nhưng cực giàu omega-3: Người Việt rất hay ăn

Loài cá nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng lớn

Trong số những loại hải sản quen thuộc, giá thành phải chăng nhưng giàu dinh dưỡng, cá trích luôn được nhắc tới như một lựa chọn nổi bật. Đây là loài cá rất phổ biến nhưng không phải ai cũng biết rằng ở nhiều nước phát triển, cá trích được xem là thực phẩm “vàng” nhờ giá trị dinh dưỡng cao.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), cá trích nằm trong nhóm hải sản có lợi cho sức khỏe, đặc biệt tốt cho tim mạch nhờ hàm lượng omega-3 dồi dào. Trong khi đó, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến nghị mỗi người nên ăn cá trích ít nhất hai lần mỗi tuần để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và góp phần giảm nguy cơ đột quỵ.

Về đặc điểm sinh học, cá trích thuộc họ Clupeidae, phân bố chủ yếu tại các vùng biển của Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Tại Việt Nam, loài cá này xuất hiện dọc bờ biển từ Bắc vào Nam, tập trung nhiều ở các tỉnh như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Phú Quốc, Bình Thuận, Vũng Tàu và Kiên Giang.

Trong khi cá hồi thường có giá dao động từ 300.000 – 500.000 đồng/kg, cá trích tươi thường chỉ rơi vào khoảng 100.000 đồng, mặt hàng cao cấp cũng dao động khoảng 250.000 - 350.000 đồng/kg.

“Bạn tốt” của tim mạch

Cá trích được xem là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào, đặc biệt là DHA (docosahexaenoic acid) và EPA (eicosapentaenoic acid). Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition cho thấy việc ăn cá trích thường xuyên có thể giúp hạ triglyceride — một dạng mỡ trong máu — từ đó góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Không chỉ vậy, omega-3 trong cá trích còn có tác dụng chống viêm, giúp thành mạch mềm mại hơn và hạn chế hình thành cục máu đông, qua đó bảo vệ hệ tim mạch trước nhiều biến chứng nguy hiểm. Nghiên cứu năm 2018 công bố trên Journal of the American Heart Association cũng ghi nhận rằng ăn cá giàu omega-3 như cá trích tối thiểu hai lần mỗi tuần có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ khoảng 16%, đồng thời hỗ trợ hạ huyết áp và cải thiện chức năng tuần hoàn.

Tăng cường sức khỏe não bộ

DHA trong cá trích giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển và duy trì hoạt động của não. Theo nghiên cứu đăng trên Neurology, việc bổ sung thực phẩm giàu DHA có liên quan đến khả năng nhận thức tốt hơn, trí nhớ cải thiện và nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer hay Parkinson thấp hơn.

Một nghiên cứu theo dõi hơn 1.000 người trưởng thành cũng cho thấy nhóm thường xuyên ăn cá trích đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra trí nhớ và mức độ tập trung. DHA còn giúp bảo vệ tế bào thần kinh trước tổn thương do viêm, góp phần duy trì sức khỏe não bộ lâu dài.

Hỗ trợ xương khớp chắc khỏe

Cá trích là một trong những thực phẩm tự nhiên giàu vitamin D — dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả và duy trì hệ xương vững chắc. Theo nghiên cứu trên The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, thiếu vitamin D có thể làm tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương ở người lớn tuổi.

Nhờ hàm lượng vitamin D cao, cá trích góp phần nâng mật độ xương, đặc biệt hữu ích cho trẻ em đang phát triển và người cao tuổi. Bên cạnh đó, cá còn cung cấp phốt pho và selen — hai khoáng chất quan trọng trong quá trình tái tạo mô xương và duy trì khớp khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch

Omega-3 trong cá trích không chỉ tốt cho tim mà còn là chất chống viêm mạnh. Nghiên cứu đăng trên Journal of Leukocyte Biology cho thấy omega-3 có khả năng điều hòa phản ứng viêm, giúp giảm đau khớp và cải thiện tình trạng viêm mạn tính.

Ngoài ra, cá trích rất giàu selen, một chất chống oxy hóa quan trọng. Theo European Journal of Nutrition, selen giúp trung hòa gốc tự do, tăng cường miễn dịch và góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Nguồn protein chất lượng cao

Không chỉ nổi bật về chất béo có lợi, cá trích còn cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh với đầy đủ axit amin thiết yếu. Đây là dưỡng chất cần thiết cho quá trình xây dựng và sửa chữa mô, hỗ trợ phát triển cơ bắp, đồng thời giúp cải thiện sức khỏe làn da và mái tóc.

Nhờ hội tụ nhiều lợi ích, cá trích xứng đáng là thực phẩm bình dân nhưng giàu giá trị dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày.

