Rau muống mà đem thả thêm thứ "nhỏ bẻ" này vào, nước ngọt lịm tim, giải nhiệt mát người ngày nắng

Rau muống luộc vắt chanh hay dầm sấu là món canh "quốc dân" giải nhiệt mùa hè mà nhà nào cũng ăn đến ngán. Thế nhưng, có bao giờ bạn nghĩ đến việc kết hợp thứ rau bình dân này với một ít hến biển (hoặc hến sông)? Nghe thì có vẻ chẳng liên quan vì rau muống thường đi với canh khoai hay canh thịt, nhưng khi đem nấu cùng hến, vị ngọt đậm đà của hải sản quyện với độ giòn sần sật của rau muống sẽ tạo nên một bát canh ngon đến ngỡ ngàng, húp một thìa là thấy mát lạnh cả người.

Sự kết hợp độc lạ này không chỉ nhân đôi khả năng giải nhiệt mà còn kích thích vị giác cực mạnh, giúp cả nhà "đánh bay" sạch nồi cơm giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm mà không hề thấy ngán.

1. Giải mã sự kết hợp "ngỡ ngàng" của canh hến rau muống

Thông thường, nhắc đến hến người ta sẽ nghĩ ngay đến canh hến nấu bầu, nấu hẹ hoặc rau tập tàng. Việc đem hến nấu với rau muống nghe có vẻ lạ lẫm nhưng lại là một mẹo "giấu nghề" của các bà nội trợ xưa:

Bù trừ kết cấu hoàn hảo: Thịt hến mềm, ngọt đậm bùi bùi khi kết hợp với cọng rau muống giòn rôm rốp sẽ tạo nên một cảm giác nhai cực kỳ thú vị, không bị nhàm chán như khi ăn các loại rau lá mềm khác.

Vị ngọt thanh khiết không mỡ màng: Nước luộc hến có màu trắng đục như sữa, chứa vị ngọt tự nhiên của hải sản mà hoàn toàn không có một giọt dầu mỡ nào. Khi nấu cùng rau muống, nước canh sẽ chuyển sang vị ngọt thanh, mát lịm, rất dễ nuốt vào những ngày nuốt cơm không trôi.

2. Kỹ thuật sơ chế để hến sạch bã cát, rau muống xanh ngắt

Món canh này nấu rất nhanh nhưng đòi hỏi sự tinh tế trong khâu xử lý nguyên liệu để nước canh không bị đục ngầu hay có mùi tanh:

Luộc và đãi hến: Hến mua về ngâm nước vo gạo kèm vài lát ớt cho nhả sạch bùn cát. Cho hến vào nồi nước lạnh, đun sôi bùng và dùng đũa cả khuấy mạnh theo một chiều để ruột hến tách khỏi vỏ. Vớt ruột hến ra đãi sạch, phần nước luộc để lắng rồi gạn lấy phần nước trong veo bên trên.

Sơ chế rau muống: Chọn mớ rau muống cọng nhỏ, dai giòn. Nhặt bỏ bớt lá (chỉ giữ lại ít lá non), giữ lại phần thân non. Mẹo nhỏ là hãy thái rau muống thật nhỏ (giống như cách thái rau nấu canh lòng) hoặc chẻ nhỏ mỏng. Rau muống thái nhỏ sẽ giúp vị ngọt của nước hến thấm sâu vào từng thớ rau.

3. Quy trình nấu canh "thần tốc" trong 5 phút

Bước 1: Đặt chảo lên bếp, cho một chút xíu dầu ăn (hoặc mỡ lợn), phi thơm một củ hành khô băm nhỏ. Trút phần ruột hến vào xào nhanh tay trên lửa lớn với một chút gia vị.

Bí kíp khử tanh: Hãy cho vào chảo hến xào một lát gừng nhỏ đập dập. Hến có tính hàn cao, một chút gừng không chỉ giúp khử sạch mùi tanh của sông nước mà còn giúp cân bằng nhiệt, bảo vệ hệ tiêu hóa ngày hè.

Bước 2: Đổ phần nước luộc hến đã gạn trong vào nồi, đun sôi sùng sục.

Bước 3: Khi nước sôi lớn, trút toàn bộ phần rau muống thái nhỏ và hến xào vào nồi. Nhớ bật lửa thật to và không đậy vung để rau muống giữ được màu xanh ngọc mướt mắt. Rau muống thái nhỏ chín rất nhanh, chỉ cần sôi bùng lên khoảng 1-2 phút, nêm nếm lại cho vừa vị là có thể tắt bếp ngay.

4. Thành quả giải nhiệt "đỉnh cao" trên mâm cơm ngày hè

Bát canh hến nấu rau muống múc ra bàn ăn sẽ hớp hồn thực khách bởi sắc xanh mướt của rau nổi bồng bềnh trên nền nước dùng trắng ngần, điểm xuyết những chú hến nhỏ xinh đậm vị.

Húp một thìa canh nóng hổi, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt lịm tim, thanh mát chạy dọc khoang miệng, mùi sả hành thơm phức quyện chút cay nồng nhẹ của gừng. Cắn miếng rau muống thấy giòn sần sật, ăn kèm với vài quả cà pháo muối chua giòn tan thì đúng là "bộ đôi hoàn hảo". Chẳng cần thịt cá cầu kỳ, chỉ cần bát canh dân dã này là đủ để cả nhà vừa ăn vừa xuýt xoa, gắp không dừng đũa cho đến thìa nước cuối cùng.

Ẩm thực mùa hè không cần những nguyên liệu đắt đỏ, mà ăn điểm ở sự sáng tạo và kết hợp khéo léo. Chỉ với một mớ rau muống và vài nghìn đồng tiền hến, bạn đã biến món ăn nhàm chán hàng ngày thành một "siêu phẩm" giải nhiệt độc lạ, khiến ai ăn thử một lần cũng phải ngơ ngác vì quá ngon. Hãy đổi vị ngay cho gia đình bằng công thức đặc biệt này nhé!