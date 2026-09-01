"Không phải cái nào tôi cũng theo Tùng Dương được" – nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng nói.

Vừa qua, tại chương trình PIPA - Inside Talk, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng đã chia sẻ về ca sĩ Tùng Dương. Anh nói: "Anh Tùng Dương bị một cái là hay lo lắng nhiều thứ, lo cả về sân khấu, âm nhạc rồi lo trang phục của mình sẽ thế nào, lo và ôm đồm nhiều thứ.

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng

Về âm nhạc, Tùng Dương hay tham gia vào việc của nhạc sĩ như kiểu: "Cho anh lên tone đi", "Cho anh thêm đoạn này đi"… Tôi sẽ chiều vì show của ca sĩ. Tôi chiều nhưng ở mức độ nào đó thôi vì tôi là người nhìn cả tổng thể của chương trình và cần quyết định về cả chương trình đó.

Tôi hiểu rằng, ca sĩ luôn mong muốn có đất để thể hiện được nhiều hơn. Có những cái tôi theo được, nhưng không phải cái nào tôi cũng theo Tùng Dương được.

Tất nhiên, việc anh Tùng Dương muốn sửa bài thể hiện anh ấy là người tâm huyết, cầu toàn, mong muốn mình có nhiều đất để thể hiện với khán giả. Nhưng tôi ở vị trí của người giám đốc âm nhạc thì phải tỉnh táo nhất, phải nhìn thấy hết tổng thể. Bài nào hát thế nào vẫn phải ở trong kịch bản của cả chương trình.

Nếu cả một chương trình mà bài nào cũng ngồn ngộn thì không được. Nhưng tất nhiên, người ca sĩ sẽ suy nghĩ khác.

Tùng Dương

Ca sĩ đứng trên sân khấu, trước khán giả thì có tâm lý đối diện trực tiếp với hàng nghìn con mắt nên cái gì cũng thấy thiếu, áo lúc nào cũng phải gồ ghề, từ trang phục tới âm nhạc. Họ sẽ nghĩ đoạn này chưa thực sự ép phê, cần phải ép phê hơn. Hay ở đoạn dạo giữa bài, guitar đang solo thì ca sĩ đứng không thấy trống trải nên lại phải làm thêm mấy câu vào.

Tôi rất hiểu Tùng Dương, gọi thừa năng lượng thì hơi quá, nhưng anh ấy rất nhiều năng lượng, luôn luôn muốn xả năng lượng đó ra. Tùng Dương là người rất giỏi trong việc truyền năng lượng từ giọng hát tới khán giả. Anh ấy luôn đẩy bài hát lên.

Kể cả những bài buồn, rất khó để kiểm soát được Tùng Dương. Vì Tùng Dương cũng chỉ hát chậm và tĩnh được một lúc thôi rồi sau đó lại bùng lên. Tôi chỉ có thể kiểm soát được lúc tập dượt, còn ra sân khấu rồi, nhiều khi nghệ sĩ cá tính họ vẫn bùng lên, thích thêm thắt nhiều thứ. Vì thế, làm việc với Tùng Dương rất khó kiểm soát.

Lúc đầu tôi làm việc thì thế còn bây giờ thì ổn rồi, anh Tùng Dương đã rất biết lắng nghe rồi".