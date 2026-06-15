Rầm rộ tin Binz và Châu Bùi rạn nứt

Cư dân mạng đang xôn xao trước thông tin về chuyện tình cảm của Binz và Châu Bùi.

Là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất Vbiz, Binz và Châu Bùi nhiều năm qua luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình bền bỉ. Tuy nhiên mới đây, khắp các diễn đàn mạng xã hội rầm rộ chia sẻ loạt bài viết dấy lên nghi vấn mối quan hệ này đang gặp trục trặc. Nguồn cơn của tin đồn xuất phát từ fan meeting OFF SPACE vừa diễn ra của SpaceSpeakers.

Theo đó, nhiều cư dân mạng nhận ra Châu Bùi hoàn toàn vắng mặt trong sự kiện quan trọng của người yêu. Không chỉ vậy, trong phần giao lưu đầy cảm xúc tại fan meeting, Binz nhận được những lời nhắn gửi từ người thân. Đáng chú ý, người xuất hiện trong đoạn video là mẹ của nam rapper. Bà gửi những lời động viên và bày tỏ niềm tự hào dành cho con trai trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả.

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý là không có bất kỳ sự xuất hiện nào của Châu Bùi trong phần chia sẻ này. Từ đó, nhiều suy đoán về việc cặp đôi đã rạn nứt bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Mạng xã hội xôn xao về nghi vấn Binz và Châu Bùi rạn nứt

Sau khi nghi vấn rạn nứt nổ ra, cư dân mạng cũng nhanh chóng soi lại hoạt động mạng xã hội của Binz và Châu Bùi trong thời gian gần đây. Không ít người nhận xét cặp đôi đã ít xuất hiện cạnh nhau hơn so với trước. Nếu như Binz dành phần lớn thời gian cho các dự án âm nhạc, chuẩn bị cho album mới và đồng hành cùng những hoạt động của SpaceSpeakers, thì Châu Bùi lại liên tục cập nhật hình ảnh du lịch, nghỉ dưỡng và tụ họp cùng hội bạn thân.

Trên trang cá nhân, fashionista sinh năm 1997 thường xuyên chia sẻ những chuyến đi trong và ngoài nước, nhưng không có sự xuất hiện của Binz. Thậm chí, trong chuyến du lịch tại Nhật, Châu Bùi chỉ đi một mình. Trong khi đó, Binz gần như tập trung hoàn toàn cho công việc. Nam rapper vừa ra mắt album mới, đồng thời xuất hiện tại nhiều sự kiện liên quan đến SpaceSpeakers, đặc biệt là fan meeting OFF SPACE diễn ra cuối tuần qua.

Châu Bùi du lịch một mình tại Nhật Bản và gần đây ít xuất hiện cùng Binz

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng việc cả hai ít xuất hiện chung chưa thể xem là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ đang gặp trục trặc. Bởi từ trước đến nay, Binz và Châu Bùi vốn theo đuổi cách yêu kín tiếng, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng xã hội.

Chính vì thế, bên cạnh những ý kiến cho rằng đây là dấu hiệu bất thường, nhiều cư dân mạng khác vẫn giữ quan điểm thận trọng và cho rằng cần chờ người trong cuộc lên tiếng thay vì đưa ra kết luận chỉ dựa trên các hoạt động cá nhân trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng chỉ ra chi tiết Binz nhắc đến người yêu trong dịp ra mắt album. Cụ thể, Binz đã "khoe" với người hâm mộ bức tranh của Châu Bùi và chia sẻ xúc động: “Châu ngồi vẽ bức tranh này trong lúc anh với Javix đang master những bài hát ở ngoài. 'Ta đều là những đứa trẻ mang trong mình hình hài của người lớn' - đó là câu cuối cùng trong cuộc nói chuyện rất dài của anh và Châu".

Nam rapper sau đó còn thừa nhận bản thân đã vô tình để bạn gái chịu nhiều thiệt thòi trong suốt quá trình thực hiện album: "Anh có viết trên tạp dề là anh cảm ơn sự hy sinh của em trong suốt thời gian anh làm album này bởi vì Châu ngủ một mình rất nhiều. Có thể anh làm tốt trong âm nhạc nhưng mà với một người yêu thì anh đang làm rất tệ. Vì anh phải để Châu gần quen với việc ngủ một mình như vậy. Không bao giờ là điều tốt hơn nhưng mà anh muốn cảm ơn em vì sự hy sinh của em trong thời gian qua".

Binz nhắc đến Châu Bùi khi ra mắt album mới

Binz và Châu Bùi hẹn hò từ tháng 7/2020. Trước đó, cặp đôi thường ngầm "thả thính" nhau trên mạng xã hội hay tiết lộ những bằng chứng hẹn hò như mặc áo đôi, check-in cùng một địa điểm… Cho đến tháng 12/2022, tại một concert, Binz lần đầu công khai hát tặng "nửa kia" trước khán giả.

Cách đây không lâu, cả hai bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt. Nguồn cơn tin đồn Binz - Châu Bùi rạn nứt xuất phát từ bài hát có ca từ cực suy của nam rapper được phát hành vào ngày 9/2. Mọi chuyện trở nên bùng nổ hơn khi sáng 14/2, trên trang cá nhân, nữ fashionista đình đám chia sẻ dòng trạng thái: "2 cuộc đời trong ngày hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine". Bên dưới phần bình luận, Châu Bùi còn tự nhận mình thuộc "team 27 Tết", khiến nhiều người hiểu rằng cô không quá bận tâm đến không khí Lễ Tình nhân.

Giữa làn sóng bàn tán về chuyện tình cảm, tối muộn 14/2, Binz bất ngờ đăng tải hình ảnh đèo Châu Bùi trên xe đạp trong một khoảnh khắc đời thường. Cả hai diện trang phục giản dị nhưng cực ngọt ngào. Bức ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội, và không lâu sau đó, Châu Bùi cũng đã chia sẻ lại bài hát của Valentine của Binz, qua đó chính thức dập tắt hoàn toàn tin đồn chia tay khiến dân mạng xôn xao.

Binz và Châu Bùi từng vướng nghi vấn rạn nứt nhưng sau đó "đập tan" tin đồn bằng màn xuất hiện trong MV

Binz đến ủng hộ Châu Bùi ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay

Ảnh: FBNV