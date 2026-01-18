Rắc thứ này ra vườn, bỗng nhiên côn trùng biến mất, cây cối phát triển tốt tươi!

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp diệt côn trùng tự nhiên, ít độc hại hơn, hãy làm quen với đất tảo cát (diatomaceous earth). Phù hợp cho cả trong nhà lẫn ngoài trời, loại đá trầm tích mềm có nguồn gốc tự nhiên này có thể tạo ra khác biệt lớn trong việc loại bỏ côn trùng trong vườn mà không cần dùng đến hóa chất mạnh hay phải thuê dịch vụ chuyên nghiệp.

Dưới đây, các chuyên gia sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng đất tảo cát, những loại côn trùng mà nó có thể kiểm soát, cùng các nguyên tắc sử dụng và lưu ý an toàn khi áp dụng phương pháp diệt côn trùng DIY (do it yourself) này.

Điều gì khiến đất tảo cát khác biệt so với các biện pháp diệt côn trùng khác?

Đất tảo cát nổi bật vì cơ chế tác động vật lý, không phải hóa học. “Hầu hết các sản phẩm diệt côn trùng thông thường dựa vào thành phần hóa học để tác động lên hệ thần kinh hoặc quá trình sinh học của côn trùng,” nhà côn trùng học Trent Frazer giải thích. “Trong khi đó, đất tảo cát gây tổn thương trực tiếp lớp vỏ ngoài của chúng.”

Được tạo thành từ hóa thạch của những sinh vật thủy sinh cực nhỏ gọi là tảo cát (diatoms), chất này hấp thụ dầu và chất béo trên lớp vỏ ngoài của côn trùng, từ đó “làm chúng mất nước và chết dần,” ông cho biết.

Theo James Agardy, quản lý kỹ thuật và đào tạo tại công ty kiểm soát dịch hại Viking Pest Control, đất tảo cát không độc hại đối với con người và động vật. “Điều này khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho những khu vực nhạy cảm, nơi việc sử dụng thuốc trừ sâu truyền thống có thể gây rủi ro,” Agardy nói thêm.

Đất tảo cát có thể kiểm soát những loại côn trùng nào?

Đất tảo cát rất linh hoạt trong kiểm soát côn trùng. “Vì nó phá hủy lớp vỏ ngoài của côn trùng,” Frazer cho biết, “nên đặc biệt hiệu quả với nhiều loài côn trùng bò, nhất là những loài có lớp vỏ cứng.”

Đất tảo cát có thể giúp kiểm soát:

- Kiến

- Rệp giường

- Gián

- Bọ chét

- Ve

- Sên

- Bọ cánh cứng

“Tuy nhiên, đất tảo cát không hiệu quả với côn trùng bay hoặc loài gặm nhấm,” Shannon Harlow-Ellis, chuyên gia côn trùng học được chứng nhận và quản lý dịch vụ kỹ thuật tại công ty kiểm soát dịch hại Mosquito Joe, lưu ý.

Một cảnh báo khác cần cân nhắc: đất tảo cát không có tính chọn lọc. “Nói cách khác, nó tiêu diệt mọi loại côn trùng, kể cả những loài có lợi như bọ rùa,” tiến sĩ côn trùng học Tracy Ellis cho biết.

Cách sử dụng đất tảo cát cho khu vườn

Khi dùng ngoài trời, hãy rắc một lớp mỏng đất tảo cát quanh vườn, đặc biệt chú ý đến các khe nứt và kẽ hở trên lối đi hay sân. Bạn cũng có thể rắc trực tiếp lên cây để kiểm soát côn trùng trong vườn.

Vì đất tảo cát là bột mịn và hoạt động bằng cách hút ẩm từ côn trùng, nên nó chỉ hiệu quả khi khô ráo. “Điều quan trọng nhất khi dùng ngoài trời là kiểm soát độ ẩm,” Frazer nói. “Mưa hoặc thậm chí sương buổi sáng cũng có thể làm giảm hiệu quả của nó.”

Nguyên tắc sử dụng và lưu ý an toàn

Giống như bất kỳ sản phẩm nào, đất tảo cát cần được sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn cho bạn, gia đình và vật nuôi. “Việc nó là sản phẩm tự nhiên không có nghĩa là có thể dùng một cách tùy tiện,” Frazer cảnh báo.

- Luôn chọn đất tảo cát loại dùng cho thực phẩm (food-grade). Đất tảo cát công nghiệp có thể gây hại nếu hít phải, Harlow-Ellis cảnh báo.

- Bảo vệ da và đường hô hấp. Ellis khuyên nên dùng đồ bảo hộ cá nhân như khẩu trang chống bụi và găng tay khi rắc đất tảo cát.

- Tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Có rất nhiều sản phẩm diệt côn trùng chứa đất tảo cát. Hãy đọc kỹ nhãn của sản phẩm bạn dùng để biết cách sử dụng chính xác.

- Không rắc quá dày. Lớp đất tảo cát quá dày có thể khiến côn trùng tránh đi qua, Frazer cảnh báo. Chỉ nên dùng một lớp mỏng.

- Rắc lại khi bị ẩm. Khi bị ướt, đất tảo cát sẽ mất tác dụng và cần được rắc lại sau mưa hoặc sương dày.

- Bảo vệ trẻ em và vật nuôi. Đất tảo cát loại dùng cho thực phẩm nhìn chung an toàn nếu dùng đúng cách, nhưng vẫn nên để trẻ em và thú cưng tránh xa khu vực đã xử lý cho đến khi dọn dẹp xong.

- Bảo quản đúng cách. Đất tảo cát chưa sử dụng nên được đựng trong hộp kín để giữ hiệu quả.