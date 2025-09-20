Rắc một nắm muối vào bồn cầu, hiệu quả "vàng mười" khiến nhiều người bất ngờ

Nhiều gia đình đều gặp phải tình trạng bồn cầu dùng lâu ngày, trên thành trong xuất hiện những mảng ố vàng, trông vừa bẩn vừa khó chịu. Nếu để lâu không xử lý, không chỉ mất thẩm mỹ mà còn sinh ra mùi hôi nồng nặc, khiến mỗi lần bước vào nhà vệ sinh đều thấy khó chịu.

Thực tế, bạn không cần tốn tiền mua các loại dung dịch tẩy rửa đắt đỏ. Chỉ với một nắm muối ăn sẵn có trong bếp , bồn cầu sẽ sạch sẽ tinh tươm chỉ trong vài phút.

Cách làm đơn giản:

- Đầu tiên, xả bớt nước trong bồn cầu, sau đó rắc đều một nắm muối lên những chỗ bị ố vàng, đặc biệt là quanh đường nước và miệng thoát. Để yên 1-2 phút để muối phát huy tác dụng.

- Tiếp đó, dùng bàn chải bồn cầu chà nhẹ. Nhờ tính ma sát cao, muối sẽ cuốn trôi lớp bẩn cứng đầu mà không cần tốn nhiều sức.

- Cuối cùng, xả nước để trôi sạch cả muối lẫn cặn bẩn. Bồn cầu sẽ sáng bóng, mùi hôi biến mất.

Muối không chỉ có tác dụng làm sạch mà còn khử khuẩn, hạn chế mùi hôi quay lại. Chỉ một mẹo nhỏ này, bạn vừa giữ cho nhà vệ sinh luôn thơm tho, vừa tiết kiệm được khoản tiền mua hóa chất tẩy rửa, mỗi năm có thể để dành được cả vài trăm nghìn đồng.

Một cách làm vừa rẻ, vừa an toàn, lại hiệu quả - tại sao không thử ngay hôm nay?

Nguồn và ảnh: Sohu