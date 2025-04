Rà soát sữa giả: Hà Nội công bố kết quả

Ngày 17-4, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội công bố kết quả rà soát cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.

Sản phẩm sữa giả vừa được phát hiện

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma là 67 hồ sơ công bố và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group 4 hồ sơ công bố.

Như vậy, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội thực hiện cấp giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố cho 71 sản phẩm (chiếm 12%), chủ yếu là thực phẩm dinh dưỡng.

"Không có hồ sơ nào có đối tượng sử dụng là những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non thiếu tháng và phụ nữ có thai… Ngoài ra, gần 90% các sản phẩm còn lại được công bố tại các tỉnh, thành phố khác"- đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Trong gần 600 nhãn sữa giả của Công ty Hacofood Group và Công ty Rance Pharma, có nhiều sản phẩm được ghi nhãn là sản phẩm thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt như: Sữa Sure IQ Gludiabet, sữa Sure IQ sure gold, hay sản phẩm dinh dưỡng như Sữa Kid baby talacmum (cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi), IQ Grow Talacmum dành cho trẻ từ 1-15 tuổi, Gain Talacmum; thực phẩm bổ sung Talacmum for mum…

Sữa giả được quảng cáo trong một video giới thiệu của doanh nghiệp

Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Ngoài 2 công ty nói trên được lập ra để tổ chức sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, các đối tượng còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác thành lập ra 9 công ty với mục đích để đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy của hai công ty nói trên.

Liên quan đến sự việc này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu các địa phương rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các cơ sở sản xuất, buôn bán sữa giả.