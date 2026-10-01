Rà soát hơn 1.000 hoạt chất, xem xét bỏ thuốc không phù hợp khỏi danh mục BHYT

Bộ Y tế đang rà soát danh mục thuốc BHYT, loại thuốc không còn phù hợp, điều chỉnh tỷ lệ thanh toán và bổ sung thuốc mới an toàn, hiệu quả.

Thông tin được bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết tại họp báo cung cấp thông tin về việc xây dựng, ban hành các chính sách y tế tiêu biểu trong quý 4/2026.

Bộ Y tế đang rà soát danh mục thuốc bảo hiểm y tế, trong đó có 1.037 hoạt chất, nhằm loại bỏ những thuốc không còn phù hợp, điều chỉnh tỷ lệ thanh toán và cập nhật các thuốc mới đáp ứng yêu cầu điều trị.

Trước khi rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm và thuốc phóng xạ thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 37/2024, quy định các nguyên tắc, tiêu chí để thực hiện.

Ba nội dung chính được đặt ra gồm loại bỏ những thuốc không còn nhu cầu sử dụng hoặc có vấn đề về an toàn, hiệu quả; rà soát để điều chỉnh điều kiện, tỷ lệ thanh toán; đồng thời cập nhật thuốc mới vào danh mục bảo hiểm y tế.

Theo đại diện Bộ Y tế, quá trình này đang được thực hiện thông qua nhiều cuộc họp với sự tham gia của các chuyên gia và cơ sở khám chữa bệnh.

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) thông tin tại họp báo.

Danh mục hiện có 1.037 hoạt chất nên việc rà soát cần được thực hiện toàn diện. Những thuốc không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả, đã có khuyến cáo không nên sử dụng, hoặc không còn phù hợp với thực tế điều trị sẽ được xem xét loại khỏi danh mục.

Việc đánh giá cũng tính đến nhu cầu điều trị thực tế tại các cơ sở khám chữa bệnh, năng lực chuyên môn và điều kiện sử dụng thuốc.

Một thay đổi được Bộ Y tế đặt ra trong lần rà soát này là điều chỉnh việc thanh toán theo cấp chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, danh mục thuốc sử dụng tại các cơ sở không nhất thiết giống nhau. Những thuốc phù hợp với tuyến, cấp độ chuyên môn và điều kiện điều trị sẽ được xem xét để sử dụng tại từng cơ sở.

Đại diện Bộ Y tế cho biết với những thuốc có độ an toàn, hiệu quả và giá thành phù hợp, điều kiện thanh toán có thể được mở rộng. Cách tiếp cận này nhằm tăng khả năng tiếp cận thuốc cho người bệnh ngay từ các cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, thay vì tập trung ở những tuyến có chuyên môn cao hơn.

Bên cạnh việc loại bỏ thuốc không còn phù hợp, Bộ Y tế cũng rà soát các thuốc mới đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam để xem xét bổ sung.

Theo đại diện Bộ, sau một thời gian, thị trường thuốc có thể xuất hiện những sản phẩm mới, trong khi chi phí và giá thuốc cũng thay đổi. Vì vậy, danh mục bảo hiểm y tế cần được cập nhật để phù hợp với thực tế điều trị.

Quá trình này được thực hiện cùng các chuyên gia, cơ sở khám chữa bệnh và hội đồng chuyên môn. Mục tiêu là đánh giá đầy đủ các yếu tố liên quan, tránh bỏ sót những thuốc mới đáp ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả.

Việc rà soát cũng phải căn cứ tình trạng đăng ký lưu hành của từng thuốc tại thời điểm xây dựng danh mục. Với những thuốc được xem xét loại bỏ, cơ quan quản lý cần xác định rõ tình trạng đăng ký trước khi đưa ra quyết định.

Đại diện Bộ Y tế cho biết các hội đồng chuyên môn đã được thành lập để tham gia quá trình này. Các hội đồng sẽ tiếp tục đánh giá từng nhóm thuốc theo những tiêu chí đã được ban hành, đồng thời tiếp thu ý kiến của các chuyên gia và cơ sở khám chữa bệnh.

Sau khi hoàn tất rà soát, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo, tổng hợp ý kiến và trình lãnh đạo Bộ xem xét. “ Danh mục mới được kỳ vọng vừa loại bỏ những thuốc không còn phù hợp, vừa cập nhật các thuốc đáp ứng yêu cầu điều trị hiện nay, qua đó bảo đảm việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế gắn với hiệu quả và an toàn cho người bệnh ” bà Vũ Nữ Anh nói.