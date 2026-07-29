Rà soát 7 doanh nghiệp Nhà nước tại Thái Nguyên

Ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - yêu cầu 7 doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý khẩn trương xây dựng kế hoạch củng cố hoạt động, có phương án chuyển đổi mô hình phù hợp.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện địa phương có 7 doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý và 5 doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không hiệu quả, thậm chí rơi vào tình trạng mất an toàn tài chính như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên, Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Đại Từ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn...

Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Thái Nguyên.

Sau khi làm việc với các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước khẩn trương xây dựng kế hoạch hoạt động, đánh giá tình hình tài chính, tổ chức bộ máy và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất phương án chuyển đổi mô hình hoạt động phù hợp; rà soát, quản lý, sử dụng tài sản công nhằm bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tránh thất thoát, lãng phí.

Ông Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - yêu cầu Sở Tài chính rà soát, đánh giá hiện trạng của từng đơn vị và tham mưu mô hình chuyển đổi phù hợp. Trong đó, xem xét thoái vốn nhà nước đối với Công ty TNHH Nhà nước MTV Lâm nghiệp Đại Từ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn.

Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Kạn và Công ty TNHH MTV Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn, tỉnh yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.